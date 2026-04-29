Мы осмотрим храм снизу доверху.
Перед нашими глазами предстанут события Евангелия, битва с Наполеоном, Гражданская война и перестройка.
Героями историй станут святитель Филарет и Юрий Гагарин, святитель Тихон и Юрий Лужков, Галина Вишневская и Илья Муромец. Как журналист я трепетно отношусь к содержанию экскурсии. Всё, что вы услышите, основано на исследованиях, мемуарах и интервью.
Описание экскурсии
- Галерея воинской славы, посвящённая героям войны против Наполеоновской армии
- Верхний храм Рождества Христова: иконостас–часовня, раки с мощами святых, иконы с удивительной судьбой
- Нижняя Преображенская церковь: росписи и уникальные иконы, в том числе написанная воском икона Николая Чудотворца
- Смотровые площадки храма Христа Спасителя на высоте 40 метров
На экскурсии:
- я расскажу, почему храм собирались возвести на Воробьёвых горах, а построили на Волхонке
- удивлю исполинскими размерами здания, ради которого он был разрушен в 1930-х годах
- поражу историями икон, которые чудом уцелели после варварского уничтожения храма
- растрогаю словами святителя Филарета, которыми тот утешил Пушкина
А вы знали:
- что на месте храма в течение 34 лет работал открытый бассейн «Москва», в котором можно было купаться даже зимой
- и что сейчас там выставлен ларец с частицей мощей… Ильи Муромца
Интересно? Приходите на экскурсию — расскажу об этом подробнее!
Организационные детали
- Смотровая площадка может быть закрыта из-за погодных условий. В таком случае я верну 200 ₽ из стоимости билета
- Учитывайте, что предстоит 5 раз спускаться и 5 раз подниматься по лестницам
- Подъём на смотровую площадку и спуск — на лифте
- Школьники от 14 лет могут посетить экскурсию только с сопровождающим взрослым
- Для организованных школьных групп (9–11 классы) стоимость участия в экскурсии — 1500 ₽ за учащегося/родителя, для сопровождающих учителей — 800 ₽ за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Школьники 9-11 классов
|1125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Я аттестованный московский гид и журналист. 15 лет создавала городскую газету Metro. С 2020 по 2024 год была её главным редактором. А теперь окунулась в новое дело: провожу авторские экскурсии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Р
Ни разу не была в Храме Христа Спасителя. Но видела трансляции праздничных богослужений оттуда по тв. Тут решила сама сходить туда и посмотреть. Заказала экскурсию на этом сайте, тут все
Юлия
Ответ организатора:
Римма, вы просто растрогали меня таким подробным и добрым комментарием! Спасибо вам огромное! Приходите с мужем на другие мои экскурсии -- буду вам очень рада!
Н
Экскурсия понравилась! Очень энергичный гид, видно, что Юлии самой интересно, что она рассказывает и она рада поделиться своими знаниями с другими) Здорово, что факты в экскурсии были нестандартные, многое удивило (например, трехметровый голубь). Ну и, конечно, отличные виды со смотровой площадки)
Юлия
Ответ организатора:
Нина, спасибо за прекрасный отзыв! Такие любознательные, вдумчивые экскурсанты, как вы, -- подарок для экскурсовода!
Экскурсия была очень интересной, содержательной! Юлия чудесный гид и я безумна рада что выбрала эту экскурсию, чтобы познакомиться с Храмом Христа Спасителя. От души рекомендую эту экскурсию и этого экскурсовода! Большое спасибо!
Юлия
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое! Буду рада новой встрече с вами и на других моих экскурсиях. Обещаю, что не разочарую!
В
Добрый день! Хочу поблагодарить экскурсовода Юлию за потрясающую экскурсию в Храм Христа Спасителя. Она оказалась очень познавательной и захватывающей. Всем рекомендую обязательно посетить!
Юлия
Ответ организатора:
Вера, спасибо за тёплые слова! Очень рада нашему знакомству. Надеюсь, увидеть вас и на других своих экскурсиях:)
И
Очень понравилось. Юлия интересный и чуткий гид, ушли с экскурсии с новыми знаниями и самыми приятными впечатлениями.
Юлия
Ответ организатора:
Иван, спасибо вам за высокую оценку моей работы! Мужчины пореже ходят на экскурсии, чем женщины, поэтому ваша оценка для меня особенно приятна!
Л
Экскурсия очень понравилась, 2,5 часа просто пролетели, так Юлия нас увлекла, очень познавательно было для меня
Юлия
Ответ организатора:
Любовь, спасибо за добрый слова! Мне было очень приятно проводить для вас экскурсию. Ваша заинтересованность и внимание просто вдохновляли!
