очень хорошо о ней расписано, и есть возможность выбрать дату и время посещения.

На экскурсии мы были вдвоем с мужем. Гид нас встретила около входа. Потом зашли внутрь, и гид 3 часа вела экскурсию. Мы столько нового и интересного узнали об этом Храме, об его истории и не только. Гид рассказывала о каждой иконе, каждой фреске очень подробно и очень интересно. Оказалось, что в Храме есть еще и нижняя Церковь, о которой мы с мужем не знали. Там очень красиво. Изумительные фрески на стенах и потолках. А потом мы пошли на смотровую площадку. Это вишенка на торте. Там так красиво. И совершенно не страшно, там высокие ограждения.

Очень понравилась эта экскурсия нам с мужем. Раньше я думала, что это просто главный Храм России, но оказалось, что это самое что ни на есть историческое место, которое я рекомендую посетить именно с гидом.

