По выходным в 6:00

Что вас ждет
В парке Николы Ленивца можно посмотреть объекты современного искусства, поискать глубокие смыслы и организовать свой собственный пикник на природе.
Миллион фото за 1 день!
Бомбический фототур в самую большую арт-галерею под открытым небом!
Мега-инсталляции, гигантская копилка необычностей.
Готовы к арт-вторжению?
Устроим родео с громадным тельцом, возьмем неприступное небо штурмом, наберемся вселенского разума и пройдем через концептуальный портал прямо посреди леса!
Увидим:
- 8-метровый «Маяк» — топовая инсталляция парка.
- Стоит на берегу р. Угры. Огромный шатер на металлическом каркасе, «сплетенный» из бревен. Построен без единого гвоздя. Продуваем всеми ветрами. Указывает заблудшим путь домой.
•«Арка Бернаскони» — является триумфальной, но не только!
Она же портал, бар и колодец в едином замысле творца. На 12тиметровую вершину ведет винтовая лестница.
- «Бобур» — 22х-метровое сооружение в чистом поле. Металл и лоза.
- Призвана вызывать ассоциативные затруднения (кому то видится перевернутая корзина, кому то осьминог, кому то слон с множеством хоботов). На самом верху – площадка с отличным панорамным обзором.
- «Вселенский разум» — это огромный мозг мироздания.
- Всё, как у людей - переплетение деревянных извилин и «проблесков мысли» (зеркальных вставок).
- «Позолоченный телец» — на самом деле… голубятня.
- Сакральный смысл объекта — противопоставление современной «золотой лихорадке» мирового экономического спокойствия и близости к природе.
- Объект по силуэту напоминает фигуру быка. Есть смотровая площадка.
- «Штурм неба» — грандиозное нагромождение деревянных лестниц.
- Помогает дотянуться до небес. Для романтиков, верящих в свои силы.
- Красный лес, белые ворота, дом с люстрой (которая висит на улице), и многое, многое другое — масштабный абстракционизм и синтез искусств в чистом виде!
Организационные моменты
Выбор достопримечательностей, пикник, лавка ремесленников, кафе и ферма — по Вашему желанию.