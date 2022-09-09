По выходным в 6:00

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Парк Никола-Ленивец

Индивидуальная фотопрогулка в самую большую арт-галерею под открытым небом
В 200 километрах от Москвы находится уникальное место — парк Никола-Ленивец. Еще несколько лет назад никто и не слышал об этом месте. Сейчас это самая большая арт-галерея под открытым небом.
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Сюда приезжают любители современного искусства и просто любители чего-то необычного. Вы увидите 8-метровый маяк, Позолоченного тельца, Вселенский лес и Красный лес. Не забудьте взять камеру — это идеальное место для необычных снимков!

5
3 отзыва
Парк Никола-Ленивец
Парк Никола-Ленивец
Парк Никола-Ленивец

Описание трансфер

Что вас ждет В парке Николы Ленивца можно посмотреть объекты современного искусства, поискать глубокие смыслы и организовать свой собственный пикник на природе. Миллион фото за 1 день! Бомбический фототур в самую большую арт-галерею под открытым небом! Мега-инсталляции, гигантская копилка необычностей. Готовы к арт-вторжению? Устроим родео с громадным тельцом, возьмем неприступное небо штурмом, наберемся вселенского разума и пройдем через концептуальный портал прямо посреди леса! Увидим:
  • 8-метровый «Маяк» — топовая инсталляция парка. Стоит на берегу р. Угры. Огромный шатер на металлическом каркасе, «сплетенный» из бревен. Построен без единого гвоздя. Продуваем всеми ветрами. Указывает заблудшим путь домой.
  • «Арка Бернаскони» — является триумфальной, но не только! Она же портал, бар и колодец в едином замысле творца. На 12тиметровую вершину ведет винтовая лестница.
  • «Бобур» — 22х-метровое сооружение в чистом поле. Металл и лоза. Призвана вызывать ассоциативные затруднения (кому то видится перевернутая корзина, кому то осьминог, кому то слон с множеством хоботов). На самом верху – площадка с отличным панорамным обзором.
  • «Вселенский разум» — это огромный мозг мироздания. Всё, как у людей - переплетение деревянных извилин и «проблесков мысли» (зеркальных вставок).
  • «Позолоченный телец» — на самом деле… голубятня. Сакральный смысл объекта — противопоставление современной «золотой лихорадке» мирового экономического спокойствия и близости к природе. Объект по силуэту напоминает фигуру быка. Есть смотровая площадка.
  • «Штурм неба» — грандиозное нагромождение деревянных лестниц. Помогает дотянуться до небес. Для романтиков, верящих в свои силы.
  • Красный лес, белые ворота, дом с люстрой (которая висит на улице), и многое, многое другое — масштабный абстракционизм и синтез искусств в чистом виде! Организационные моменты Выбор достопримечательностей, пикник, лавка ремесленников, кафе и ферма — по Вашему желанию.

В любой день

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Москвы и обратно
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Россия, Москва, метро Коломенская
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Поездка прошла замечательно. Маршрут по парку был выстроен оптимально и с учетом наших физических возможностей, чтобы без лишних затрат времени охватить максимально наиболее интересные объекты на огромной территории парка. Дмитрий
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подстроился под наши пожелания по логистике, что сделало длительную поездку максимально комфортной. С Дмитрием чувствуешь себя в машине безопасно. В качестве пожелания: хорошо бы побольше инсайдерской информации о ситуации в парке.

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М
Поездка прошла замечательно. Маршрут по парку был выстроен оптимально и с учетом наших физических возможностей, чтобы без лишних затрат времени охватить максимально наиболее интересные объекты на огромной территории парка. Дмитрий
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подстроился под наши пожелания по логистике, что сделало длительную поездку максимально комфортной. С Дмитрием чувствуешь себя в машине безопасно. В качестве пожелания: хорошо бы побольше инсайдерской информации о ситуации в парке.

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О
Очень удобный формат экскурсии. Доехали с комфортом. Времени на прогулку было достаточно - 5 часов. Успели посмотреть все основные достопримечательности. Расстояния там большие, поэтому очень оценили возможность перемещения на машине между отдельными объектами. Гуляли в удобном для нас темпе. Гид оптимально выстроил наш маршрут. Мы остались очень довольны нашей поездкой.
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