По выходным в 6:00

В 200 километрах от Москвы находится уникальное место - парк Никола-Ленивец

В 200 километрах от Москвы находится уникальное место — парк Никола-Ленивец.

Еще несколько лет назад никто и не слышал об этом месте.

Сейчас это самая большая арт-галерея под открытым небом.

Сюда приезжают любители современного искусства и просто любители чего-то необычного.

Вы увидите 8-метровый маяк, Позолоченного тельца, Вселенский лес и Красный лес.

Не забудьте взять камеру — это идеальное место для инстаграм снимков.
Парк Никола-Ленивец
Парк Никола-Ленивец
Парк Никола-Ленивец
Парк Никола-Ленивец
Парк Никола-Ленивец
Парк Никола-Ленивец
Что вас ждет
В парке Николы Ленивца можно посмотреть объекты современного искусства, поискать глубокие смыслы и организовать свой собственный пикник на природе.
Миллион фото за 1 день!
Бомбический фототур в самую большую арт-галерею под открытым небом!
Мега-инсталляции, гигантская копилка необычностей.
Готовы к арт-вторжению?
Устроим родео с громадным тельцом, возьмем неприступное небо штурмом, наберемся вселенского разума и пройдем через концептуальный портал прямо посреди леса!

Увидим:

  • 8-метровый «Маяк» — топовая инсталляция парка.
  • Стоит на берегу р. Угры. Огромный шатер на металлическом каркасе, «сплетенный» из бревен. Построен без единого гвоздя. Продуваем всеми ветрами. Указывает заблудшим путь домой.
•«Арка Бернаскони» — является триумфальной, но не только!
Она же портал, бар и колодец в едином замысле творца. На 12тиметровую вершину ведет винтовая лестница.
  • «Бобур» — 22х-метровое сооружение в чистом поле. Металл и лоза.
  • Призвана вызывать ассоциативные затруднения (кому то видится перевернутая корзина, кому то осьминог, кому то слон с множеством хоботов). На самом верху – площадка с отличным панорамным обзором.
  • «Вселенский разум» — это огромный мозг мироздания.
  • Всё, как у людей - переплетение деревянных извилин и «проблесков мысли» (зеркальных вставок).
  • «Позолоченный телец» — на самом деле… голубятня.
  • Сакральный смысл объекта — противопоставление современной «золотой лихорадке» мирового экономического спокойствия и близости к природе.
  • Объект по силуэту напоминает фигуру быка. Есть смотровая площадка.
  • «Штурм неба» — грандиозное нагромождение деревянных лестниц.
  • Помогает дотянуться до небес. Для романтиков, верящих в свои силы.
  • Красный лес, белые ворота, дом с люстрой (которая висит на улице), и многое, многое другое — масштабный абстракционизм и синтез искусств в чистом виде!
Организационные моменты
Выбор достопримечательностей, пикник, лавка ремесленников, кафе и ферма — по Вашему желанию.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
10 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Москвы и обратно
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
Место начала и завершения
Россия, Москва, метро Коломенская
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 6:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выходным в 6:00

Дмитрий А.
Дмитрий А.
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