По выходным в 6:00

В 200 километрах от Москвы находится уникальное место — парк Никола-Ленивец.



Еще несколько лет назад никто и не слышал об этом месте.



Сейчас это самая большая арт-галерея под открытым небом.



Сюда приезжают любители современного искусства и просто любители чего-то необычного.



Вы увидите 8-метровый маяк, Позолоченного тельца, Вселенский лес и Красный лес.



Не забудьте взять камеру — это идеальное место для инстаграм снимков.