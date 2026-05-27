Что происходит, когда искусство выходит из дворцов на улицы? Как группа художников смогла изменить взгляд целой эпохи на саму жизнь? Приглашаем вас на аудиоэкскурсию по залам легендарных передвижников — бунтарей, реалистов и великих гуманистов.
В знакомых полотнах вы увидите не только сюжеты, но и идеи, споры, личные драмы и художественную смелость целой эпохи.
Описание аудиогида
Вы увидите знаменитые работы:
- «Грачи прилетели» Саврасова
- «Охотники на привале» Перова
- «На пашне» Клодта
- «Утро стрелецкой казни» Сурикова
- «Над вечным покоем» Левитана
- «Иван Грозный и сын его Иван» Репина
- «Иван Царевич на Сером волке» Васнецова
- «Московский дворик» Поленова
- «Утро в сосновом лесу» Шишкина
И не только!
Вашим проводником станет голос в наушниках. Вы узнаете:
- почему возникло «Товарищество передвижников» и как художники бросили вызов консервативной Академии, выставив свои работы для всех
- как в реалистичных полотнах отразились ключевые идеи эпохи: судьба народа, поиск правды, критика социальных язв
- почему «Неизвестная» Крамского шокировала современников и стала русской «Джокондой»
- как Суриков в «Боярыне Морозовой» создал ощущение толпы, а его «Покорение Сибири Ермаком» купил лично Николай II
- каким волшебным приёмом Куинджи добился свечения в «Лунной ночи на Днепре» и «Берёзовой роще»
- что на самом деле символизируют «Грачи» Саврасова и почему это больше, чем весенний пейзаж
- зачем Поленов переписывал идиллический «Московский дворик»
Организационные детали
- Это аудиоэкскурсия без гида. Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и свои наушники
- После бронирования мы пришлём вам ссылку для доплаты. А затем — ссылку на Telegram-бот. Доступ откроется на один аккаунт
- Билеты в Третьяковскую галерею вы покупаете сами — 700 ₽ за чел. (есть льготы)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Третьяковской галерее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 14810 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
