«Передвижники: революционеры русской живописи»: аудиогид в Третьяковской галерее

Взглянуть на полотна по-новому - через истории художников, которые изменили искусство
Что происходит, когда искусство выходит из дворцов на улицы? Как группа художников смогла изменить взгляд целой эпохи на саму жизнь? Приглашаем вас на аудиоэкскурсию по залам легендарных передвижников — бунтарей, реалистов и великих гуманистов.

В знакомых полотнах вы увидите не только сюжеты, но и идеи, споры, личные драмы и художественную смелость целой эпохи.
Описание аудиогида

Вы увидите знаменитые работы:

  • «Грачи прилетели» Саврасова
  • «Охотники на привале» Перова
  • «На пашне» Клодта
  • «Утро стрелецкой казни» Сурикова
  • «Над вечным покоем» Левитана
  • «Иван Грозный и сын его Иван» Репина
  • «Иван Царевич на Сером волке» Васнецова
  • «Московский дворик» Поленова
  • «Утро в сосновом лесу» Шишкина

И не только!

Вашим проводником станет голос в наушниках. Вы узнаете:

  • почему возникло «Товарищество передвижников» и как художники бросили вызов консервативной Академии, выставив свои работы для всех
  • как в реалистичных полотнах отразились ключевые идеи эпохи: судьба народа, поиск правды, критика социальных язв
  • почему «Неизвестная» Крамского шокировала современников и стала русской «Джокондой»
  • как Суриков в «Боярыне Морозовой» создал ощущение толпы, а его «Покорение Сибири Ермаком» купил лично Николай II
  • каким волшебным приёмом Куинджи добился свечения в «Лунной ночи на Днепре» и «Берёзовой роще»
  • что на самом деле символизируют «Грачи» Саврасова и почему это больше, чем весенний пейзаж
  • зачем Поленов переписывал идиллический «Московский дворик»

Организационные детали

  • Это аудиоэкскурсия без гида. Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и свои наушники
  • После бронирования мы пришлём вам ссылку для доплаты. А затем — ссылку на Telegram-бот. Доступ откроется на один аккаунт
  • Билеты в Третьяковскую галерею вы покупаете сами — 700 ₽ за чел. (есть льготы)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Третьяковской галерее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася
Тася — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 14810 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!

