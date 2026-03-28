Вас ждут 24 задания, которые превратят классический музейный визит в увлекательное исследование.
Вы встретитесь с работами Кипренского, Иванова, Тропинина, Федотова, Крамского, Репина, Сурикова, Васнецова, Левитана и Серова.
Будете внимательно смотреть на картины, искать детали, сопоставлять факты — и шаг за шагом приближаться к загаданной вам необычной картине.
Описание квеста
Добро пожаловать в исторический детектив Третьяковской галереи, где за образами царей, писателей и таинственных красавиц скрываются истории любви, интриг и старых тайн! Вы будете ходить по залам галереи, разглядывать полотна, разгадывать загадки.
А ещё вы узнаете:
- кто стал первым художником, которому Лев Толстой разрешил написать свой портрет — и почему он сделал исключение
- какую грандиозную картину Александр Иванов создавал почти 20 лет и считал главным делом своей жизни
- почему знаменитую «Незнакомку» Ивана Крамского современники встретили в штыки — и что именно в этом образе показалось обществу слишком смелым и вызывающим
- какая картина в Третьяковской галерее висит на своём историческом месте ещё со времён Павла Михайловича Третьякова — и почему для неё выделили отдельный зал
- как одна кофемолка может рассказать, в каком городе происходит действие картины
- как личные драмы, любовные треугольники и внутренние кризисы рождали самые светлые пейзажи Левитана
Организационные детали
- Входные билеты вы приобретаете самостоятельно: это можно сделать в кассе или на сайте музея
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей
- С одного устройства квест можно проходить вдвоём, но при трёх участниках уже рекомендуем получить дополнительную ссылку
- Большим компаниям предоставляем скидку
- Квест не привязан ко времени, его можно пройти в любое удобное время в часы работы музея
- Рекомендуемый возраст: 12–16 лет. Подходит также для семей и взрослых, которые хотят посмотреть Третьяковскую галерею в игровом формате
- Если вам важно глубокое академическое погружение в историю искусства, разбор стилей и биографий, вам скорее подойдёт классический аудиогид
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство
|950 ₽
|Квест в приложении: дополнительная ссылка если вас больше 2х
|475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Третьяковской галерее
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в четверг, пятницу и субботу в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 767 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Irina
29 мар 2026
замечательный квест и для взрослых, самое то, для знакомства с Третьяковской галереи)
Мария
28 мар 2026
очень понравился квест. рекомендую
Елизавета
23 мар 2026
Всем участникам квеста все очень понравилось. Были компанией из 5 человек, молодежь до 30 лет. Три часа ходили по залам, помимо заданий квеста, можно было рассмотреть и другие картины, но внимание акцентировалось на самых известных полотнах. В конце неожиданностью была финальная загадка, ее все с интересом разгадывали. После квеста возникло желание почитать больше о представленных картинах. Благодарность организаторам!
Александр
20 мар 2026
Не хочется портить рейтинг гида, она не виновата в том, что я приехал в Третьяковку и не смог открыть свой заказ. Предоплата, пусть незначительная, желаю, чтобы ушла на чай этой очаровательной (я так думаю) девушке.
Сапронов
24 фев 2026
отличный квест, время пролетело незаметно, и было даже далеко, что уже финальный вопрос. очень понравилось
