Вас ждут 24 задания, которые превратят классический музейный визит в увлекательное исследование. Вы встретитесь с работами Кипренского, Иванова, Тропинина, Федотова, Крамского, Репина, Сурикова, Васнецова, Левитана и Серова. Будете внимательно смотреть на картины, искать детали, сопоставлять факты — и шаг за шагом приближаться к загаданной вам необычной картине.

Добро пожаловать в исторический детектив Третьяковской галереи, где за образами царей, писателей и таинственных красавиц скрываются истории любви, интриг и старых тайн! Вы будете ходить по залам галереи, разглядывать полотна, разгадывать загадки.

кто стал первым художником, которому Лев Толстой разрешил написать свой портрет — и почему он сделал исключение

какую грандиозную картину Александр Иванов создавал почти 20 лет и считал главным делом своей жизни

почему знаменитую «Незнакомку» Ивана Крамского современники встретили в штыки — и что именно в этом образе показалось обществу слишком смелым и вызывающим

какая картина в Третьяковской галерее висит на своём историческом месте ещё со времён Павла Михайловича Третьякова — и почему для неё выделили отдельный зал

как одна кофемолка может рассказать, в каком городе происходит действие картины

как личные драмы, любовные треугольники и внутренние кризисы рождали самые светлые пейзажи Левитана

