Незабываемая М. – Гид из Москвы

Новодевичий монастырь — один из старейших православных ансамблей России.



Он существует почти 500 лет и имеет большое значение для множества поколений жителей страны.



Экскурсовод расскажет вам, какую роль монастырь сыграл в истории 📖 России.



Вас проведут по Новодевичьему кладбищу, на котором похоронены выдающиеся деятели страны.



Вы увидите собор Смоленской иконы Божией Матери, Мариинские палаты и другие достопримечательности 🏛️.