Эта экскурсия ⛳ целиком и полностью посвящена монастырю, который сыграл одну из ключевых ролей в истории 📖 становления нашей страны, и кладбищу, на котором захоронены останки величайших общественных деятелей нашего государства.
Вам предстоит увидеть места, где вершилась история страны, где молились царевны и царицы, заточенные здесь. В ходе экскурсии 🧭 вы увидите и посетите:
Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери;
храм Успения Пресвятой Богородицы с трапезной;
палаты царицы Евдокии;
палаты царицы Ирины Годуновой;
Мариинские палаты;
палаты царевны Софьи;
часовню–усыпальницу Прохоровых.
Особого внимания заслуживают некрополь, находящийся под стенами монастыря, и Новодевичье кладбище, отгороженное от него стеной. Здесь вы сможете поклониться праху А. П. Чехова и П. Лажечникова, Дениса Давыдова и Михаила Булгакова, Н. В. Гоголя и генерала Брусилова. Здесь захоронены и царевна Софья, и вдова сына Ивана Грозного, и многие другие знатные особы.
Организационные детали:
Регистрация на экскурсию заканчивается заранее;
Приходите на место встречи минимум за 20 минут до начала экскурсии!
Что входит
Услуги высококлассного экскурсовода, любящего свой город
Возможность обогатит ваши знания об истории России и Москвы, в частности
Проход на Новодевичье кладбище
Интересная пешеходная экскурсия от местного жителя
Что не входит
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Спортивная, у ларька «Пресса»
Место завершения
🏁 Лужнецкий пр-д, 2, Москва
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.