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Квест
2 часа
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
Начало: м Коломенское
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
5 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Бульварному кольцу: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу
Начало: У метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Квест для детей «История одного подвига»
Интерактивная экскурсия по Таганскому району, посвящённая ВОВ и лётчику-герою В. Талалихину
Начало: возле метро «Крестьянская застава»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
- ИИрина28 мая 2024Интереснейшая экскурсия. Очень довольны, экскурсовод замечательный. Были дети разного возраста и взрослые - все довольны. Рекомендуем!
- ААнна27 мая 2024Очень понравилась экскурсия-квест. Было интересно и весело детям и взрослым. Дети сразу увлекаются и активно решаются свои задачки. Екатерина очень внимательно относится к каждому ребенку, мы отлично время!
- ЕЕлена22 мая 2024Участниками экскурсии- квеста были трое внуков 14, 13, 9 лет. Экскурсия им понравилась. Несмотря на то, что они посещали музей
- ЛЛюбовь21 мая 2024Здравствуйте! Заказывали квест для пятиклешек. Гидом у нас была Наталья - яркая, умная, увлекающая. Спасибо за эту экскурсию. Ребята были всегда вовлечены в процесс. Время пролетело незаметно! С удовольствием порекомендую этот маршрут!
- ААлександр10 мая 2024Спасибо!
- ООльга9 мая 2024Замечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о том, что ты видишь, невольно
- ММарина2 декабря 202302.12.23г. Посетили Храм Василия Блаженного. Наш экскурсовод Алёна. 2 ч прошли незаметно. В доступной форме для детей Алёна провела квест-знакомство
- ЮЮлия27 сентября 2023Наталья, замечательный экскурсовод👍👍👍. Нашим мальчикам по 9 лет, с большим интересом слушали, смотрели и разгадывали кроссворды в Музее Победы. Очень многое осталось в памяти после экскурсии. Отделено стоит отметить подачу материала на диарамах. Трогает душу до слез. 💯 рекомендуем!
- ЕЕкатерина18 июня 2023Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Исторические квесты»
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