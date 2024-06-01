Исторические квесты – экскурсии в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Исторические квесты» в Москве, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
15 отзывов
Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
Экскурсия-квест по культовому месту Москвы с погружением в тайны храма
Начало: У собора Василия Блаженного
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
12 000 за всё до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
54 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
🚶 Пешая
Квест
2 часа
31 отзыв
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670 за всё до 10 чел.
Русская сказка Коломенского
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Русская сказка Коломенского
Активная экскурсия для школьников по музею-заповеднику
Начало: м Коломенское
15 июня в 11:30
19 июня в 14:00
5 800 за всё до 6 чел.
Городской квест «Загадки Бульварного кольца»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Бульварному кольцу: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу
Начало: У метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Квест для детей «История одного подвига»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест для детей «История одного подвига»
Интерактивная экскурсия по Таганскому району, посвящённая ВОВ и лётчику-герою В. Талалихину
Начало: возле метро «Крестьянская застава»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
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    квестом остались на 100% довольны! Очень оригинальные задания и интересная подача исторических фактов. Катя настолько расположила всех к себе, что к концу квеста было ощущение, что дружим с ней много лет. На обратной дороге девочки хохотали, вспоминая интересные моменты и сказали, что им очень очень все понравилось и они хотят с Катей еще встретиться на других маршрутах.

    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
    Интереснейшая экскурсия. Очень довольны, экскурсовод замечательный. Были дети разного возраста и взрослые - все довольны. Рекомендуем!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Очень понравилась экскурсия-квест. Было интересно и весело детям и взрослым. Дети сразу увлекаются и активно решаются свои задачки. Екатерина очень внимательно относится к каждому ребенку, мы отлично время!
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Участниками экскурсии- квеста были трое внуков 14, 13, 9 лет. Экскурсия им понравилась. Несмотря на то, что они посещали музей
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    ранее, они узнали много нового, так как экскурсия охватывает весь период с начала 2 мировой до нашей Победы, а также экскурсовод не просто рассказывает о событиях, но и сообщает некоторые интересные и запоминающиеся факты, и просит детей подумать и ответить на вопросы. Все активно участвовали в квесте и 2 часа пролетело незаметно. Считаю, что такое дополнение к урокам истории необходимо. Очень рекомендую.

  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    Квест по Поклонной горе «Память о победах»
    Здравствуйте! Заказывали квест для пятиклешек. Гидом у нас была Наталья - яркая, умная, увлекающая. Спасибо за эту экскурсию. Ребята были всегда вовлечены в процесс. Время пролетело незаметно! С удовольствием порекомендую этот маршрут!
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Спасибо!
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Замечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о том, что ты видишь, невольно
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    представляешь себя участником давних событий… Наш экскурсовод Екатерина по ходу экскурсии задавала детям разные вопросы и задания и за каждый правильный ответ или успешно выполненное задание давала "пасхалку" (мы были на экскурсии 5 мая на Пасху), из которых в конце экскурсии дети собрали русскую пословицу. Ещё Катя за пройденный маршрут награлила интересными "медалями" и сладкими призами. Большое спасибо Кате за прекрасно проведенное время.

    Замечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о томЗамечательное место для прогулки, а когда тебе ещё неспешно рассказывают интересные факты и истории о том
  • М
    Марина
    2 декабря 2023
    Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
    02.12.23г. Посетили Храм Василия Блаженного. Наш экскурсовод Алёна. 2 ч прошли незаметно. В доступной форме для детей Алёна провела квест-знакомство
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    с Храмом. Дети не просто были слушателями, но и активно вовлекались в общение. В конце был приз для каждого. Родители радовались призу, не меньше детей. Большое спасибо, Алёна, за прекрасный зимний выходной в вашей компании.

  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2023
    Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
    Наталья, замечательный экскурсовод👍👍👍. Нашим мальчикам по 9 лет, с большим интересом слушали, смотрели и разгадывали кроссворды в Музее Победы. Очень многое осталось в памяти после экскурсии. Отделено стоит отметить подачу материала на диарамах. Трогает душу до слез. 💯 рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2023
    Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
    Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Исторические квесты»

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  1. Загадки собора Василия Блаженного для детей и взрослых
  2. Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
  3. Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
  4. Квест по Поклонной горе «Память о победах»
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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