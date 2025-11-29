Гуляем по Якиманке — самобытной, старинной, уютной. Поговорим о купцах и предпринимателях 19 века, о традиции есть цитрусы в зимние праздники — а потом перешагнём через век и увидим, как столетние фабрики получают вторую жизнь. Обсудим, как современная архитектура прорастает из русского узорочья, где она черпает вдохновение и кто они — сегодняшние меценаты.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Начнём от Полянки — обсудим, как красота храма Георгия Неокесарийского не поддалась разрушительным идеям 30-х годов.

Окажемся у дома купца Игумнова. Он стремился покорить Москву роскошью, но был сослан в самое гнилое место. Не сдался, сделал один интересный бизнес — и вот мы с вами едим мандарины на Новый год.

Отправимся в Голутвинскую слободу — поговорим, почему она так называлась и где была Бабьегородская плотина, которая работала почти 100 лет.

Пройдём мимо жилых комплексов «Коперник» и «Имперский дом» — примеров капиталистического романтизма — и поговорим о бумажной архитектуре.

А рядом ними — домик, в котором жили братья Третьяковы, китайское православное подворье с церковью Николая Чудотворца, дом Рябушинских и их текстильная мануфактура.

Завершим путешествие на Патриаршем мосту, с которого открывается картинный вид на старую Москву. Когда-то эта земля была промзоной с фабриками и складами, а сегодня она — колоритный исторический центр.

Организационные детали

Для удобства я выдам вам радиогиды.