По Голутвинской слободе - с архитектором и новогодними историями
Про мандарины, дерзкие идеи, чудачества и застройку Москвы
Гуляем по Якиманке — самобытной, старинной, уютной.
Поговорим о купцах и предпринимателях 19 века, о традиции есть цитрусы в зимние праздники — а потом перешагнём через век и увидим, как столетние фабрики получают вторую жизнь.
Обсудим, как современная архитектура прорастает из русского узорочья, где она черпает вдохновение и кто они — сегодняшние меценаты.
Описание экскурсии
Начнём от Полянки — обсудим, как красота храма Георгия Неокесарийского не поддалась разрушительным идеям 30-х годов.
Окажемся у дома купца Игумнова. Он стремился покорить Москву роскошью, но был сослан в самое гнилое место. Не сдался, сделал один интересный бизнес — и вот мы с вами едим мандарины на Новый год.
Отправимся в Голутвинскую слободу — поговорим, почему она так называлась и где была Бабьегородская плотина, которая работала почти 100 лет.
Пройдём мимо жилых комплексов «Коперник» и «Имперский дом» — примеров капиталистического романтизма — и поговорим о бумажной архитектуре.
А рядом ними — домик, в котором жили братья Третьяковы, китайское православное подворье с церковью Николая Чудотворца, дом Рябушинских и их текстильная мануфактура.
Завершим путешествие на Патриаршем мосту, с которого открывается картинный вид на старую Москву. Когда-то эта земля была промзоной с фабриками и складами, а сегодня она — колоритный исторический центр.
Организационные детали
Для удобства я выдам вам радиогиды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Полянка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 11:00 и 19:00, в среду и четверг в 15:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 852 туристов
Я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть из которых мы творили сами — и теперь мне хочется читать дальше
об этом рассказать.
Москва для меня родной город: я родилась в двух шагах от Кремля. С тех времён многое поменялось и продолжает меняться — наблюдать это очень интересно!
Приходите — будем вместе разгадывать, что в Москве преобразилось, как и почему.