Эта экскурсия — расследование. Мы отправимся в путешествие во времени, где власть абсолютна, а интриги смертельны. Будем искать истину о самой противоречивой фигуре русской истории — Иване Грозном. Тиран, расширивший границы государства? Реформатор, погубивший страну? Гениальный правитель или одержимый паранойей убийца? Мы дадим вам возможность сделать свои выводы.

Описание экскурсии

Вы увидите родовое гнездо Романовых и узнаете, как династия, правившая 300 лет, была тесно связана с Грозным. Здесь плелись нити заговоров и рождалась будущая царская фамилия.

Взглянете на Кремль из Зарядья. На этом месте стоял печально известный Опричный двор. Вы представите, как по этим улицам проносились всадники в чёрных одеждах, и узнаете, что же такое опричнина — бессмысленный террор или продуманная политическая реформа.

На Красной площади мы развеем миф о Лобном месте и расскажем, для чего его использовали на самом деле.

У храма Василия Блаженного вы услышите шокирующую историю о его создателях и трогательную легенду о юродивом. Увидите не просто красивый собор, а гимн победе и могуществу царя Ивана.

Затронем и самую болезненную тайну Грозного — о роковом ударе, что привёл к гибели наследника. Это ключ к пониманию всей его израненной, подозрительной и фанатично религиозной натуры.

Организационные детали