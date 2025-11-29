По местам Грозного в Москве: тиран, фанатик или гений
О загадочной и пугающей личности первого царя, чьё правление до сих пор вызывает споры историков
Эта экскурсия — расследование. Мы отправимся в путешествие во времени, где власть абсолютна, а интриги смертельны. Будем искать истину о самой противоречивой фигуре русской истории — Иване Грозном.
Тиран, расширивший границы государства? Реформатор, погубивший страну? Гениальный правитель или одержимый паранойей убийца? Мы дадим вам возможность сделать свои выводы.
Описание экскурсии
Вы увидите родовое гнездо Романовых и узнаете, как династия, правившая 300 лет, была тесно связана с Грозным. Здесь плелись нити заговоров и рождалась будущая царская фамилия.
Взглянете на Кремль из Зарядья. На этом месте стоял печально известный Опричный двор. Вы представите, как по этим улицам проносились всадники в чёрных одеждах, и узнаете, что же такое опричнина — бессмысленный террор или продуманная политическая реформа.
На Красной площади мы развеем миф о Лобном месте и расскажем, для чего его использовали на самом деле.
У храма Василия Блаженного вы услышите шокирующую историю о его создателях и трогательную легенду о юродивом. Увидите не просто красивый собор, а гимн победе и могуществу царя Ивана.
Затронем и самую болезненную тайну Грозного — о роковом ударе, что привёл к гибели наследника. Это ключ к пониманию всей его израненной, подозрительной и фанатично религиозной натуры.
Организационные детали
Интересно будет взрослым и подросткам
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате и для школьных классов — детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
