Забудьте о привычных пешеходных прогулках и автобусных экскурсиях — приглашаю открыть для себя столицу из окон трамвая. Вы увидите Кремль, старинные монастыри и дома в стиле конструктивизма. А ещё сделаете 2–3 остановки, чтобы рассмотреть детали и послушать истории о городе. Вы почувствуете ритм Москвы в движении и увидите её с нового ракурса.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- динозавров у Дарвиновского музея.
- действующее студенческое общежитие эпохи конструктивизма.
- Даниловский и Донской монастыри.
- Кремль.
- три купольных модернистских постройки: цирк и два рынка.
Вы узнаете:
- об уникальном научном городке на юге Москвы.
- истории трамвая и месте, где находится нулевая уровневая отметка.
- строительстве дома-корабля.
- судьбе монастырей, мимо которых будем проезжать.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается проезд в трамвае: 50–83 ₽ за чел.
- Поедем на маршруте трамвая Т1 или 39.
- Во время экскурсии я использую радиогиды, чтобы каждый меня хорошо слышал.
в понедельник, среду и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Университет»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 44 туристов
Я московский экскурсовод, гид метро. В 2024 году получила звание «Лучший гид России». Искренне люблю свой город, а он отвечает взаимностью. Приходите на экскурсии, вы тоже полюбите Москву!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «По Москве на трамвае»
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
К небоскрёбам Москвы-Сити на речном трамвае и кофе на уровне облаков
Начало: Киевский вокзал, у выхода 4 со станции метро «Киев...
Расписание: См. расписание
Завтра в 09:30
29 мая в 09:30
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнаем Москву, играя: вокруг Кремля
Погрузитесь в историю Москвы на индивидуальной экскурсии: уникальные факты о Кремле, Александровском саде и Красной площади
Начало: В районе метро «Библиотека имени Ленина»
Сегодня в 18:00
29 мая в 14:00
8400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
2000 ₽ за человека