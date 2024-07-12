По землям московских слобод — Басманной и Капитанской — пройдем славным путем Великого Петра.
Будем отыскивать старое в новом, наслаждаясь исторической мозаикой московских усадеб, домов и особняков разных веков.
Мы услышим легенды
Будем отыскивать старое в новом, наслаждаясь исторической мозаикой московских усадеб, домов и особняков разных веков.
Мы услышим легенды
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Мы увидим:
- храм, возведенный по эскизу Петра первого;
- самый старый общедоступный сад Москвы;
- трогательный памятник усталому труженику — и еще несколько скульптурных «жителей» этих мест;
- загадочный дом, на фасаде которого можно найти играющих младенцев и компанию мрачных вампиров;
- элегантный особняк для дружных близнецов;
• узорчатый «теремок» московского купца. Вы узнаете:
- где располагалась Капитанская слободка и что за капитаны в ней проживали;
- сколько стульев было в гарнитуре местного миллионера и для кого в его доме появилась театральная комната;
- где в этих краях гостил всемирно известный кулинар и причем здесь Граф Монте-Кристо;
- как называли и где выпекали царский хлеб;
- для какого мальчика была написана таинственная повесть про Черную курицу;
- зачем местные гимназистки каждое утро залезали на крышу;
- какому литературному коту подражал Пушкин;
• где нашел тихую гавань мятежный Басманный философ. А еще:
- вспомним о памятнике, который нельзя посадить;
- выясним, к чему надо стремиться при выходе на эстраду;
- почитаем запрещенные стихи из девичьего альбома и полистаем прессу столетней давности.
Ежедневно с 10:00 до 18:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новая Басманная улица
- Сад имени Баумана
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: На улице у метро Красные ворота (выход номер 2)
Завершение: Пл. Разгуляй
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
12 июл 2024
Посещали экскурсию вдвоем с мужем и узнали много нового и интересного о местах где часто бываем, но как выяснилось абсолютно ничего не знали об истории)) Екатерина очень знающий экскурсовод, превратила нашу прогулку в приятное погружение в прошлое. Обязательно порекомендуем друзьям и вернемся на других маршрутах
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