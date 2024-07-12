А Анастасия

Посещали экскурсию вдвоем с мужем и узнали много нового и интересного о местах где часто бываем, но как выяснилось абсолютно ничего не знали об истории)) Екатерина очень знающий экскурсовод, превратила нашу прогулку в приятное погружение в прошлое. Обязательно порекомендуем друзьям и вернемся на других маршрутах