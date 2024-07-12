По Новой Басманной в Старый Елох: десять историй о гостях и угощениях

По Новой Басманной в Старый Елох
По землям московских слобод — Басманной и Капитанской — пройдем славным путем Великого Петра.

Будем отыскивать старое в новом, наслаждаясь исторической мозаикой московских усадеб, домов и особняков разных веков.

Мы услышим легенды
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о щедрых дарах и таинственных кладах, вспомним аристократов и богачей, фаворитов и изгнанников.

Совершим путешествие от Мятежного Паруса русской поэзии до ее Солнца — и откроем секреты творцов и их героев, среди которых и сказочный оборотень, и очень опасный сосед.

5
1 отзыв
По Новой Басманной в Старый Елох: десять историй о гостях и угощениях
По Новой Басманной в Старый Елох: десять историй о гостях и угощениях
По Новой Басманной в Старый Елох: десять историй о гостях и угощениях
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Мы увидим:

  • храм, возведенный по эскизу Петра первого;
  • самый старый общедоступный сад Москвы;
  • трогательный памятник усталому труженику — и еще несколько скульптурных «жителей» этих мест;
  • загадочный дом, на фасаде которого можно найти играющих младенцев и компанию мрачных вампиров;
  • элегантный особняк для дружных близнецов;

• узорчатый «теремок» московского купца. Вы узнаете:

  • где располагалась Капитанская слободка и что за капитаны в ней проживали;
  • сколько стульев было в гарнитуре местного миллионера и для кого в его доме появилась театральная комната;
  • где в этих краях гостил всемирно известный кулинар и причем здесь Граф Монте-Кристо;
  • как называли и где выпекали царский хлеб;
  • для какого мальчика была написана таинственная повесть про Черную курицу;
  • зачем местные гимназистки каждое утро залезали на крышу;
  • какому литературному коту подражал Пушкин;

• где нашел тихую гавань мятежный Басманный философ. А еще:

  • вспомним о памятнике, который нельзя посадить;
  • выясним, к чему надо стремиться при выходе на эстраду;
  • почитаем запрещенные стихи из девичьего альбома и полистаем прессу столетней давности.

Ежедневно с 10:00 до 18:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новая Басманная улица
  • Сад имени Баумана
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: На улице у метро Красные ворота (выход номер 2)
Завершение: Пл. Разгуляй
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
12 июл 2024
Посещали экскурсию вдвоем с мужем и узнали много нового и интересного о местах где часто бываем, но как выяснилось абсолютно ничего не знали об истории)) Екатерина очень знающий экскурсовод, превратила нашу прогулку в приятное погружение в прошлое. Обязательно порекомендуем друзьям и вернемся на других маршрутах

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