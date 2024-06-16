По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте

Исследуем самый-самый район Москвы без привязки к «Мастеру и Маргарите» на групповой экскурсии
Что сделало Патриаршие пруды тем элитным районом, который мы знаем, любим и жителям которого завидуем (если сами там не живём)? Как на месте козьего пастбища стали вырастать золотые квадратные метры? Куда делись два пруда и зачем строить итальянское палаццо в 2000 км от Италии? Так много вопросов — и много подробных ответов на нашей прогулке по тем самым Патрикам.
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
По Патриаршим без Маргариты: история элиты на Козьем болоте
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Памятник Крылову. Разберёмся, как пруды стали Патриаршими, отыщем отголоски Козьих болот и выясним, кто наложил вето на памятник Мастеру и Маргарите
  • Дом со львами (Генеральский дом). Поговорим о том, как во время ВОВ построили подобие особняка 18 века для генералов — особой элиты своего времени
  • Дом архитектурного общества. Посмотрим на оазис наивысшей концентрации величайших архитекторов Москвы 19–20 веков
  • Дом «Патриарх». Осознаем недосягаемость элитарной вершины современных Патриарших
  • Павильон Патриарших прудов. Поговорим о пируэтах Льва Толстого на катке и о том, как водоём для выращивания рыбы стал местом медитативного созерцания лебедей
  • Старинная вывеска — наш секретик:)
  • Дом-коммуна Моисея Гинзбурга. Выясним, как и кто жил на Патриарших в период коммунального быта
  • Бывшая гостиница «Леди МакГилл». Посмотрим на старинный отель, открытый предпринимательницей из Шотландии для… гувернанток
  • Особняк Зинаиды Морозовой. Темы беседы: запретная связь промышленника и революционеров, звёздный тандем Врубель + Шехтель, высшая точка купеческого шика на Патриарших
  • Особняк Тарасова. Вас ждёт история купцов, взлетевших с низов на вершину и заказавших себе особняк, полный обманок, у архитектора — будущего любимца Сталина

Вы узнаете:

  • В чём секрет успеха Патриарших
  • Зачем советский вождь селил в этом районе своих приближённых
  • Как выйти замуж за богатого промышленника в залатанных ботинках
  • Как за копейки построить дом, на котором не бывает сосулек
  • Что такое «скородом» и кто его охранял от ногайцев
  • Откуда черпал вдохновение автор яйца на Чистых и «Патриарха» на Патриарших

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст: 7+
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Патриаршего пруда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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