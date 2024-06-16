Что сделало Патриаршие пруды тем элитным районом, который мы знаем, любим и жителям которого завидуем (если сами там не живём)? Как на месте козьего пастбища стали вырастать золотые квадратные метры? Куда делись два пруда и зачем строить итальянское палаццо в 2000 км от Италии? Так много вопросов — и много подробных ответов на нашей прогулке по тем самым Патрикам.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник Крылову. Разберёмся, как пруды стали Патриаршими, отыщем отголоски Козьих болот и выясним, кто наложил вето на памятник Мастеру и Маргарите
- Дом со львами (Генеральский дом). Поговорим о том, как во время ВОВ построили подобие особняка 18 века для генералов — особой элиты своего времени
- Дом архитектурного общества. Посмотрим на оазис наивысшей концентрации величайших архитекторов Москвы 19–20 веков
- Дом «Патриарх». Осознаем недосягаемость элитарной вершины современных Патриарших
- Павильон Патриарших прудов. Поговорим о пируэтах Льва Толстого на катке и о том, как водоём для выращивания рыбы стал местом медитативного созерцания лебедей
- Старинная вывеска — наш секретик:)
- Дом-коммуна Моисея Гинзбурга. Выясним, как и кто жил на Патриарших в период коммунального быта
- Бывшая гостиница «Леди МакГилл». Посмотрим на старинный отель, открытый предпринимательницей из Шотландии для… гувернанток
- Особняк Зинаиды Морозовой. Темы беседы: запретная связь промышленника и революционеров, звёздный тандем Врубель + Шехтель, высшая точка купеческого шика на Патриарших
- Особняк Тарасова. Вас ждёт история купцов, взлетевших с низов на вершину и заказавших себе особняк, полный обманок, у архитектора — будущего любимца Сталина
Вы узнаете:
- В чём секрет успеха Патриарших
- Зачем советский вождь селил в этом районе своих приближённых
- Как выйти замуж за богатого промышленника в залатанных ботинках
- Как за копейки построить дом, на котором не бывает сосулек
- Что такое «скородом» и кто его охранял от ногайцев
- Откуда черпал вдохновение автор яйца на Чистых и «Патриарха» на Патриарших
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Детям на экскурсии тоже очень интересно. Рекомендуемый возраст: 7+
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Патриаршего пруда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1190 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили воЗадать вопрос
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