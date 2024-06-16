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Что сделало Патриаршие пруды тем элитным районом, который мы знаем, любим и жителям которого завидуем (если сами там не живём)? Как на месте козьего пастбища стали вырастать золотые квадратные метры? Куда делись два пруда и зачем строить итальянское палаццо в 2000 км от Италии? Так много вопросов — и много подробных ответов на нашей прогулке по тем самым Патрикам.