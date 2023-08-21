Пройти тихими переулками вдали от проторенных троп и собрать коллекцию необычных фактов
Современный ритм и повседневная суета вытесняют из нашей жизни многие исторические факты. Я же бережно — по крупицам — собираю их, чтобы затем поделиться находками.
Среди колоритных улиц и двориков Замоскворечья в группе до 10 человек вы узнаете о происхождении известных поговорок и топонимов. Погрузитесь в быт и нравы района. Побываете там, где прячется настоящая Москва.
Среди колоритных улиц и двориков Замоскворечья в группе до 10 человек вы узнаете о происхождении известных поговорок и топонимов. Погрузитесь в быт и нравы района. Побываете там, где прячется настоящая Москва.
Ближайшие даты:
21
авг
авг
27
авг
авг
28
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Исторически Замоскворечье считается купеческим районом. И долгие годы местные жители оставались верны традициям. Но со временем патриархальный быт уступил место сначала пышным приметам дворянства, затем торговым товариществам, доходным домам и индустриальным строениям. Так в заповедном уголке старой Москвы зазвучали новые имена.
Приготовьтесь погрузиться в калейдоскоп событий, определивших не только облик района, но и ход истории.
- Мы попадём в начало Пятницкой улицы в «витрину» Колбасного, Булочного, Молочного, Водочного «королей», которые качеством своей продукции предвосхитили многие современные технологии.
- Увидим, как величественный «корабль» Кадашей Воскрешения Христова проплывает через болотную хмарь эпох.
- Отыщем место, где играет музыка Рахманинова и Чайковского и находится икона с великим поэтом.
- Представим, будто в окне дома Ахматовой возникают силуэты Цветаевой и других литераторов, смотревших оттуда на здания бывшего Ордынского концлагеря.
- Узнаем, где тянули карамель, а где золотую нить.
- Пройдём по местам съёмок известных кинофильмов.
- Поговорим о героическом подвиге советских людей, воздвигнувших павильон ст. м. «Новокузнецкая» в самый разгар войны (ноябрь 1943 г.).
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- Для посещения храмов прошу девушек и милых дам захватить с собой платки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро «Новокузнецкая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Москве
Аттестованный гид экскурсовод с авторскими маршрутами по Сталинским высоткам, Московскому метро, Замоскворечью, Занеглименью, Китай-Городу, Красной площади, Даниловскому монастырю и Марфо-Мариинской обители. Интересуюсь историей и провожу собственные исследования того, что происходило 300, 50 или же 10 лет назад. Буду рад поделиться с вами своими открытиями!
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