«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью

Пройти тихими переулками вдали от проторенных троп и собрать коллекцию необычных фактов

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Современный ритм и повседневная суета вытесняют из нашей жизни многие исторические факты. Я же бережно — по крупицам — собираю их, чтобы затем поделиться находками.

Среди колоритных улиц и двориков Замоскворечья в группе до 10 человек вы узнаете о происхождении известных поговорок и топонимов. Погрузитесь в быт и нравы района. Побываете там, где прячется настоящая Москва.
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
«О имена! О нравы!». Групповая прогулка по Замоскворечью
Ближайшие даты:
21
авг
27
авг
28
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Исторически Замоскворечье считается купеческим районом. И долгие годы местные жители оставались верны традициям. Но со временем патриархальный быт уступил место сначала пышным приметам дворянства, затем торговым товариществам, доходным домам и индустриальным строениям. Так в заповедном уголке старой Москвы зазвучали новые имена.

Приготовьтесь погрузиться в калейдоскоп событий, определивших не только облик района, но и ход истории.

  • Мы попадём в начало Пятницкой улицы в «витрину» Колбасного, Булочного, Молочного, Водочного «королей», которые качеством своей продукции предвосхитили многие современные технологии.
  • Увидим, как величественный «корабль» Кадашей Воскрешения Христова проплывает через болотную хмарь эпох.
  • Отыщем место, где играет музыка Рахманинова и Чайковского и находится икона с великим поэтом.
  • Представим, будто в окне дома Ахматовой возникают силуэты Цветаевой и других литераторов, смотревших оттуда на здания бывшего Ордынского концлагеря.
  • Узнаем, где тянули карамель, а где золотую нить.
  • Пройдём по местам съёмок известных кинофильмов.
  • Поговорим о героическом подвиге советских людей, воздвигнувших павильон ст. м. «Новокузнецкая» в самый разгар войны (ноябрь 1943 г.).

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • Для посещения храмов прошу девушек и милых дам захватить с собой платки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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