Современный ритм и повседневная суета вытесняют из нашей жизни многие исторические факты. Я же бережно — по крупицам — собираю их, чтобы затем поделиться находками.
Среди колоритных улиц и двориков Замоскворечья вы узнаете о происхождении известных поговорок и топонимов. Погрузитесь в быт и нравы района. Побываете там, где прячется настоящая Москва.
Среди колоритных улиц и двориков Замоскворечья вы узнаете о происхождении известных поговорок и топонимов. Погрузитесь в быт и нравы района. Побываете там, где прячется настоящая Москва.
Описание экскурсии
Исторически Замоскворечье считается купеческим районом. И долгие годы местные жители оставались верны традициям. Но со временем патриархальный быт уступил место сначала пышным приметам дворянства, затем торговым товариществам, доходным домам и индустриальным строениям. Так в заповедном уголке старой Москвы зазвучали новые имена.
Приготовьтесь погрузиться в калейдоскоп событий, определивших не только облик района, но и ход истории.
- Мы попадём в начало Пятницкой улицы в «витрину» Колбасного, Булочного, Молочного, Водочного «королей», которые качеством своей продукции предвосхитили многие современные технологии.
- Увидим, как величественный «корабль» Кадашей Воскрешения Христова проплывает через болотную хмарь эпох.
- Отыщем место, где играет музыка Рахманинова и Чайковского и находится икона с великим поэтом.
- Представим, будто в окне дома Ахматовой возникают силуэты Цветаевой и других литераторов, смотревших оттуда на здания бывшего Ордынского концлагеря.
- Узнаем, где тянули карамель, а где золотую нить.
- Пройдём по местам съёмок известных кинофильмов.
- Поговорим о героическом подвиге советских людей, воздвигнувших павильон ст. м. «Новокузнецкая» в самый разгар войны (ноябрь 1943 г.).
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- Для посещения храмов прошу девушек и милых дам захватить с собой платки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 311 туристов
Аттестованный гид-экскурсовод с авторскими маршрутами по Сталинским высоткам, Московскому метро, Замоскворечью, Занеглименью, Китай-городу, Красной площади, Даниловскому монастырю и Марфо-Мариинской обители. Интересуюсь историей и провожу собственные исследования того, что происходило 300, 50 или же 10 лет назад. Буду рад поделиться с вами своими открытиями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо гиду Олегу за экскурсию по Замоскворечью 23 мая. Очень понравился подход к компании: всё прошло легко, комфортно и на одном дыхании. Узнали массу интересных фактов о прошлом этого уютного района — рассказывал доступно, живо и с отличным юмором. Все остались под большим впечатлением и с самыми положительными эмоциями. Олегу — браво!
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Е
Прекрасная экскурсия по одному из любимых уголков Москвы. Не только вспомнили известные факты, но и узнали много нового. Рекомендуем всем, кто интересуется историей Москвы.
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Решили необычно отметить день рождения и всей семьёй отправиться на экскурсию по не самому туристическому району исторического центра Москвы, но хранящему богатое наследие прошлых эпох - Замоскворечью. Экскурсовод Олег провёл
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Ну очень понравилась экскурсия! Спасибо большое харизматичному увлеченному году Олегу, длилась даже больше заявленного, в полной мере погрузились в историю, посетили много интересных локаций, появилось желание посетить ещё экскурсии этого гида.
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Спасибо за отличный вечер. Красиво, познавательно. Хотя верить всему сказанному Олегом не могу - были противоречия. Часто уходил от темы, что-то из обещанного рассказать позже не было рассказано. Вместо 2,5 часов уложились в 2 часа, но в силу погодных условий это точно не минус)
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Замечательная экскурсия! Очень много узнали из жизни Замоскворечья и их обитателей, Олег отличный рассказчик! Живой диалог вместе с экскурсантами надолго запоминается. Я поняла, что надо вовлекать слушателей так сказать,в рассказ, задавать вопросы, чтобы на них отвечали, немного дискутировать. Но когда состав небольшой, конечно.
Так экскурсия запоминается больше, чем просто слушать. Спасибо Олегу! Приедем еще, обязательно!
Так экскурсия запоминается больше, чем просто слушать. Спасибо Олегу! Приедем еще, обязательно!
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