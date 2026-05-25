Современный ритм и повседневная суета вытесняют из нашей жизни многие исторические факты. Я же бережно — по крупицам — собираю их, чтобы затем поделиться находками. Среди колоритных улиц и двориков Замоскворечья вы узнаете о происхождении известных поговорок и топонимов. Погрузитесь в быт и нравы района. Побываете там, где прячется настоящая Москва.

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Описание экскурсии

Исторически Замоскворечье считается купеческим районом. И долгие годы местные жители оставались верны традициям. Но со временем патриархальный быт уступил место сначала пышным приметам дворянства, затем торговым товариществам, доходным домам и индустриальным строениям. Так в заповедном уголке старой Москвы зазвучали новые имена.

Приготовьтесь погрузиться в калейдоскоп событий, определивших не только облик района, но и ход истории.

Мы попадём в начало Пятницкой улицы в «витрину» Колбасного, Булочного, Молочного, Водочного «королей», которые качеством своей продукции предвосхитили многие современные технологии.

Увидим, как величественный «корабль» Кадашей Воскрешения Христова проплывает через болотную хмарь эпох.

Отыщем место, где играет музыка Рахманинова и Чайковского и находится икона с великим поэтом.

Представим, будто в окне дома Ахматовой возникают силуэты Цветаевой и других литераторов, смотревших оттуда на здания бывшего Ордынского концлагеря.

Узнаем, где тянули карамель, а где золотую нить.

Пройдём по местам съёмок известных кинофильмов.

Поговорим о героическом подвиге советских людей, воздвигнувших павильон ст. м. «Новокузнецкая» в самый разгар войны (ноябрь 1943 г.).

Организационные детали