Экскурсия по Поклонной горе знакомит с событиями Отечественной войны 1812 года и памятниками, связанными с этой эпохой. Во время прогулки вы увидите мемориальные объекты и узнаете о ключевых исторических событиях. Маршрут раскрывает, как формировалась память о войне и как она отражена в городской среде.
Описание экскурсииПоклонная гора — место решений и памяти о войне 1812 года Поклонная гора связана с ключевыми событиями Отечественной войны 1812 года. Здесь принимались судьбоносные решения, отсюда открывался вид на Москву, охваченную пожаром. Во время прогулки мы проследим, как это место прошло путь от исторической точки событий до мемориального пространства, наполненного памятниками и символами. События войны и их отражение в городе Мы поговорим о совете в Филях и решении оставить Москву, о пребывании Наполеона на Поклонной горе и о событиях, последовавших за этим. Обсудим разные версии причин московского пожара и попробуем разобраться, как эти события повлияли на дальнейшую историю города. Памятники и архитектура памяти Маршрут включает ключевые объекты, посвящённые войне 1812 года. Мы увидим Триумфальную арку, музей-панораму «Бородинская битва», Кутузовскую избу и памятник Кутузову. Поговорим о том, как создавались эти памятники, какие смыслы в них заложены и почему вокруг некоторых объектов возникают споры и разные интерпретации. Секреты и изменения пространства Во время экскурсии обсудим, как менялся ландшафт Поклонной горы в разные периоды и какие идеи закладывали архитекторы в мемориальные комплексы. Обратим внимание на детали, которые могут рассказать больше, чем кажется на первый взгляд, и попробуем увидеть знакомое пространство по-новому. Важная информация:
- Экскурсия проходит полностью на улице, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
- Для участия необходимо взять наушники и заряженный телефон для прослушивания аудио.
- Экскурсия не включает посещение музея-панорамы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поклонная гора
- Триумфальная арка
- Музей-панорама «Бородинская битва»
- Кутузовская изба
- Памятник Кутузову
- Мемориал войны 1812 года
- Церковь-часовня Архангела Михаила
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музея-панорамы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Парк Победы
Завершение: Кутузовский проспект, 38с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит полностью на улице, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Для участия необходимо взять наушники и заряженный телефон для прослушивания аудио
- Экскурсия не включает посещение музея-панорамы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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