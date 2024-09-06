Монумент Победы на Поклонной горе – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Монумент Победы на Поклонной горе» в Москве, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
На автобусе
3919 отзывов
4 часа
Групповая
Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
Пешая
На автобусе
623 отзыва
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500 за человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Пешая
На автобусе
12 отзывов
9 часов
Групповая
до 20 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 сентября 2024
    Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
    комфортный автобус, мне главное это кондиционер)) хороший экскурсовод Александра, нам всё очень понравилось, рекомендуем
  • М
    Мартыненко
    30 августа 2024
    Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
    Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.
  • Н
    Наталья
    27 июля 2022
    Поклонная гора: Подвиг и Победа с посещением музея ВОВ
    На такой экскурсии нужно побывать каждому. Очень познавательно!!! Наша группа из 20 человек просто в восторге от услышвнного и увиденного.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монумент Победы на Поклонной горе»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками
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  3. «Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Александровский сад
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Зарядье
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Монумент Победы на Поклонной горе" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 4554 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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