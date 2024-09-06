4 часа
Групповая
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 500₽ за человека
9 часов
Групповая
до 20 чел.
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
16 сен в 09:30
18 сен в 09:30
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 сентября 2024комфортный автобус, мне главное это кондиционер)) хороший экскурсовод Александра, нам всё очень понравилось, рекомендуем
- ММартыненко30 августа 2024Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.
- ННаталья27 июля 2022Поклонная гора: Подвиг и Победа с посещением музея ВОВНа такой экскурсии нужно побывать каждому. Очень познавательно!!! Наша группа из 20 человек просто в восторге от услышвнного и увиденного.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монумент Победы на Поклонной горе»
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