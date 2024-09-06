А Анна Москва за 4 часа: автобусная обзорная со смотровыми площадками комфортный автобус, мне главное это кондиционер)) хороший экскурсовод Александра, нам всё очень понравилось, рекомендуем

М Мартыненко Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.