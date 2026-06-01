И это не присказка! Вы посетите фабрики, где делают пряники и шоколад, и обязательно попробуете эти сладости.
А также узнаете, как тихое село превратилось в оживлённый ямской городок Владимирского тракта, и побываете в Свято-Введенской островной пустыни.
Описание мастер-класса
Фабрика «Покровский пряник» (45 мин)
Покров недаром называют сладкой столицей России: здесь делают исконно русское лакомство — пряники по старинным рецептам. Мы пройдём по производству и увидим все этапы приготовления, от замешивания теста и начинки до выпекания.
Чаепитие и дегустация пряника с мастер-классом по росписи (30 мин)
Вкус покровского пряника вы тут же оцените за чашечкой ароматного чая. А следом создадите вкусный сувенир — распишете угощение.
Краеведческий музей (1 ч)
В 16 веке на этой земле появилась Антониева пустынь и слобода вокруг. Два столетия жизнь мирян была ничем не примечательна, пока Екатерина II не указала заложить почтовую станцию. С тех пор намоленную тишину то и дело нарушал топот троек — здесь бывали Герцен, Радищев, Пушкин.
Главная музейная экспозиция знакомит с буднями уездного городка в 18–19 веках. Вы узнаете, кто первым требовал лошадей, что обязательно хранилось в ямщицкой и какой сервис был в «нумерах».
Музей шоколада с дегустацией (15 мин)
20 столетие приготовило Покрову ещё одно поворотное событие: открылась немецкая шоколадная фабрика, и город стал центром притяжения сладкоежек. Здесь делают треть плиточного шоколада России со скоростью 10 штук в секунду.
Вы познакомитесь с историей лакомства, от открытия какао-бобов индейцами майя до современной производственной линии. И попробуете стаканчик горячего напитка из шоколадного фонтана.
Свято-Введенская островная пустынь (30 мин)
После пищи телесной — духовная. Посетим обитель 17 века посреди озера. У вас будет время, чтобы самостоятельно зайти в Введенский собор и церковь Николая Чудотворца, построенную на пожертвования меценатов Морозовых. А также выбрать экопродукцию монастырского хозяйства.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, входные билеты, мастер-класс и дегустации
- Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽
- Порядок посещения объектов может измениться
- После бронирования необходимо оплатить остаток суммы напрямую организатору. Вы получите подтверждающие документы. В случае отказа вернём средства за вычетом расходов
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|5570 ₽
|Пенсионеры
|5520 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|5520 ₽