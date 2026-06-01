Это будет вкусная поездка: в Покрове меж пряничных берегов текут шоколадные реки. И это не присказка! Вы посетите фабрики, где делают пряники и шоколад, и обязательно попробуете эти сладости. А также узнаете, как тихое село превратилось в оживлённый ямской городок Владимирского тракта, и побываете в Свято-Введенской островной пустыни.

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Описание мастер-класса

Фабрика «Покровский пряник» (45 мин)

Покров недаром называют сладкой столицей России: здесь делают исконно русское лакомство — пряники по старинным рецептам. Мы пройдём по производству и увидим все этапы приготовления, от замешивания теста и начинки до выпекания.

Чаепитие и дегустация пряника с мастер-классом по росписи (30 мин)

Вкус покровского пряника вы тут же оцените за чашечкой ароматного чая. А следом создадите вкусный сувенир — распишете угощение.

Краеведческий музей (1 ч)

В 16 веке на этой земле появилась Антониева пустынь и слобода вокруг. Два столетия жизнь мирян была ничем не примечательна, пока Екатерина II не указала заложить почтовую станцию. С тех пор намоленную тишину то и дело нарушал топот троек — здесь бывали Герцен, Радищев, Пушкин.

Главная музейная экспозиция знакомит с буднями уездного городка в 18–19 веках. Вы узнаете, кто первым требовал лошадей, что обязательно хранилось в ямщицкой и какой сервис был в «нумерах».

Музей шоколада с дегустацией (15 мин)

20 столетие приготовило Покрову ещё одно поворотное событие: открылась немецкая шоколадная фабрика, и город стал центром притяжения сладкоежек. Здесь делают треть плиточного шоколада России со скоростью 10 штук в секунду.

Вы познакомитесь с историей лакомства, от открытия какао-бобов индейцами майя до современной производственной линии. И попробуете стаканчик горячего напитка из шоколадного фонтана.

Свято-Введенская островная пустынь (30 мин)

После пищи телесной — духовная. Посетим обитель 17 века посреди озера. У вас будет время, чтобы самостоятельно зайти в Введенский собор и церковь Николая Чудотворца, построенную на пожертвования меценатов Морозовых. А также выбрать экопродукцию монастырского хозяйства.

Организационные детали