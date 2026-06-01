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Покров-городок - сладких лакомств уголок

Чаепитие с пряником, дегустация шоколада, визиты в музей и монастырь (из Москвы)
Это будет вкусная поездка: в Покрове меж пряничных берегов текут шоколадные реки.

И это не присказка! Вы посетите фабрики, где делают пряники и шоколад, и обязательно попробуете эти сладости.

А также узнаете, как тихое село превратилось в оживлённый ямской городок Владимирского тракта, и побываете в Свято-Введенской островной пустыни.
Покров-городок - сладких лакомств уголок
Покров-городок - сладких лакомств уголок
Покров-городок - сладких лакомств уголок

Описание мастер-класса

Фабрика «Покровский пряник» (45 мин)

Покров недаром называют сладкой столицей России: здесь делают исконно русское лакомство — пряники по старинным рецептам. Мы пройдём по производству и увидим все этапы приготовления, от замешивания теста и начинки до выпекания.

Чаепитие и дегустация пряника с мастер-классом по росписи (30 мин)

Вкус покровского пряника вы тут же оцените за чашечкой ароматного чая. А следом создадите вкусный сувенир — распишете угощение.

Краеведческий музей (1 ч)

В 16 веке на этой земле появилась Антониева пустынь и слобода вокруг. Два столетия жизнь мирян была ничем не примечательна, пока Екатерина II не указала заложить почтовую станцию. С тех пор намоленную тишину то и дело нарушал топот троек — здесь бывали Герцен, Радищев, Пушкин.

Главная музейная экспозиция знакомит с буднями уездного городка в 18–19 веках. Вы узнаете, кто первым требовал лошадей, что обязательно хранилось в ямщицкой и какой сервис был в «нумерах».

Музей шоколада с дегустацией (15 мин)

20 столетие приготовило Покрову ещё одно поворотное событие: открылась немецкая шоколадная фабрика, и город стал центром притяжения сладкоежек. Здесь делают треть плиточного шоколада России со скоростью 10 штук в секунду.

Вы познакомитесь с историей лакомства, от открытия какао-бобов индейцами майя до современной производственной линии. И попробуете стаканчик горячего напитка из шоколадного фонтана.

Свято-Введенская островная пустынь (30 мин)

После пищи телесной — духовная. Посетим обитель 17 века посреди озера. У вас будет время, чтобы самостоятельно зайти в Введенский собор и церковь Николая Чудотворца, построенную на пожертвования меценатов Морозовых. А также выбрать экопродукцию монастырского хозяйства.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер, входные билеты, мастер-класс и дегустации
  • Дополнительно оплачивается обед — 800 ₽
  • Порядок посещения объектов может измениться
  • После бронирования необходимо оплатить остаток суммы напрямую организатору. Вы получите подтверждающие документы. В случае отказа вернём средства за вычетом расходов
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Взрослый5570 ₽
Пенсионеры5520 ₽
Дети от 6 до 16 лет5520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ уже 10 лет. Совместно с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаю вас на чашку кофе на краю
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Безымянного каньона в Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра им. Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса? До встречи на маршруте!

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