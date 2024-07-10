Звуки колокола — будто не из нашего времени. Приглашаю вас подняться на колокольню храма и окунуться в эту атмосферу.
Я расскажу, как звонят в других странах, и поделюсь историями о необычных колоколах и уникальных звонарях. Вы узнаете тайну рождения звона и внимательно прислушаетесь к голосу бронзы. Добро пожаловать в мир русских колоколов!
Я расскажу, как звонят в других странах, и поделюсь историями о необычных колоколах и уникальных звонарях. Вы узнаете тайну рождения звона и внимательно прислушаетесь к голосу бронзы. Добро пожаловать в мир русских колоколов!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
По витой старинной лестнице мы поднимемся на колокольню храма святителя Алексия и осмотрим город с непривычного ракурса. Увидим несколько сталинских высоток, особняки 19 века, древние палаты и Кремлёвскую колокольню Ивана Великого. Вы сможете вблизи рассмотреть то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Научитесь читать колокольные надписи, рассмотрите орнаменты. Прикоснётесь к кладке старинных кирпичей и найдёте их древние клейма.
А ещё я расскажу:
- зачем нужны колокола и как устроена колокольня
- где у колокола уши и почему русский звон называют «язычным»
- сколько раз за одно богослужение звонарь поднимается на колокольню
- правда ли, что колокольный звон лечит болезни
- как звучала древняя Москва и какие секреты колокольного литья нам известны сегодня
- что на самом деле означают выражения «растрезвонить» и «во всю Ивановскую»
- кто сегодня может стать звонарём
Организационные детали
Лестница на колокольню — невысокая, но с крутыми ступенями. Учитывайте свои возможности при бронировании
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Станиславского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Приветствую! Меня зовут Наталья. Провожу авторские экскурсии по родному городу. От парадной Красной площади и модного Сити до тайных двориков и переулков. В экскурсиях участвуют ваши глаза, уши, ноги и, конечно, душа! Предлагаю быть внимательнее к деталям, попробовать угадать стиль и эпоху. Вспомнить старую Москву и смело встретиться с новой!Задать вопрос
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