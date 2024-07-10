Звуки колокола — будто не из нашего времени. Приглашаю вас подняться на колокольню храма и окунуться в эту атмосферу. Я расскажу, как звонят в других странах, и поделюсь историями о необычных колоколах и уникальных звонарях. Вы узнаете тайну рождения звона и внимательно прислушаетесь к голосу бронзы. Добро пожаловать в мир русских колоколов!

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за 1-6 человек или 650 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

По витой старинной лестнице мы поднимемся на колокольню храма святителя Алексия и осмотрим город с непривычного ракурса. Увидим несколько сталинских высоток, особняки 19 века, древние палаты и Кремлёвскую колокольню Ивана Великого. Вы сможете вблизи рассмотреть то, что обычно скрыто от посторонних глаз. Научитесь читать колокольные надписи, рассмотрите орнаменты. Прикоснётесь к кладке старинных кирпичей и найдёте их древние клейма.

А ещё я расскажу:

зачем нужны колокола и как устроена колокольня

где у колокола уши и почему русский звон называют «язычным»

сколько раз за одно богослужение звонарь поднимается на колокольню

правда ли, что колокольный звон лечит болезни

как звучала древняя Москва и какие секреты колокольного литья нам известны сегодня

что на самом деле означают выражения «растрезвонить» и «во всю Ивановскую»

кто сегодня может стать звонарём

Организационные детали

Лестница на колокольню — невысокая, но с крутыми ступенями. Учитывайте свои возможности при бронировании