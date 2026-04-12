Что связывает старинную шоколадную фабрику, куст крыжовника и бетонные лодки? Поговорим об этом на нашей экскурсии по «Красному октябрю». Вместе нам удастся попасть в самое сердце предприятия — офис основателя Эйнема. Вас ждут «вкусные» истории и невероятная архитектура сталинской высотки.
Описание экскурсииК «сердцу» шоколадной фабрики Пойти на экскурсию в «Красный октябрь»… Для нас это — слишком просто! Мы зайдём в самое сердце шоколадной фабрики — в старинный офис её основателя. Ну, а в процессе нас ждут штурвалы, конфеты и немецкие подданные. А подробнее?
- узнаем, как мишка пережил Российскую империю и СССР;
- разберёмся, зачем потолку своды Монье и причем здесь бетонные лодки;
- увидим фирменные подставки для шляп, куда вешали шляпы гости Эйнема • узнаем, как вместо первого кабака Грозного и куста крыжовника закипел шоколад под фабричными трубами;
- разберёмся, как из битого стекла выложили фабричную осень;
- поясним, почему бунтари Москвы требовали условий работы, как у Эйнема (и причём здесь бесплатный шоколад);
- поймём, зачем фабрике множество штурвалов;
- зайдём в офис основателя фабрики — Эйнема.
Любые будние дни
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание фабрики «Красный октябрь»
- Офис Эйнема
Что включено
- Услуги гида
- Посещение старинного офиса директора фабрики Эйнемъ
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная перед ГЭС-2, ближе к Патриаршему мосту
Завершение: Красный Октябрь
Когда и сколько длится?
Когда: Любые будние дни
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Интересная экскурсия, спасибо)
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