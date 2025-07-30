Мои заказы

«Красный Октябрь»: старинный офис директора

Зайти в самое сердце шоколадной фабрики, где вас ждут штурвалы, конфеты и немецкие подданные
Пойти на «Красный Октябрь» — нет, это слишком просто! Мы зайдём дальше — в офис основателя Фердинанда Теодора фон Эйнема. Здесь сохранились интерьер и личные вещи владельца. Поговорим о том, почему столичные бунтари мечтали о таких условиях, как у Эйнема. Расследуем, как немцы покорили московских сладкоежек. Бонусом — один из лучших видов на город.
Описание экскурсии

  • Вы окажетесь в старом офисе Эйнема: со сводами Монье, массивным сейфом и лучшими видами на город.
  • Увидите фирменные подставки для шляп, антикварную пепельницу и настоящий фетиш москвоведа — метлахскую плитку.
  • Узнаете, как мишка пережил Российскую империю и СССР.
  • Поймёте, как вместо кабака Ивана Грозного вырос шоколадный гигант, а из битого стекла выложили фабричную осень.
  • Попадётесь на уловки дореволюционного маркетинга.
  • Выясните, зачем фабрике так много штурвалов.
  • Разберётесь, как немцы покорили московских сладкоежек.
  • Услышите, как зелёные садики превратились в индустриальный кластер.
  • И увидите, как младенец шагает из Кремля на Болотный остров.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст: 14+.
  • Все дети должны быть со взрослыми.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от скульптуры "Садовая лопатка" (она на месте, где была "Большая глина №4"), перед ГЭС-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя и Никита
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 4090 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во
читать дальше

Франции, Великобритании, разных российских городах — но Москва всегда была в наших сердцах. Поэтому мы снова здесь и готовы провести вас по тайным улочкам и величественным проспектам, помочь разгадать загадки знаковых построек и почувствовать себя немного ближе к этому бесконечно интересному городу.

Отзывы и рейтинг

Ю
Юлия
30 июл 2025
Обожаю экскурсии команды «Города и люди»! Такие увлеченные своим делом люди, восхищаюсь подходом - помимо интересной и познавательной экскурсии показывают «тайные» места - офис Эйнема) спасибо большое за экскурсию!
С
Светлана
27 июл 2025
Материал структурирован и адаптирован отлично, все запоминается и усваивается, акценты расставлены грамотно, экскурсовод максимально приятная эрудированная девушка. Маршрут выстроен в комфортном темпе, нет перенаполненности
