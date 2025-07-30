Пойти на «Красный Октябрь» — нет, это слишком просто! Мы зайдём дальше — в офис основателя Фердинанда Теодора фон Эйнема. Здесь сохранились интерьер и личные вещи владельца. Поговорим о том, почему столичные бунтари мечтали о таких условиях, как у Эйнема. Расследуем, как немцы покорили московских сладкоежек. Бонусом — один из лучших видов на город.
Описание экскурсии
- Вы окажетесь в старом офисе Эйнема: со сводами Монье, массивным сейфом и лучшими видами на город.
- Увидите фирменные подставки для шляп, антикварную пепельницу и настоящий фетиш москвоведа — метлахскую плитку.
- Узнаете, как мишка пережил Российскую империю и СССР.
- Поймёте, как вместо кабака Ивана Грозного вырос шоколадный гигант, а из битого стекла выложили фабричную осень.
- Попадётесь на уловки дореволюционного маркетинга.
- Выясните, зачем фабрике так много штурвалов.
- Разберётесь, как немцы покорили московских сладкоежек.
- Услышите, как зелёные садики превратились в индустриальный кластер.
- И увидите, как младенец шагает из Кремля на Болотный остров.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст: 14+.
- Все дети должны быть со взрослыми.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от скульптуры "Садовая лопатка" (она на месте, где была "Большая глина №4"), перед ГЭС-2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
Катя и Никита — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 4090 туристов
Мы Катя и Никита, историки искусства и гиды с более чем 3-летним опытом. Также мы путешественники, художники, фотографы и более того — замечательные люди! Мы объездили много стран, жили во
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
30 июл 2025
Обожаю экскурсии команды «Города и люди»! Такие увлеченные своим делом люди, восхищаюсь подходом - помимо интересной и познавательной экскурсии показывают «тайные» места - офис Эйнема) спасибо большое за экскурсию!
С
Светлана
27 июл 2025
Материал структурирован и адаптирован отлично, все запоминается и усваивается, акценты расставлены грамотно, экскурсовод максимально приятная эрудированная девушка. Маршрут выстроен в комфортном темпе, нет перенаполненности
