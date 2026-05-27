Мы совершим небольшое путешествие по историческому сердцу столицы. Пройдём под пролётами мостов и вдоль Кремля. Вплотную подойдём к величественному памятнику Петру I. Вы сможете выйти на нос катера и сделать яркие фотографии. На борту есть санузел, каюта, пледы, аудиосистема — комфортно будет всем!
Описание экскурсии
С борта вы увидите:
- Парящий мост в парке «Зарядье» и Кремль.
- Храм Христа Спасителя.
- Дом музыки и высотку на Котельнической набережной.
- Памятник Петру I и Крымский мост.
Организационные детали
- Поезда проходит на комфортабельном моторном катере. Перевозка пассажиров осуществляется на основании лицензии, все пассажиры застрахованы. Перед поездкой будет проведён инструктаж, на борту есть спасательные жилеты.
- Для прогулки допускаются дети от 1 года. Дети до 12 лет должны быть в спасательных жилетах.
- Не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
- С собой можно брать еду и напитки (кроме красных ягод и красных напитков).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра «Эстрады»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родился и вырос в Москве, имею диплом судоводителя коммерческого судна. С 2018 года занимаюсь прогулками по р. Москва. У меня есть лицензия на пассажирские перевозки и разрешение на подход к городским причалам. На время прогулки пассажиры застрахованы. Нравится показывать Москву с необычного ракурса и получать за это достойную оплату.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Прогулка на катере по историческому центру Москвы»
Индивидуальная
до 7 чел.
На частном катере по Москве-реке
Оцените красоту Москвы с воды на современном катере. Вас ждут захватывающие виды на Кремль, небоскребы и зеленые парки столицы
Начало: На причале Красный октябрь
Завтра в 16:00
29 мая в 16:00
16 667 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
29 мая в 11:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: На причале "Национальный центр"Россия ""
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
630 ₽ за человека
от 16 000 ₽ за экскурсию