Teplohod I. – Гид из Москвы

Добро пожаловать на борт теплохода «Ривера Палас».



Мы отправляемся в трехчасовое путешествие по центру столицы ⭐️ — от Киевского вокзала до Дома музыки и обратно.



Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ Москвы — Кремль, Воробьевы горы ⛰️, памятник Петру I, Дом Правительства.



На ваш выбор два варианта прогулки — обычная прогулка 👣 и прогулка 👣 с изысканным сетом от шеф-повара.