Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином

4.6
23 отзыва
Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Добро пожаловать на борт теплохода «Ривера Палас».

Мы отправляемся в трехчасовое путешествие по центру столицы ⭐️ — от Киевского вокзала до Дома музыки и обратно.

Вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ Москвы — Кремль, Воробьевы горы ⛰️, памятник Петру I, Дом Правительства.

На ваш выбор два варианта прогулки — обычная прогулка 👣 и прогулка 👣 с изысканным сетом от шеф-повара.
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Билеты

700 ₽ за человека

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Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином

Что вы увидите

  • Кремль
  • Высотка на Котельнической
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Петру I
  • Дом правительства
  • Мэрия Москвы
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Стадион «Лужники»
  • Воробьевы горы
  • Нескучный Сад
  • Парк культуры им. А. М. Горького

Что вас ждёт:

  • В стоимость каждого сета входят закуски, салаты, горячие блюда, десерты и напитки. Теплоход отходит от центрального причала «Киевский Вокзал» с маршрутом по всем главным достопримечательностям Москвы, разворотом у Дома Музыки и возвращением обратно на причал «Киевский Вокзал».
  • В стоимость билета без питания включена речная прогулка 👣 на теплоходе VIP-уровня и возможность заказать блюда из меню ресторана по своему вкусу, за дополнительную оплату.
  • В стоимость билета с питанием включена прогулка 👣 по Москве-реке на теплоходе VIP-уровня, а так же обед (ужин) по одному из сетов, указанных в описании прогулки.
  • стоимость VIP билета входит прогулка 👣 на теплоходе «Ривер Палас» и депозит по меню на сумму 4300 рублей. В пределах указанной суммы вы сможете заказать любые блюда по своему усмотрению из меню в ресторане теплохода.
  • Теплоходы «River Palace» — это роскошь во всем! Барочные элементы интерьера, панорамные окна из итальянского стекла, позолоченные люстры из горного хрусталя, отделка пола мрамором. Рассчитан на 300 посадочных мест для речной прогулки. Удобное место швартовки доступности от ТЦ «Европейский» находится на причале «Киевский вокзал», откуда ресторан-теплоход начинает путешествие по центру столицы ⭐️.
Меню «СТАНДАРТ» (один вариант на выбор)
Сет №1
  • Салат из печёной свеклы с крем-чизом и соусом Песто — 140 гр.
  • Аранчини из индейки с картофельным пюре и грибным соусом — 250 гр.
  • Торт Медовик — 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
или
  • Карпаччо из томатов с моцареллой и микс салатом — 125 гр.
  • Белая треска с диким рисом и соусом Шампань — 260 гр.
  • Торт Чизкейк — 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Меню «ПРЕМИУМ» (один вариант на выбор)
Сет №2
  • Греческий салат с фетой — 240 гр.
  • Томлённые свиные ребрышки с тушёной капустой — 280 гр.
  • Яблочный штрудель с мороженным — 130 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
Меню «ЭКСКЛЮЗИВ» (один вариант на выбор)
Сет №3
  • Цезарь салат с креветками — 250 гр.
  • Мурманский лосось с жульеном из овощей — 240 гр.
  • Ассорти сорбетов (2 шарика) — 100 гр.
  • Напиток (на выбор): чай/ кофе/ бокал белого или красного вина
+Что входит
  • Трёхчасовая прогулка на современный панорамном лайнере премиум класса
  • Обед, ужин в зависимости от типа выбранного билета.
Что не входит
  • Доставка на причал
  • Обед, ужин в зависимости от типа выбранного билета.
Начало и место завершения
🚩 причал «Киевский вокзал»
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Teplohod I.
Teplohod I.
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