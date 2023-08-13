Прогулка по Донскому монастырю

Групповая экскурсия в Москве: Погружение в историю Донского монастыря

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В сердце Москвы находится настоящее архитектурное сокровище и одно из главных святых мест столицы. Монастырь уже более четырех веков охраняет покойников дворян, а также их тайны.

Благодаря своей истории, он пережил множество трудностей, таких как смутное время, обе мировые войны, революцию и гражданскую войну, и несет в себе особую энергетику, которая является одновременно величественной и печальной.
Прогулка по Донскому монастырю
Прогулка по Донскому монастырю
Прогулка по Донскому монастырю
Прогулка по Донскому монастырю
Прогулка по Донскому монастырю
Прогулка по Донскому монастырю
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Большой Собор Донского монастыря, в Соборе доступно к поклонению
  • Донская икона Божией матери и рака с мощами Патриарха Тихона
  • Малый Собор и печь в которой варят Миро
  • Некрополь монастыря
  • Горельефы Храма Христа Спасителя, взорванного большевиками
  • Храм Архистратига Михаила — усыпальница рода Голицыных
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Место, где остановилось время.
  • Когда ты находишься в самом сердце Москвы, ты можешь обнаружить настоящее архитектурное сокровище и одну из главных святых обителей столицы. Это место — монастырь, который уже более четырех веков охраняет усопших дворян, а также их тайны.
  • Этот величественный монастырь пережил множество трудностей, среди которых были смутное время, обе мировые войны, революция и гражданская война. Но даже после всех этих испытаний, он продолжает нести в себе особую энергетику, которая является одновременно и печальной, и величественной.
  • Внутри монастыря ты можешь ощутить дух прошлого, который пропитывает каждый его уголок. Тут кажется, будто время замедлило свой ход, и ты можешь почувствовать себя в другой эпохе. Архитектура, иконы и другие древние предметы воссоздают атмосферу старой России и помогают почувствовать ее духовное наследие. Поэтому, если тебе интересна история и ты хочешь почувствовать дух древней Руси, то монастырь — это место, которое тебе не стоит пропустить.

За 2 часа вы узнаете:

  • кто захоронен в Донском некрополе?
  • что написано на их надгробиях?
  • чем печально известна Дарья Салтыкова?
  • что такое кенотаф.
  • почему Донской монастырь — особенный.

Важная информация:

  • Пожалуйста, приходите за 15 минут до начала экскурсии.
  • Соблюдайте дресс-код, соответствующий религиозным местам.

СБ, ВС еженедельно. Начало 15.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
  • Вход в храм
Место начала и завершения?
Москва, Метро Шаболовская, выход 1
Когда и сколько длится?
Когда: СБ, ВС еженедельно. Начало 15.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Поздравляем! Уже совсем скоро вы отправитесь в одно из самых незабываемых пеших турне по Москве. Пожалуйста
  • Приходите за 15 минут до начала экскурсии. Не забывайте что вход в храм оплачивается отдельно (200 руб. наличными)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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