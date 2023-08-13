Групповая экскурсия в Москве: Погружение в историю Донского монастыря
В сердце Москвы находится настоящее архитектурное сокровище и одно из главных святых мест столицы. Монастырь уже более четырех веков охраняет покойников дворян, а также их тайны.
Благодаря своей истории, он пережил множество трудностей, таких как смутное время, обе мировые войны, революцию и гражданскую войну, и несет в себе особую энергетику, которая является одновременно величественной и печальной.
Благодаря своей истории, он пережил множество трудностей, таких как смутное время, обе мировые войны, революцию и гражданскую войну, и несет в себе особую энергетику, которая является одновременно величественной и печальной.
Ближайшие даты:
13
авг
авг
14
авг
авг
15
авг
авг
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Большой Собор Донского монастыря, в Соборе доступно к поклонению
- Донская икона Божией матери и рака с мощами Патриарха Тихона
- Малый Собор и печь в которой варят Миро
- Некрополь монастыря
- Горельефы Храма Христа Спасителя, взорванного большевиками
- Храм Архистратига Михаила — усыпальница рода Голицыных
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Место, где остановилось время.
- Когда ты находишься в самом сердце Москвы, ты можешь обнаружить настоящее архитектурное сокровище и одну из главных святых обителей столицы. Это место — монастырь, который уже более четырех веков охраняет усопших дворян, а также их тайны.
- Этот величественный монастырь пережил множество трудностей, среди которых были смутное время, обе мировые войны, революция и гражданская война. Но даже после всех этих испытаний, он продолжает нести в себе особую энергетику, которая является одновременно и печальной, и величественной.
- Внутри монастыря ты можешь ощутить дух прошлого, который пропитывает каждый его уголок. Тут кажется, будто время замедлило свой ход, и ты можешь почувствовать себя в другой эпохе. Архитектура, иконы и другие древние предметы воссоздают атмосферу старой России и помогают почувствовать ее духовное наследие. Поэтому, если тебе интересна история и ты хочешь почувствовать дух древней Руси, то монастырь — это место, которое тебе не стоит пропустить.
За 2 часа вы узнаете:
- кто захоронен в Донском некрополе?
- что написано на их надгробиях?
- чем печально известна Дарья Салтыкова?
- что такое кенотаф.
- почему Донской монастырь — особенный.
Важная информация:
- Пожалуйста, приходите за 15 минут до начала экскурсии.
- Соблюдайте дресс-код, соответствующий религиозным местам.
СБ, ВС еженедельно. Начало 15.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Личные расходы
- Вход в храм
- Место начала и завершения?
- Москва, Метро Шаболовская, выход 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: СБ, ВС еженедельно. Начало 15.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Поздравляем! Уже совсем скоро вы отправитесь в одно из самых незабываемых пеших турне по Москве. Пожалуйста
- Приходите за 15 минут до начала экскурсии. Не забывайте что вход в храм оплачивается отдельно (200 руб. наличными)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
История и архитектура
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Донской монастырь
Популярные места
Старая Москва
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2.5 часа
Некрополь Донского монастыря
Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы
у м. Ленинский проспект
Завтра
15 авг
16 авг
17 авг
2 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ангелы и демоны Китай-города
Рассекретить закулисную историю района и отыскать на его улицах артефакты прошлого
в районе станции метро «Китай-город»
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Судьбы Донского монастыря и дворянского некрополя
Донская площадь, 1-3
19 авг
26 авг
9 сен
16 сен
12501 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии