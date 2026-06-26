Вас ждёт насыщенный день, который сочетает в себе гастрономические открытия и глубокое погружение в военную историю России. Мы отправимся в Калужскую область, чтобы посетить производство джемов, а затем исследовать город, который стал поворотной точкой Отечественной войны 1812 года. А ещё вы продегустируете итальянские конфитюры и джелато и попробуете сыры.

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Описание экскурсии

Производство джемов ZUEGG (20–25 мин)

Мы посетим российский филиал европейской компании, чтобы увидеть, как перерабатываются фрукты и рождаются джемы и конфитюры. Вы узнаете, что такое итальянское джелато и чем оно отличается от мороженого, а ещё продегустируете этот десерт с разными добавками.

Обзорная экскурсия по Малоярославцу (1 ч)

Вы познакомитесь с городом, чья история связана с решающим сражением 1812 года. Увидите площадь Ленина с монументом Славы, собором Казанской иконы Божией Матери и церковью Успения Пресвятой Богородицы — и услышите об их судьбах.

Военно-исторический музей (40 мин)

Узнаете о ходе битвы, увидите оружие, обмундирование и батальные полотна художника Аверьянова. У вас будет возможность самостоятельно посетить диораму «Сражение при Малоярославце», где масштабная картина дополнена звуками увертюры Чайковского «1812 год».

Дегустация сыров на «Обнинской сыроварне» (30–40 мин)

Вместе с технологом вы разберётесь в тонкостях сыроделия, а во время дегустации под бокал вина попробуете девять сортов сыра местного производства. Понравившуюся продукцию и джемы можно приобрести в магазине при сыроварне.

Организационные детали