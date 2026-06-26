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Малоярославец: улицы, джем, сыр и история

Попробовать джелато и узнать о переломном моменте войны 1812 года (из Москвы)
Вас ждёт насыщенный день, который сочетает в себе гастрономические открытия и глубокое погружение в военную историю России.

Мы отправимся в Калужскую область, чтобы посетить производство джемов, а затем исследовать город, который стал поворотной точкой Отечественной войны 1812 года. А ещё вы продегустируете итальянские конфитюры и джелато и попробуете сыры.
Малоярославец: улицы, джем, сыр и история
Малоярославец: улицы, джем, сыр и история
Малоярославец: улицы, джем, сыр и история

Описание экскурсии

Производство джемов ZUEGG (20–25 мин)
Мы посетим российский филиал европейской компании, чтобы увидеть, как перерабатываются фрукты и рождаются джемы и конфитюры. Вы узнаете, что такое итальянское джелато и чем оно отличается от мороженого, а ещё продегустируете этот десерт с разными добавками.

Обзорная экскурсия по Малоярославцу (1 ч)
Вы познакомитесь с городом, чья история связана с решающим сражением 1812 года. Увидите площадь Ленина с монументом Славы, собором Казанской иконы Божией Матери и церковью Успения Пресвятой Богородицы — и услышите об их судьбах.

Военно-исторический музей (40 мин)
Узнаете о ходе битвы, увидите оружие, обмундирование и батальные полотна художника Аверьянова. У вас будет возможность самостоятельно посетить диораму «Сражение при Малоярославце», где масштабная картина дополнена звуками увертюры Чайковского «1812 год».

Дегустация сыров на «Обнинской сыроварне» (30–40 мин)
Вместе с технологом вы разберётесь в тонкостях сыроделия, а во время дегустации под бокал вина попробуете девять сортов сыра местного производства. Понравившуюся продукцию и джемы можно приобрести в магазине при сыроварне.

Организационные детали

  • В дороге проведём ~4 ч
  • В стоимость входит: трансфер, билеты в музеи, дегустация джелато, джемов, девяти сортов сыра с бокалом вина
  • Дополнительно оплачиваются: обед в кафе — 850 ₽ за чел. (оплата при покупке тура), по желанию посещение диорамы «Сражение при Малоярославце 12/24 октября 1812 года» — 200 ₽ за чел.
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый6370 ₽
Пенсионеры6220 ₽
Дети от 6 до 16 лет6120 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы Театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

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