Не секрет, что Москва в 14-18 веках делилась на слободы, где проживали разные классы людей — в зависимости от рода занятий или происхождения. Сейчас эти районы стали современными, но след ушедших эпох отыскать нетрудно. Не спеша мы пройдёмся по одной из таких слобод и перенесёмся на несколько столетий назад. А в завершение заглянем в самую большую мечеть Москвы.

Описание экскурсии

Пазл московский — Мещанская слобода

Наш маршрут пройдёт от Рижского вокзала через Мещанскую слободу до Соборной мечети. Акцент программы — на районе, где мы проведём большую часть экскурсии. Я обращу ваше внимание на ряд исторических зданий, которые сформировали облик слободы.

Вы увидите:

Больницу, построенную при Екатерине II во время чумы;

Несколько домов известного купца, владевшего торговым пассажем на месте современного ЦУМа;

Один из древнейших храмов столицы — церковь мученика Трифона в Напрудном.

А закончим прогулку в Соборной мечети, по которой я также проведу экскурсию для вас.

О прошлом без сухих фактов

Любому месту историю делает человек, поэтому мы с вами будем говорить о разных личностях, так или иначе участвовавших в формировании района. Вы услышите, кто населял слободу и каким образом появились названия местных улиц. Обязательно вспомним господина Солодникова — неординарную и нашумевшую фигуру. Он обладал миллионами, но обедал за гроши — а чем ещё «прославился», расскажу на экскурсии:) И конечно, вы больше узнаете о самой большой мечети Москвы и восхититесь её красотами и историей.

Организационные детали