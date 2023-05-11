Мои заказы

Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети

Узнать, чем примечателен старинный район, и прогуляться уютными улицами с гидом-историком
Не секрет, что Москва в 14-18 веках делилась на слободы, где проживали разные классы людей — в зависимости от рода занятий или происхождения. Сейчас эти районы стали современными, но след ушедших эпох отыскать нетрудно. Не спеша мы пройдёмся по одной из таких слобод и перенесёмся на несколько столетий назад. А в завершение заглянем в самую большую мечеть Москвы.
Прогулка по Мещанской слободе с посещением мечети© Александр
Описание экскурсии

Пазл московский — Мещанская слобода

Наш маршрут пройдёт от Рижского вокзала через Мещанскую слободу до Соборной мечети. Акцент программы — на районе, где мы проведём большую часть экскурсии. Я обращу ваше внимание на ряд исторических зданий, которые сформировали облик слободы.

Вы увидите:

  • Больницу, построенную при Екатерине II во время чумы;
  • Несколько домов известного купца, владевшего торговым пассажем на месте современного ЦУМа;
  • Один из древнейших храмов столицы — церковь мученика Трифона в Напрудном.

А закончим прогулку в Соборной мечети, по которой я также проведу экскурсию для вас.

О прошлом без сухих фактов

Любому месту историю делает человек, поэтому мы с вами будем говорить о разных личностях, так или иначе участвовавших в формировании района. Вы услышите, кто населял слободу и каким образом появились названия местных улиц. Обязательно вспомним господина Солодникова — неординарную и нашумевшую фигуру. Он обладал миллионами, но обедал за гроши — а чем ещё «прославился», расскажу на экскурсии:) И конечно, вы больше узнаете о самой большой мечети Москвы и восхититесь её красотами и историей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительных расходов не предвидится

Александр
Александр — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7847 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию. У нас многолетний опыт работы экскурсоводами
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях. Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке. Ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
11 мая 2023
Ходили на экскурсию в составе 3 взрослых и 2 ребенка 9 лет. С нами работали Сергей и Екатерина. От них мы узнали много нового о районе в котором живем. Однозначно
рекомендую данную экскурсию и данную компания! Гиды справились с задачей на отлично, владеют материалом, отвечают на доп вопросы, вовлекают детей, все проходит исключительно позитивно. Наши дети устали вечером и под конец немного шалили, отношение гидов было исключительно доброжелательным и терпеливым. Мы будем обращаться еще и смотреть Москву!!! Спасибо большое организаторам!!!

