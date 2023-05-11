Узнать, чем примечателен старинный район, и прогуляться уютными улицами с гидом-историком
Не секрет, что Москва в 14-18 веках делилась на слободы, где проживали разные классы людей — в зависимости от рода занятий или происхождения. Сейчас эти районы стали современными, но след ушедших эпох отыскать нетрудно. Не спеша мы пройдёмся по одной из таких слобод и перенесёмся на несколько столетий назад. А в завершение заглянем в самую большую мечеть Москвы.
Наш маршрут пройдёт от Рижского вокзала через Мещанскую слободу до Соборной мечети. Акцент программы — на районе, где мы проведём большую часть экскурсии. Я обращу ваше внимание на ряд исторических зданий, которые сформировали облик слободы.
Вы увидите:
Больницу, построенную при Екатерине II во время чумы;
Несколько домов известного купца, владевшего торговым пассажем на месте современного ЦУМа;
Один из древнейших храмов столицы — церковь мученика Трифона в Напрудном.
А закончим прогулку в Соборной мечети, по которой я также проведу экскурсию для вас.
О прошлом без сухих фактов
Любому месту историю делает человек, поэтому мы с вами будем говорить о разных личностях, так или иначе участвовавших в формировании района. Вы услышите, кто населял слободу и каким образом появились названия местных улиц. Обязательно вспомним господина Солодникова — неординарную и нашумевшую фигуру. Он обладал миллионами, но обедал за гроши — а чем ещё «прославился», расскажу на экскурсии:) И конечно, вы больше узнаете о самой большой мечети Москвы и восхититесь её красотами и историей.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 7847 туристов
Я Александр — историк, аттестованный гид-переводчик на французском языке по Москве, кандидат исторических наук. Работаю с командой профессиональных аттестованных гидов, влюблённых в свою профессию.
или гидами-переводчиками, мы аккредитованы на многих московских площадках и в музеях.
Можем организовать практически любую экскурсию пешком или на транспорте, индивидуально и для группы, на русском и практически на любом иностранном языке.
Ждём встречи с вами!
И
Ирина
11 мая 2023
Ходили на экскурсию в составе 3 взрослых и 2 ребенка 9 лет. С нами работали Сергей и Екатерина. От них мы узнали много нового о районе в котором живем. Однозначно читать дальше
рекомендую данную экскурсию и данную компания! Гиды справились с задачей на отлично, владеют материалом, отвечают на доп вопросы, вовлекают детей, все проходит исключительно позитивно. Наши дети устали вечером и под конец немного шалили, отношение гидов было исключительно доброжелательным и терпеливым. Мы будем обращаться еще и смотреть Москву!!! Спасибо большое организаторам!!!