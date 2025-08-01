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15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Индивидуальная фотопрогулка в парке «Царицыно» с профессиональным фотографом. Узнайте тайны дворца и получите уникальные фотографии на память
Начало: Возле главного входа в парк
Завтра в 10:00
3 авг в 10:00
6375 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
Расписание: в воскресенье в 12:00
3 авг в 12:00
10 авг в 12:00
1000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ясная поляна»
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