Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии
Часто ли вы задумываетесь, как расшифровывается ВДНХ? Выставка достижений народного хозяйства… Это может звучать странно для современного человека, но ВДНХ — это и правда сплошное архитектурное и научное достижение. Мы прогуляемся по нему, поразглядываем павильоны, обсудим любопытные факты из прошлого и настоящего. А также зайдём в интерактивный Музей космонавтики!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Музей космонавтики — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Здесь вы увидите ракетно-космическую технику и повзаимодействуете с многочисленными интерактивными экспонатами, например, тренажёрами, на которых тренируются настоящие космонавты.
Затем мы прогуляемся по территории ВДНХ.
Во время экскурсии вы:
- узнаете много нового из истории советской и российской космонавтики, о проектах К. Циолковского по воплощению мечты человечества о полётах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики С. Королёве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полёте человека в космос и т. д.
- услышите историю создания выставочного пространства
- увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ
- узнаете, что изображено на арке Южного входа, как на ВДНХ появилась круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию, где «колдуют над погодой» синоптики и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Входные билеты включены в стоимость
в четверг в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
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