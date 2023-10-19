Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики

Исследовать территорию парка с павильонами и узнать больше о космосе на групповой экскурсии

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Ответы на вопросы
Часто ли вы задумываетесь, как расшифровывается ВДНХ? Выставка достижений народного хозяйства… Это может звучать странно для современного человека, но ВДНХ — это и правда сплошное архитектурное и научное достижение. Мы прогуляемся по нему, поразглядываем павильоны, обсудим любопытные факты из прошлого и настоящего. А также зайдём в интерактивный Музей космонавтики!
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Прогулка по ВДНХ + Музей космонавтики
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей космонавтики — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Здесь вы увидите ракетно-космическую технику и повзаимодействуете с многочисленными интерактивными экспонатами, например, тренажёрами, на которых тренируются настоящие космонавты.

Затем мы прогуляемся по территории ВДНХ.

Во время экскурсии вы:

  • узнаете много нового из истории советской и российской космонавтики, о проектах К. Циолковского по воплощению мечты человечества о полётах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики С. Королёве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полёте человека в космос и т. д.
  • услышите историю создания выставочного пространства
  • увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ
  • узнаете, что изображено на арке Южного входа, как на ВДНХ появилась круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию, где «колдуют над погодой» синоптики и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Входные билеты включены в стоимость

в четверг в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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