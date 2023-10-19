Часто ли вы задумываетесь, как расшифровывается ВДНХ? Выставка достижений народного хозяйства… Это может звучать странно для современного человека, но ВДНХ — это и правда сплошное архитектурное и научное достижение. Мы прогуляемся по нему, поразглядываем павильоны, обсудим любопытные факты из прошлого и настоящего. А также зайдём в интерактивный Музей космонавтики!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей космонавтики — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Здесь вы увидите ракетно-космическую технику и повзаимодействуете с многочисленными интерактивными экспонатами, например, тренажёрами, на которых тренируются настоящие космонавты.

Затем мы прогуляемся по территории ВДНХ.

Во время экскурсии вы:

узнаете много нового из истории советской и российской космонавтики, о проектах К. Циолковского по воплощению мечты человечества о полётах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики С. Королёве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полёте человека в космос и т. д.

услышите историю создания выставочного пространства

увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ

узнаете, что изображено на арке Южного входа, как на ВДНХ появилась круговая кинопанорама, где до сих пор принимают в пионерскую организацию, где «колдуют над погодой» синоптики и многое другое!

Организационные детали