«Путешествие по Глобусу Боровска» - поездка в калужскую провинцию

Без чего невозможно настоящее путешествие

5
2 отзыва
Без чего невозможно настоящее путешествие? Конечно, без карты.

Как найти главные сокровища города? Где прячутся важнейшие достопримечательности? Кто прославил место, куда мы отправляемся? В Боровске есть такая карта, а вернее, глобус.

Глобус Боровска! Он и поведёт вас за собой.
«Путешествие по Глобусу Боровска» - поездка в калужскую провинцию
«Путешествие по Глобусу Боровска» - поездка в калужскую провинцию
«Путешествие по Глобусу Боровска» - поездка в калужскую провинцию
«Путешествие по Глобусу Боровска» - поездка в калужскую провинцию
«Путешествие по Глобусу Боровска» - поездка в калужскую провинцию
«Путешествие по Глобусу Боровска» - поездка в калужскую провинцию
«Путешествие по Глобусу Боровска» - поездка в калужскую провинцию

Что вы увидите 🤩

  • Боровск
  • Свято-Пафнутьев монастырь
  • Памятник протопопу Аввакуму
  • Часовню памяти боярыни Морозовой и княгини Урусовой
  • Памятники К. Циолковскому, философу-космисту Н. Ф. Фёдорову, адмиралу Д. Н. Сенявину
  • Деревянный храм Покрова на Высоком
  • Торговую площадь
  • Кафедральный Благовещенский собор
  • Мост над Протвой
  • Живые картины на домах из цикла «Параллельный город»
  • Дом Наполеона
  • Купеческие особняки
  • Музей-квартиру К. Э. Циолковского
Параллельный город
Маленький Боровск на самой границе Московской и Калужской областей — настоящий портал в небо, в прошлое и будущее. Русские воины, монахи, философы, купцы, наши предшественники и современники — их лица можно увидеть на… стенах домов города. Боровск, благодаря стараниям художника Владимира Овчинникова, превратился за последние десятилетия в арт-объект «Параллельный город», в картинную галерею под открытым небом. С его фресок на нас смотрит прошлое и настоящее, серьёзное и весёлое, но всегда очень важное, потому что город — это люди, его жители.
Давайте раскрутим Глобус Боровска и вперёд!
  • Вот Свято-Пафнутьев монастырь — святая обитель и неприступная крепость. И мятежный старовер протопоп Аввакум, которого очень полюбили боровчане, поверили его словам, пошли за его пламенной проповедью в старообрядчество.
  • В каком доме останавливался Наполеон? На одну ночь, в горькой кручине, Наполеон, и в Боровске? Да. Вот он, дом с колоннами, в глубине сквера. Нет на нем памятной таблички, но нас не обманешь, нас ведёт Глобус.
  • Константин Циолковский — это имя прочно ассоциируется с ракетостроением, космической эпохой. А Боровск знал другого Циолковского, учителя в местной гимназии, отца семейства, изобретателя и чудака.
  • Отметился на Глобусе Боровска и Александр Сергеевич Пушкин в обнимку со свиньёй. Почему? И за что обижаются боровчане на великого поэта?
  • А Козьма Прутков тут запустил свой особый календарь, с такими датами, которых не сыщешь ни в одном другом календаре. Может быть, однажды здесь появится памятник «директору пробирной палаты», и в городе, и, конечно, на боровском Глобусе.
  • Глобус укажет, где в Боровске найти настоящего морского волка — адмирала Сенявина, а где загадочно улыбается морячка в бескозырке и тельняшке, мечтает о морях и о своём моряке.
  • Глобус расскажет и о «молодце-огурце», и об «этой женщине в окне», и о многих боровчанах, известных и не очень, на то он и Глобус Боровска, чтобы подсказать заветные места и тайные тропинки.
  • А ещё он укажет, где пройти по лавам через речку Протву и загадать желание, потому что то, что загадано в городе роз, говорящих котов и летающих тарелок, обязательно сбывается.

Важно знать:

  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов;
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Цены на экскурсию

Для группы 1-28 человек
Взрослый
1 850 ₽
Детский до 16 лет
1 700 ₽
Пенсионный
1 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит
  • обед в кафе за доп. плату (стоимость 400 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
  • личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: ст. м. Спортивная
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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