Параллельный город

Маленький Боровск на самой границе Московской и Калужской областей — настоящий портал в небо, в прошлое и будущее. Русские воины, монахи, философы, купцы, наши предшественники и современники — их лица можно увидеть на… стенах домов города. Боровск, благодаря стараниям художника Владимира Овчинникова, превратился за последние десятилетия в арт-объект «Параллельный город», в картинную галерею под открытым небом. С его фресок на нас смотрит прошлое и настоящее, серьёзное и весёлое, но всегда очень важное, потому что город — это люди, его жители.

Давайте раскрутим Глобус Боровска и вперёд!

Вот Свято-Пафнутьев монастырь — святая обитель и неприступная крепость. И мятежный старовер протопоп Аввакум, которого очень полюбили боровчане, поверили его словам, пошли за его пламенной проповедью в старообрядчество.

В каком доме останавливался Наполеон? На одну ночь, в горькой кручине, Наполеон, и в Боровске? Да. Вот он, дом с колоннами, в глубине сквера. Нет на нем памятной таблички, но нас не обманешь, нас ведёт Глобус.

Константин Циолковский — это имя прочно ассоциируется с ракетостроением, космической эпохой. А Боровск знал другого Циолковского, учителя в местной гимназии, отца семейства, изобретателя и чудака.

Отметился на Глобусе Боровска и Александр Сергеевич Пушкин в обнимку со свиньёй. Почему? И за что обижаются боровчане на великого поэта?

А Козьма Прутков тут запустил свой особый календарь, с такими датами, которых не сыщешь ни в одном другом календаре. Может быть, однажды здесь появится памятник «директору пробирной палаты», и в городе, и, конечно, на боровском Глобусе.

Глобус укажет, где в Боровске найти настоящего морского волка — адмирала Сенявина, а где загадочно улыбается морячка в бескозырке и тельняшке, мечтает о морях и о своём моряке.

Глобус расскажет и о «молодце-огурце», и об «этой женщине в окне», и о многих боровчанах, известных и не очень, на то он и Глобус Боровска, чтобы подсказать заветные места и тайные тропинки.

А ещё он укажет, где пройти по лавам через речку Протву и загадать желание, потому что то, что загадано в городе роз, говорящих котов и летающих тарелок, обязательно сбывается.

Важно знать: