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Путешествие в арт-усадьбу "Гуслица"

Центалович
Центалович – Гид из Москвы
Мы предлагаем вам окунуться в мир тишины и творчества за пределами Москвы.

Всего лишь в 2 часах от Москвы располагается арт-усадьба «Гуслица», где можно попробовать свои силы в творчестве и испытать новые ощущения во время духовных практик.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 16 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие в арт-усадьбу "Гуслица"
Путешествие в арт-усадьбу "Гуслица"

Что вы увидите

  • 12 залов арт-усадьбы
  • театр
  • 7 основных мастерских и рабочие пространства. Арт-объекты и произведения искусства наших резидентов.
2 часа на электричке от Казанского вокзала – и вы в огромной теплой Арт-усадьбе, где живут 70 художников, музыкантов и ремесленников, поэтов и артистов.
Люди приезжают сюда со всего мира, чтобы обменяться опытом с мастерами-ремесленниками или создать совместный арт-проект. Поэтому в Гуслице всегда много интересных гостей.
Здесь практикуется ЗОЖ, традиционный русский быт и добрые духовные и телесные практики.
Это одно из самых дружелюбных, самобытных и атмосферных туристических сокровищ Московской области.
Территория – 14000 кв. м., Гостевой дом на 100 человек, все удобства, питание и баня. Театр, 17 мастерских, 12 залов для практик, бесплатный WiFi, а главное – сообщество творческих людей, которые душевно встретят вас и проводят в волшебную и загадочную жизнь Гуслицы.
Что входит
  • Трансфер до Гуслицы и обратно с сопровождением
  • обзорная экскурсия
  • знакомство с творческим коллективом Гуслицы
  • 3-х разовое питание.
Что не входит
  • проживание (на выбор предоставляется три уровня комфортности - 600, 1000 и 1350 руб/ночь)
  • баня - 500 руб/чел
  • Мастер-классы
  • Детская комната
  • Прогулки на лошади
  • Фотосессия
Начало и место завершения
🚩 Казанский вокзал, Москва
Путешествие в арт-усадьбу "Гуслица"
Путешествие в арт-усадьбу "Гуслица"
Путешествие в арт-усадьбу "Гуслица"
Путешествие в арт-усадьбу "Гуслица"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Центалович
Центалович
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