2 часа на электричке от Казанского вокзала – и вы в огромной теплой Арт-усадьбе, где живут 70 художников, музыкантов и ремесленников, поэтов и артистов.

Люди приезжают сюда со всего мира, чтобы обменяться опытом с мастерами-ремесленниками или создать совместный арт-проект. Поэтому в Гуслице всегда много интересных гостей.

Здесь практикуется ЗОЖ, традиционный русский быт и добрые духовные и телесные практики.

Это одно из самых дружелюбных, самобытных и атмосферных туристических сокровищ Московской области.

Территория – 14000 кв. м., Гостевой дом на 100 человек, все удобства, питание и баня. Театр, 17 мастерских, 12 залов для практик, бесплатный WiFi, а главное – сообщество творческих людей, которые душевно встретят вас и проводят в волшебную и загадочную жизнь Гуслицы.