Найдено 3 тура в категории « Театральные » в Москве, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 2 дня Коломна и Рязань: тур с театрализованной экскурсией и обедом из печи Погулять по двум древним кремлям, погрузиться в атмосферу сказки и узнать всё о пастиле Начало: Москва, м. «Волгоградский проспект», 7:00 «Одним из ярких моментов дня станет театрализованная экскурсия в Музей пастилы: в наряде барышни-пастильницы экскурсовод расскажет о сладостях прошлого века, а мы продегустируем шесть сортов ароматной коломенской пастилы» 15 900 ₽ за человека На поезде 4 дня Тур на поезде из Москвы в Поволжье: 3 города, экскурсии, интерактивы, дегустации и мастер-классы Отправиться в волжский вояж, попасть в закулисье театра и увидеть главные достопримечательности Начало: Москва, Ярославский вокзал, 21:05 (отправление пое... «Вместе с актёрами драматического театра поучитесь чувашским песням и танцам, а с марийскими артистами станцуете «дробушку» и закружитесь в плясовой» 56 300 ₽ за человека На поезде 3 дня Новогодний экспресс: с детьми на поезде в Великий Устюг и резиденцию Деда Мороза Отправиться в сказку, увидеть главного кудесника зимы, посмотреть спектакль и проехать на печи Емели Начало: Ярославский вокзал, 10:00-13:00 «В Великом Устюге вы насладитесь театральным представлением и сможете попросить у Деда Мороза что-то заветное, отправив ему письмо со специальной почты» 37 780 ₽ за человека Все туры Москвы

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