Коломна и Рязань: тур с театрализованной экскурсией и обедом из печи
Погулять по двум древним кремлям, погрузиться в атмосферу сказки и узнать всё о пастиле
Начало: Москва, м. «Волгоградский проспект», 7:00
«Одним из ярких моментов дня станет театрализованная экскурсия в Музей пастилы: в наряде барышни-пастильницы экскурсовод расскажет о сладостях прошлого века, а мы продегустируем шесть сортов ароматной коломенской пастилы»
13 июн в 07:00
5 июл в 07:00
15 900 ₽ за человека
Тур на поезде из Москвы в Поволжье: 3 города, экскурсии, интерактивы, дегустации и мастер-классы
Отправиться в волжский вояж, попасть в закулисье театра и увидеть главные достопримечательности
Начало: Москва, Ярославский вокзал, 21:05 (отправление пое...
«Вместе с актёрами драматического театра поучитесь чувашским песням и танцам, а с марийскими артистами станцуете «дробушку» и закружитесь в плясовой»
24 апр в 21:05
2 окт в 21:05
56 300 ₽ за человека
Новогодний экспресс: с детьми на поезде в Великий Устюг и резиденцию Деда Мороза
Отправиться в сказку, увидеть главного кудесника зимы, посмотреть спектакль и проехать на печи Емели
Начало: Ярославский вокзал, 10:00-13:00
«В Великом Устюге вы насладитесь театральным представлением и сможете попросить у Деда Мороза что-то заветное, отправив ему письмо со специальной почты»
3 янв в 10:00
37 780 ₽ за человека
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