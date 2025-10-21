Рождественский бал в Старице: зимние активности, баня и танцы в особняке (из Москвы)
Погрузиться в атмосферу старины, устроить гадания, посетить хаски-парк и обучиться салонному этикету
Начало: Москва, м. Строгино, 8:00 (если путешествуете на м...
«Представьте себе вечер, наполненный блеском нарядов, музыкой и огнями — нет, это не прошлое, а современный рождественский бал»
8 янв в 08:00
24 янв в 08:00
17 800 ₽ за человека
Из Москвы в Великие Луки на выходные с посещением усадеб и мини-концертом
Послушать музыку Мусоргского, побывать в замке принцессы математики и отдохнуть у Себежского озера
Начало: Москва, станция метро «Волоколамская», 7:15
«В Наумово, в доме с мезонином, колоннами и балюстрадой, где родилась мать Модеста Мусоргского, мы послушаем фортепианную музыку выдающегося композитора»
1 мая в 07:15
9 мая в 07:15
25 970 ₽ за человека
Знакомство с Тулой с выпечкой пряника и музыкальным интерактивом от артистов филармонии
Посетить кремль, Музей оружия и дом Вересаева и пообедать в особняке, где бывали гении и Николай II
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:45
«В особняке запланирован обед и интерактив: благодаря артистам филармонии вы перенесётесь в прошлое под музыкальный аккомпанемент — необычный опыт»
15 ноя в 07:45
18 400 ₽ за человека
