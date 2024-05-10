Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Здесь расположено родовое гнездо Романовых — Ипатьевский монастырь, чтят память Ивана Сусанина и была придумана сказочная Снегурочка.
Вы побываете на лосиной ферме, где питомцев можно гладить и кормить, и попробуете знаменитый костромской сыр.
В завершение поездки вы полюбуетесь ювелирными шедеврами Красносельского завода — одного из крупнейших предприятий отрасли.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 890 ₽
|Детский билет (младше 14 лет)
|12 690 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Троя» в Костроме. Размещение двухместное в номерах категории «стандарт», одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 1 завтрак и 2 обеда, ужин — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Знакомство с Костромой и дегустация сыра
Встретимся в Москве и отправимся в Кострому — город становления династии Романовых, румяной Снегурочки и ароматного сыра. Пройдёмся по древним улочкам и увидим визитные карточки: пожарную каланчу, торговые ряды, узорчатые терема, Богоявленско-Анастасиин монастырь, памятник уроженцу этих мест Ивану Сусанину. Полюбуемся древними фресками Ипатьевского монастыря и золотыми куполами Троицкого собора.
Пообедав, заглянем в купеческий особняк, где сейчас работает Музей сыра. Узнаем секреты сыроварения, увидим старинные приспособления для его приготовления и хранения и, конечно, продегустируем несколько сортов под бокал вина. Вечером за доплату желающие смогут прокатиться на теплоходе по Волге (в период с 1 мая по 31 октября).
Лосиная ферма и ювелирный музей
После завтрака зайдём в кондитерскую, где продают сладости по вековым рецептам и травяные чаи. Затем посетим лосиную ферму, где можно погладить и покормить морковкой лосят или попробовать лосиное молоко.
Перед обедом побываем в центре ювелирного промысла России — на Красносельском заводе. Осмотрим богатства музея ювелирного искусства, узнаем, как драгоценные металлы обрабатывали в старину, увидим работу мастеров ажурной филиграни. Вернёмся в Москву и попрощаемся.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Ужин
- Прогулка на теплоходе по Волге - 350 руб
- Доплата за одноместное размещение - 1000 руб
- Стоимость тура при двухместном размещении в гостиницах "Московская застава", "Островский причал" или "Бизнес-отель" - 13 890 руб., одноместном - 14 390 руб