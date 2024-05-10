Встретимся в Москве и отправимся в Кострому — город становления династии Романовых, румяной Снегурочки и ароматного сыра. Пройдёмся по древним улочкам и увидим визитные карточки: пожарную каланчу, торговые ряды, узорчатые терема, Богоявленско-Анастасиин монастырь, памятник уроженцу этих мест Ивану Сусанину. Полюбуемся древними фресками Ипатьевского монастыря и золотыми куполами Троицкого собора.

Пообедав, заглянем в купеческий особняк, где сейчас работает Музей сыра. Узнаем секреты сыроварения, увидим старинные приспособления для его приготовления и хранения и, конечно, продегустируем несколько сортов под бокал вина. Вечером за доплату желающие смогут прокатиться на теплоходе по Волге (в период с 1 мая по 31 октября).