Что вы можете увидеть 🤩

Вы знали, что Волоколамск старше Москвы?
Впервые упоминается в Суздальской летописи в 1135 году, но по некоторым источникам основан еще раньше, в 1024 г.
В географическом расположении города (на древнем пути «из варяг в греки») кроется разгадка его названия: Лама – река, «волок» – тащить; сухопутное перемещение торговых судов.
Древний, богатейший на исторические события и памятники край:
- Предмет междоусобиц новгородских и владимирских князей.
- Важный военно-стратегический пункт и сосредоточение купеческой деятельности.
- Добыча ханов.
- Объект нападок со стороны Литвы.
- Участник событий Лихой Смуты, крестьянских войн и агрессии Польши.
- Один из центров партизанской борьбы с наполеоновскими войсками.
- Рабоче-крестьянская сила во время стачечных движений в 1905 году.
- В годы Великой Отечественной Войны был оккупирован немецкими войсками.
На всем протяжении своего существования Волоколамск жгли и разоряли, осаждали, оккупировали…
… История и культура, тем временем, витиевато наслаивали свои уникальные пласты…
Увидеть памятники древности и новой истории, объекты советской индустриализации и масштабного монументализма, погрузиться в атмосферу старинных усадеб и их жителей, почувствовать энергетику событий прошлого – это то, что предлагает наш тур.
Программа:
- Начало поездки: г. Москва, ст. метро «Улица 1905 года».
Памятник «Взрыв» героям-сапёрам ВОВ
Мемориал героям-панфиловцам («Подвигу 28»)
Усадьба Осташёво
Волоколамский кремль
Усадьба Гончаровых
Ярополецкая ГЭС
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Памятник «Взрыв» героям – сапёрам ВОВ
Настоящий немецкий танк, послуживший прообразом мемориальной композиции, был вытащен в 1981 году из болот на границе Московской и Калининской областей. Боевая машина с артиллерийской установкой системы StuG III скопирована детально.
«Взрыв» – это разорвавшийся под гусеницами вражеского танка снаряд, посреди бетонных окопов.
Это память 11ти отважным героям – сапёрам 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова, которые защищали от врага подступ к Москве.
Мемориал героям-панфиловцам («Подвигу 28»)
За широкой бетонной плитой, символизирующей оборонительный рубеж, стоят монументальные десятиметровые фигуры бойцов-истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии И. В. Панфилова.
Они – 28 героев-панфиловцев – стояли насмерть до победного конца в жестоком бою c немецкими захватчиками, защищая Москву в ноябре 1941 года.
Каждая из 6ти фигур олицетворяет одну из национальностей советских воинов.
На площади мемориала расположен музей-дот и обзорная площадка.
Усадьба Осташёво
Образец разнообразных построек русской псевдоготики конца XVIII века (после ВОВ дом был разрушен и поставлен новый, в стиле неоклассицизма).
Принадлежала царским генерал-майорам, в т. ч. отцу известного декабриста А. Н. Муравьева.
Считалась прибежищем членов «Союза спасения»; по легенде, в окрестностях зарыт один из проектов конституции.
Усадьба знаменита так же пребыванием там внука Николая I, К. К. Романова.
В наше время хорошо сохранился конный двор, где нынче располагается музей.
Когда то усадьба была знаменита своим молочным делом – первым прообразом будущих молокозаводов.
Волоколамский кремль
Древнейший памятник истории и культуры.
Расположен на холме р. Городни, на возвышенной площадке городского вала древнего Волоколамского городища.
Архитектурный ансамбль составляют Воскресенский собор XV века из белого камня, Никольский собор XIX века, посвящённый памяти погибшим в Крымской войне и пятиярусная колокольня XVIII века.
Археологами обнаружены остатки деревянных укреплений, датируемые XII веком.
В Никольском соборе в настоящее время размещены фонды Волоколамского историко-архитектурного музея.
Усадьба Гончаровых
Дворянская усадьба на берегу реки Ламы, известная тем, что принадлежала матери Н. Н. Гончаровой – супруги А. С,Пушкина.
Самая ранняя из сохранившихся построек — кирпичная церковь 1755 года. Достраивалась несколько раз и уникальна нетрадиционным для христианской культуры куполом – вместо церковной главы ее венчает золочёный, поддерживаемый декоративными опорами, шар с крестом. К сожалению, первоначальный барочный декор фасадов утрачен.
Господский дом удачно отреставрирован в послевоенные годы.
Так же, сохранились Дом управляющего (Конский флигель) и Ткацкие мастерские.
Архитектурные сооружения в приусадебном парке разрушены.
Ярополецкая ГЭС
История создания ГЭС началась с театральной постановки советского ярополецкого драм. кружка, для электрификации которой специально построили небольшую электростанцию на водяной приусадебной мельнице Чернышевых.
После удачного опыта, в 1919 г. в Ярополец и соседние деревни провели электричество.
В 1920 г. здесь побывал Ленин. Переоборудованная ГЭС успешно работала до 1941 года, до начала фашистской оккупации.
В 1959 году возобновила работу.
В настоящее время здание реконструировано и восстановлен первоначальный облик. Электростанция не работает по назначению, но функционирует как памятник архитектуры.