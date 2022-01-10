Что вы можете увидеть 🤩

Вы знали, что Волоколамск старше Москвы?

Впервые упоминается в Суздальской летописи в 1135 году, но по некоторым источникам основан еще раньше, в 1024 г.

В географическом расположении города (на древнем пути «из варяг в греки») кроется разгадка его названия: Лама – река, «волок» – тащить; сухопутное перемещение торговых судов.

Древний, богатейший на исторические события и памятники край:

Предмет междоусобиц новгородских и владимирских князей.

Важный военно-стратегический пункт и сосредоточение купеческой деятельности.

Добыча ханов.

Объект нападок со стороны Литвы.

Участник событий Лихой Смуты, крестьянских войн и агрессии Польши.

Один из центров партизанской борьбы с наполеоновскими войсками.

Рабоче-крестьянская сила во время стачечных движений в 1905 году.

В годы Великой Отечественной Войны был оккупирован немецкими войсками.

На всем протяжении своего существования Волоколамск жгли и разоряли, осаждали, оккупировали…

… История и культура, тем временем, витиевато наслаивали свои уникальные пласты…

Увидеть памятники древности и новой истории, объекты советской индустриализации и масштабного монументализма, погрузиться в атмосферу старинных усадеб и их жителей, почувствовать энергетику событий прошлого – это то, что предлагает наш тур.

Программа:

 Начало поездки: г. Москва, ст. метро «Улица 1905 года».

 Памятник «Взрыв» героям-сапёрам ВОВ

 Мемориал героям-панфиловцам («Подвигу 28»)

 Усадьба Осташёво

 Волоколамский кремль

 Усадьба Гончаровых

 Ярополецкая ГЭС

Сезон путешествий уже отрыт!

Интересно будет всем! Туристам и любителям истории! Охотникам за впечатлениями и фотографиями! Детям и взрослым!

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Памятник «Взрыв» героям – сапёрам ВОВ

Настоящий немецкий танк, послуживший прообразом мемориальной композиции, был вытащен в 1981 году из болот на границе Московской и Калининской областей. Боевая машина с артиллерийской установкой системы StuG III скопирована детально.

«Взрыв» – это разорвавшийся под гусеницами вражеского танка снаряд, посреди бетонных окопов.

Это память 11ти отважным героям – сапёрам 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова, которые защищали от врага подступ к Москве.

Мемориал героям-панфиловцам («Подвигу 28»)

За широкой бетонной плитой, символизирующей оборонительный рубеж, стоят монументальные десятиметровые фигуры бойцов-истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии И. В. Панфилова.

Они – 28 героев-панфиловцев – стояли насмерть до победного конца в жестоком бою c немецкими захватчиками, защищая Москву в ноябре 1941 года.

Каждая из 6ти фигур олицетворяет одну из национальностей советских воинов.

На площади мемориала расположен музей-дот и обзорная площадка.

Усадьба Осташёво

Образец разнообразных построек русской псевдоготики конца XVIII века (после ВОВ дом был разрушен и поставлен новый, в стиле неоклассицизма).

Принадлежала царским генерал-майорам, в т. ч. отцу известного декабриста А. Н. Муравьева.

Считалась прибежищем членов «Союза спасения»; по легенде, в окрестностях зарыт один из проектов конституции.

Усадьба знаменита так же пребыванием там внука Николая I, К. К. Романова.

В наше время хорошо сохранился конный двор, где нынче располагается музей.

Когда то усадьба была знаменита своим молочным делом – первым прообразом будущих молокозаводов.

Волоколамский кремль

Древнейший памятник истории и культуры.

Расположен на холме р. Городни, на возвышенной площадке городского вала древнего Волоколамского городища.

Архитектурный ансамбль составляют Воскресенский собор XV века из белого камня, Никольский собор XIX века, посвящённый памяти погибшим в Крымской войне и пятиярусная колокольня XVIII века.

Археологами обнаружены остатки деревянных укреплений, датируемые XII веком.

В Никольском соборе в настоящее время размещены фонды Волоколамского историко-архитектурного музея.

Усадьба Гончаровых

Дворянская усадьба на берегу реки Ламы, известная тем, что принадлежала матери Н. Н. Гончаровой – супруги А. С,Пушкина.

Самая ранняя из сохранившихся построек — кирпичная церковь 1755 года. Достраивалась несколько раз и уникальна нетрадиционным для христианской культуры куполом – вместо церковной главы ее венчает золочёный, поддерживаемый декоративными опорами, шар с крестом. К сожалению, первоначальный барочный декор фасадов утрачен.

Господский дом удачно отреставрирован в послевоенные годы.

Так же, сохранились Дом управляющего (Конский флигель) и Ткацкие мастерские.

Архитектурные сооружения в приусадебном парке разрушены.

Ярополецкая ГЭС

История создания ГЭС началась с театральной постановки советского ярополецкого драм. кружка, для электрификации которой специально построили небольшую электростанцию на водяной приусадебной мельнице Чернышевых.

После удачного опыта, в 1919 г. в Ярополец и соседние деревни провели электричество.

В 1920 г. здесь побывал Ленин. Переоборудованная ГЭС успешно работала до 1941 года, до начала фашистской оккупации.

В 1959 году возобновила работу.

В настоящее время здание реконструировано и восстановлен первоначальный облик. Электростанция не работает по назначению, но функционирует как памятник архитектуры.