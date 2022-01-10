Путешествие в Волоколамск и окрестности

В 98 километрах от Москвы находится небольшой городок Волоколамск

Индивидуально
В 98 километрах от Москвы находится небольшой городок Волоколамск.

Кстати, этот город старше Москвы и может похвастаться длинной историей.

Об этом местечке спорили новгородские и владимирские князья, здесь находился центр партизанской войны.

Со мной вы прогуляетесь по истории Волоколамска начиная с XII века и посетите все главные достопримечательности города.
Путешествие в Волоколамск и окрестности
Путешествие в Волоколамск и окрестности
Путешествие в Волоколамск и окрестности
Путешествие в Волоколамск и окрестности
Путешествие в Волоколамск и окрестности
Путешествие в Волоколамск и окрестности

Что вы можете увидеть 🤩

  • мемориал воинов-саперов
  • комплекс Героям-панфиловцам
  • Усадьбу Осташево
  • Волоколамский кремль
  • Усадьбу Гончаровых и Ярополецкую ГЭС.
Вы знали, что Волоколамск старше Москвы?
Впервые упоминается в Суздальской летописи в 1135 году, но по некоторым источникам основан еще раньше, в 1024 г.
В географическом расположении города (на древнем пути «из варяг в греки») кроется разгадка его названия: Лама – река, «волок» – тащить; сухопутное перемещение торговых судов.

Древний, богатейший на исторические события и памятники край:

  • Предмет междоусобиц новгородских и владимирских князей.
  • Важный военно-стратегический пункт и сосредоточение купеческой деятельности.
  • Добыча ханов.
  • Объект нападок со стороны Литвы.
  • Участник событий Лихой Смуты, крестьянских войн и агрессии Польши.
  • Один из центров партизанской борьбы с наполеоновскими войсками.
  • Рабоче-крестьянская сила во время стачечных движений в 1905 году.
  • В годы Великой Отечественной Войны был оккупирован немецкими войсками.
На всем протяжении своего существования Волоколамск жгли и разоряли, осаждали, оккупировали…
… История и культура, тем временем, витиевато наслаивали свои уникальные пласты…
Увидеть памятники древности и новой истории, объекты советской индустриализации и масштабного монументализма, погрузиться в атмосферу старинных усадеб и их жителей, почувствовать энергетику событий прошлого – это то, что предлагает наш тур.

Программа:

  •  Начало поездки: г. Москва, ст. метро «Улица 1905 года».
 Памятник «Взрыв» героям-сапёрам ВОВ
 Мемориал героям-панфиловцам («Подвигу 28»)
 Усадьба Осташёво
 Волоколамский кремль
 Усадьба Гончаровых
 Ярополецкая ГЭС

Сезон путешествий уже отрыт!

Интересно будет всем! Туристам и любителям истории! Охотникам за впечатлениями и фотографиями! Детям и взрослым!
Не упустите возможность попасть на наш тур!
Бронируйте места прямо сейчас, и мы укажем точное место встречи.

Памятник «Взрыв» героям – сапёрам ВОВ

Настоящий немецкий танк, послуживший прообразом мемориальной композиции, был вытащен в 1981 году из болот на границе Московской и Калининской областей. Боевая машина с артиллерийской установкой системы StuG III скопирована детально.
«Взрыв» – это разорвавшийся под гусеницами вражеского танка снаряд, посреди бетонных окопов.
Это память 11ти отважным героям – сапёрам 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова, которые защищали от врага подступ к Москве.
Мемориал героям-панфиловцам («Подвигу 28»)
За широкой бетонной плитой, символизирующей оборонительный рубеж, стоят монументальные десятиметровые фигуры бойцов-истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии И. В. Панфилова.
Они – 28 героев-панфиловцев – стояли насмерть до победного конца в жестоком бою c немецкими захватчиками, защищая Москву в ноябре 1941 года.
Каждая из 6ти фигур олицетворяет одну из национальностей советских воинов.
На площади мемориала расположен музей-дот и обзорная площадка.

Усадьба Осташёво

Образец разнообразных построек русской псевдоготики конца XVIII века (после ВОВ дом был разрушен и поставлен новый, в стиле неоклассицизма).
Принадлежала царским генерал-майорам, в т. ч. отцу известного декабриста А. Н. Муравьева.
Считалась прибежищем членов «Союза спасения»; по легенде, в окрестностях зарыт один из проектов конституции.
Усадьба знаменита так же пребыванием там внука Николая I, К. К. Романова.
В наше время хорошо сохранился конный двор, где нынче располагается музей.
Когда то усадьба была знаменита своим молочным делом – первым прообразом будущих молокозаводов.
Волоколамский кремль
Древнейший памятник истории и культуры.
Расположен на холме р. Городни, на возвышенной площадке городского вала древнего Волоколамского городища.
Архитектурный ансамбль составляют Воскресенский собор XV века из белого камня, Никольский собор XIX века, посвящённый памяти погибшим в Крымской войне и пятиярусная колокольня XVIII века.
Археологами обнаружены остатки деревянных укреплений, датируемые XII веком.
В Никольском соборе в настоящее время размещены фонды Волоколамского историко-архитектурного музея.

Усадьба Гончаровых

Дворянская усадьба на берегу реки Ламы, известная тем, что принадлежала матери Н. Н. Гончаровой – супруги А. С,Пушкина.
Самая ранняя из сохранившихся построек — кирпичная церковь 1755 года. Достраивалась несколько раз и уникальна нетрадиционным для христианской культуры куполом – вместо церковной главы ее венчает золочёный, поддерживаемый декоративными опорами, шар с крестом. К сожалению, первоначальный барочный декор фасадов утрачен.
Господский дом удачно отреставрирован в послевоенные годы.
Так же, сохранились Дом управляющего (Конский флигель) и Ткацкие мастерские.
Архитектурные сооружения в приусадебном парке разрушены.

Ярополецкая ГЭС

История создания ГЭС началась с театральной постановки советского ярополецкого драм. кружка, для электрификации которой специально построили небольшую электростанцию на водяной приусадебной мельнице Чернышевых.
После удачного опыта, в 1919 г. в Ярополец и соседние деревни провели электричество.
В 1920 г. здесь побывал Ленин. Переоборудованная ГЭС успешно работала до 1941 года, до начала фашистской оккупации.

В 1959 году возобновила работу.

В настоящее время здание реконструировано и восстановлен первоначальный облик. Электростанция не работает по назначению, но функционирует как памятник архитектуры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Москвы и обратно. Посещение достопримечательностей.
Что не входит
  • Кафе
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
Ул. Красная Пресня, д. 23
Когда и сколько длится
Когда: По выходным в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Трансфер из Москвы и обратно входит в стоимость.
  • Более детальный осмотр достопримечательностей – по Вашему желанию.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По выходным в 9:00

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