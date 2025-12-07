Мы объединили для вас прошлое и настоящее Москвы. Сначала вас ждёт прогулка по древней Романовой слободе, спрятанной в паутине переулков. Затем — классическая автобусная экскурсия с панорамными видами столицы.
Вы увидите храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, главное здание МГУ и многое другое, а профессиональный гид расскажет историю города.
Описание экскурсии
Романов двор (1,5 часа)
Экскурсия начнётся с прогулки по древней Романовой слободе — одному из старейших районов Москвы. Здесь при Иване Грозном селились опричники, а после земли принадлежали Ивану Романову, дяде первого царя из династии Романовых.
Вы узнаете историю опричной слободы и увидите:
- фрагменты печей 16 века, найденные при строительных работах и бережно сохранённые
- церковь Знамения Пресвятой Богородицы на Шереметевом дворе — изящный памятник московского барокко
Обзорная поездка по Москве (3 часа)
После вы отправитесь на автобусную экскурсию с тремя остановками, чтобы полюбоваться видами города:
- Пречистенская набережная — прогулка по Патриаршему мосту с панорамами Кремля, Храма Христа Спасителя, Большого Каменного моста и Дома на набережной
- Новодевичья набережная — у стен Новодевичьего монастыря (без посещения) вы услышите о судьбе его обитателей и увидите собор Смоленской иконы Богоматери, Амвросиевскую церковь с трапезной, палаты Ирины Годуновой, башню Софьи и Большой Новодевичий пруд
- Воробьёвы горы — смотровая площадка с видом на спорткомплекс «Лужники», главное здание МГУ, храм Живоначальной Троицы, деловой центр «Москва-Сити» и олимпийские трамплины
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе туристического класса
- Подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и четверг в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2950 ₽
|Пенсионеры
|2950 ₽
|Школьники
|2800 ₽
|Студенты
|2950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 2065 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу, а также главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
