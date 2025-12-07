Мы объединили для вас прошлое и настоящее Москвы. Сначала вас ждёт прогулка по древней Романовой слободе, спрятанной в паутине переулков. Затем — классическая автобусная экскурсия с панорамными видами столицы. Вы увидите храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, главное здание МГУ и многое другое, а профессиональный гид расскажет историю города.

Описание экскурсии

Романов двор (1,5 часа)

Экскурсия начнётся с прогулки по древней Романовой слободе — одному из старейших районов Москвы. Здесь при Иване Грозном селились опричники, а после земли принадлежали Ивану Романову, дяде первого царя из династии Романовых.

Вы узнаете историю опричной слободы и увидите:

фрагменты печей 16 века, найденные при строительных работах и бережно сохранённые

церковь Знамения Пресвятой Богородицы на Шереметевом дворе — изящный памятник московского барокко

Обзорная поездка по Москве (3 часа)

После вы отправитесь на автобусную экскурсию с тремя остановками, чтобы полюбоваться видами города:

Пречистенская набережная — прогулка по Патриаршему мосту с панорамами Кремля, Храма Христа Спасителя, Большого Каменного моста и Дома на набережной

Новодевичья набережная — у стен Новодевичьего монастыря (без посещения) вы услышите о судьбе его обитателей и увидите собор Смоленской иконы Богоматери, Амвросиевскую церковь с трапезной, палаты Ирины Годуновой, башню Софьи и Большой Новодевичий пруд

Воробьёвы горы — смотровая площадка с видом на спорткомплекс «Лужники», главное здание МГУ, храм Живоначальной Троицы, деловой центр «Москва-Сити» и олимпийские трамплины

