Коломенское — это не только музей-заповедник, но и пространство, где прошлое ощущается почти физически.
Во время прогулки вы увидите древние храмы и окажетесь в Голосовом овраге — месте, окружённом тайнами и легендами. А благодаря моим рассказам взглянете на московскую историю с неожиданной стороны.
Описание экскурсии
Мы пройдём по ключевым точкам заповедника и увидим:
- Государев двор с его постройками: передними и задними воротами, ледником, Полковничьими палатами, Сытным двором и
домиком Петра I.
- храмы: Казанский, Вознесенский, Усекновения главы Иоанна Предтечи, Святого Георгия.
- Водовзводную башню.
- древнее каменное изваяние «Половецкая баба».
Вы не просто осмотрите достопримечательности — а погрузитесь в их скрытые смыслы и узнаете:
- о тайнах Государева двора и загадочных звуках, которые иногда нарушают тишину парка.
- поисках легендарной библиотеки и археологических находках на этих землях.
- версиях происхождения села — от древних переселенцев до беглецов времён нашествий.
- дубах, которым более 500 лет, и сможете загадать желание у одного из них.
В Голосовом овраге поговорим о явлениях, которые сложно объяснить:
- легендах о «зелёном тумане» и исчезновениях людей.
- историях о странных существах, которых описывали очевидцы.
- представлениях о «порталах» между эпохами.
Отдельно обсудим:
- храм, в котором был найден артефакт, связанный с судьбоносными событиями в истории России.
- исчезнувшее племя, следы которого искали на территории Коломенского.
- исследования археолога Игнатия Стелецкого и его вклад в изучение этих мест.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2172 туристов
Аккредитованный гид, профессиональный драматический актёр, режиссёр. Провожу экскурсии-шоу. Умею найти подход ко взрослым и детям. Обожаю свою работу.
