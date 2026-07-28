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К Ковальчук читать дальше уменьшить о необыкновенном советском поэте, эмоционально погрузиться в его жизнь и отношения, а также взглянуть на здания и улицы Москвы с нового ракурса. После более чем трехчасовой прогулки по Москве физической усталости не почувствовали. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто любит Маяковского и хотел бы погулять по Москве с пользой для себя. 27 июля наша семья побывала на экскурсии по местам, связанным с жизнью Маяковского в Москве, с экскурсоводом Татьяной. Узнали и увидели много интересного. Это позволило освежить и дополнить свои знания +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Мы выбрали экскурсию по провокационному и неоднозначному поэту и было радостно, что Татьяна всегда сохраняла такт, объективность в своих комментариях. Узнали много деталей о жизни Маяковского. Экскурсовод отличается широким кругозором и интересом к личности Маяковского. Всем присутствующим в нашей группе понравилось общение с ней. Срасибо, Татьяна! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексей Татьяна очень интересный рассказчик, знает много фактов из жизни Маяковского, постоянно совершенствуется в понимании его жизни и творчества. Всем рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Голос, ритм, судьба. Эта прогулка — полное погружение в Маяковского. Мы искали поэта, а нашли Человека: азартного, ранимого и бесконечно любящего. Патриаршие, Садовая, Пресня теперь звучат его стихами. Потрясающий баланс истории, лирики и того самого драйва футуристов. Огромное спасибо за то, что позволили коснуться этой глыбы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владислав Экскурсия понравилась! Татьяне удалось заинтересовать темой, после встречи захотелось перечитать Маяковского и познакомиться с исследованиями о его жизни. Татьяна представила поэта как живого человека, без излишней идеализации. На все вопросы были даны ответы, все пожелания в ходе экскурсии учитывались. Благодарим! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет