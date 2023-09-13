Прикоснуться к «поэзии площадей и улиц», гуляя маршрутами поэта-футуриста
После того, как Сталин назвал Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи, по словам Пастернака «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен». И сегодня он известен в основном как поэт-революционер. Мы же с вами попытаемся выяснить, каким был Владимир Маяковский на самом деле.
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Описание
Что вас ожидает
Цель моей экскурсии — показать не растиражированный образ поэта-революционера, мало имеющий общего с реальным Маяковским-человеком, а живую, многогранную творческую личность.
- Мы пройдём от памятника Маяковскому до кооперативной квартиры на Пресне, где жили его мама и сёстры.
- Вы побываете по нескольким адресам, связанным с именем поэта. Узнаете, каким был Маяковский на сцене, дома и в быту. Как относился к революции, искусству, работе, азартным играм и женщинам.
- По дороге поговорим о грузинском детстве поэта и сложностях, связанных с переездом в Москву.
- Постоим у балкона, с которого футурист Маяковский читал стихи на всю Большую Садовую.
- Полюбуемся Патриаршими прудами, ставшими частью биографии «Я сам».
- Увидим полицейский дом, куда привели впервые задержанного Маяковского, и раскроем его роль в самом массовом побеге женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы.
- Заглянем во двор дома на бывшей Большой Пресне из стихотворения «Я и Наполеон».
- Обсудим, мог бы Маяковский стать великим художником, если бы не увлекся поэзией.
- И, конечно, коснёмся в разговоре женщин, которых поэт любил.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия: прохождение маршрута протяженностью чуть более 5 км займёт около 3 часов.
Дополнительные расходы
- По окончании экскурсии в рабочие часы можно посетить один из филиалов Государственного музея В. В. Маяковского: музей-квартиру в Студенецком переулке или на Красной Пресне.
- Короткая кофе-пауза по ходу экскурсии по вашему желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Меня зовут Татьяна, я выпускница Школы Гида «Глазами инженера». С удовольствием расскажу об удивительном районе Пресня, в котором сейчас живу, покажу интересные места, расскажу о знаменитых жителях.
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