После признания Сталиным, Маяковский стал символом эпохи. Однако, за этим образом скрывается живой человек. Экскурсия проведет по местам, связанным с его жизнью: от памятника до квартиры на Пресне. Узнайте о его отношении к искусству, женщинам и революции. Посетите места, где он читал стихи и где был задержан. Это шанс увидеть Маяковского в новом свете и понять его истинную натуру
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о жизни Маяковского
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
- 🎭 Интересные факты о поэте
- 🏛 Посещение знаковых адресов
- 🖼 Обсуждение его творчества
Что можно увидеть
- Памятник Маяковскому
- Кооперативная квартира на Пресне
- Патриаршие пруды
- Полицейский дом
Описание экскурсии
Цель моей экскурсии — показать не растиражированный образ поэта-революционера, мало имеющий общего с реальным Маяковским-человеком, а живую, многогранную творческую личность.
- Мы пройдём от памятника Маяковскому до кооперативной квартиры на Пресне, где жили его мама и сёстры.
- Вы побываете по нескольким адресам, связанным с именем поэта. Узнаете, каким был Маяковский на сцене, дома и в быту. Как относился к революции, искусству, работе, азартным играм и женщинам.
- По дороге поговорим о грузинском детстве поэта и сложностях, связанных с переездом в Москву.
- Постоим у балкона, с которого футурист Маяковский читал стихи на всю Большую Садовую.
- Полюбуемся Патриаршими прудами, ставшими частью биографии «Я сам».
- Увидим полицейский дом, куда привели впервые задержанного Маяковского, и раскроем его роль в самом массовом побеге женщин-политкаторжанок из Новинской тюрьмы.
- Заглянем во двор дома на бывшей Большой Пресне из стихотворения «Я и Наполеон».
- Обсудим, мог бы Маяковский стать великим художником, если бы не увлекся поэзией.
- И, конечно, коснёмся в разговоре женщин, которых поэт любил.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия: прохождение маршрута протяженностью чуть более 5 км займёт около 3 часов.
Дополнительные расходы
- По окончании экскурсии в рабочие часы можно посетить один из филиалов Государственного музея В. В. Маяковского: музей-квартиру в Студенецком переулке или на Красной Пресне.
- Короткая кофе-пауза по ходу экскурсии по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 105 туристов
Приветствую! Меня зовут Татьяна, я московский аттестованный гид. Мы прогуляемся по центральным улицам города, заглянем в московские дворики, рассмотрим интересные архитектурные детали домов и поговорим об их обитателях и создателях. Прогулки рассчитаны как на гостей столицы, так и на тех, кто хочет чуть больше узнать о родном городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
27 июля наша семья побывала на экскурсии по местам, связанным с жизнью Маяковского в Москве, с экскурсоводом Татьяной. Узнали и увидели много интересного. Это позволило освежить и дополнить свои знания
+2
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Мы выбрали экскурсию по провокационному и неоднозначному поэту и было радостно, что Татьяна всегда сохраняла такт, объективность в своих комментариях. Узнали много деталей о жизни Маяковского. Экскурсовод отличается широким кругозором и интересом к личности Маяковского. Всем присутствующим в нашей группе понравилось общение с ней. Срасибо, Татьяна!
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А
Татьяна очень интересный рассказчик, знает много фактов из жизни Маяковского, постоянно совершенствуется в понимании его жизни и творчества. Всем рекомендую!
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М
Голос, ритм, судьба. Эта прогулка — полное погружение в Маяковского. Мы искали поэта, а нашли Человека: азартного, ранимого и бесконечно любящего. Патриаршие, Садовая, Пресня теперь звучат его стихами. Потрясающий баланс истории, лирики и того самого драйва футуристов. Огромное спасибо за то, что позволили коснуться этой глыбы!
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В
Экскурсия понравилась! Татьяне удалось заинтересовать темой, после встречи захотелось перечитать Маяковского и познакомиться с исследованиями о его жизни. Татьяна представила поэта как живого человека, без излишней идеализации. На все вопросы были даны ответы, все пожелания в ходе экскурсии учитывались. Благодарим!
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О
Огромное спасибо Татьяне за новые знания о Маяковском и о Москве. Теперь, гуляя по этим улицам, смотришь на них иначе. Было очень комфортно, интересно, спокойно и душевно!
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