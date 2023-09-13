После того, как Сталин назвал Маяковского лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи, по словам Пастернака «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен». И сегодня он известен в основном как поэт-революционер. Мы же с вами попытаемся выяснить, каким был Владимир Маяковский на самом деле.