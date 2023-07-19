Удивительные памятники архитектуры Москвы: аудиогид для любознательных
Центральная прогулочная линия по праву считается самой популярной как среди гостей столицы, так и среди местных жителей.
Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.
Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.
Ближайшие даты:
30
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Что вас ожидает:
- Нескучный сад
- Парк Горького
- Парк искусств Музеон
- Памятник Петру Первому
- Дом на набережной
- Парк Зарядье
- Парящий мост
- Кремль
- Храм Христа Спасителя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку по центру столицы от причала Нескучный сад до Кремля с возвращением к Парку Горького. Самое выгодное предложение на Москве-реке!
С борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.
Меню ланча:
- кусок пиццы (100-110 гр.);
- напиток на выбор (150 мл.) — чай/сок/вода.
Важно:
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
Ежедневно в 11:02, 13:47, 17:02, 19:47, 20:24
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по центру столицы
- Аудиогид на борту
- Что не входит
- Трансфер до/от места проведения
- Питание, напитки
- Место начала и завершения?
- Причал "Нескучный сад" (м. "Фрунзенская")
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:02, 13:47, 17:02, 19:47, 20:24Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 11 секунд
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 140 человек.
- Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- При возврате билета в любое время до отправления теплохода, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета.
- В случае опоздания на рейс пассажир в праве оформить возврат билета, приобретенного через Сайт. Возврат в этом случае необходимо оформить не позднее чем в течение трех часов после отправления рейса — возврат осуществляется в размере половины стоимости билета.
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту admin@teplohod.info, к письму приложить свой электронный билет(ы) и вкратце указать причину возврата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 58 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
19 июля 2023
В
Виктория
18 июля 2023
Прогулку отменили. Сказали, что перезвонят и перенесут мой билет на другой день. Не перезвонили.
С
Серова
15 июля 2023
Экскурсия прошла хорошо, но очень шумная компания была половина пути. Музыка гремела, что разговаривать было трудно
Е
Евгения
12 июля 2023
О
Ольга
12 июля 2023
О
Ольга
10 июля 2023
М
Марина
6 июля 2023
Все прошло хорошо, с удовольствием прокатились на небольшом теплоходе "Свобода", на котором есть закрытая палуба и открытая, на 2 этаже, под крышей.
Была интересная аудио - экскурсия и описанием интересных фактов о тех местах, мимо которых проплывали. Все было про расписанию и без задержек.
Еще отмечу, за день мне позвонили организаторы и предупредили о небольшом смещении времени отправки! Что также было очень своевременно и удобно! Рекомендую экскурсию и организатора!
Была интересная аудио - экскурсия и описанием интересных фактов о тех местах, мимо которых проплывали. Все было про расписанию и без задержек.
Еще отмечу, за день мне позвонили организаторы и предупредили о небольшом смещении времени отправки! Что также было очень своевременно и удобно! Рекомендую экскурсию и организатора!
Т
Третьякова
5 июля 2023
Восторг!:)
h
hi+79164
5 июля 2023
Теплоход не пришел. Вообще. Меня никто не соизволил предупредить, пришлось звонить первой и разбираться.
А я беременная на 8 месяце в жару +30 стою на причале с ребёнком.
А я беременная на 8 месяце в жару +30 стою на причале с ребёнком.
ж
жанна
4 июля 2023
А
Алексей
3 июля 2023
Всё увидели и услышали, первые полмаршрута плыли стоя - мест почти не было, теплоход - битком
О
Ольга
1 июля 2023
Старт был в 11.20, предупреждения заранее выслано не было о переносе. Корабль там сесть негде, только один сокрыт стол оставался. Прогулка в итоге не час а 40 минут. Больше не поеду домой компанией!
О
Ольга
30 июня 2023
А
Альфия
28 июня 2023
В описании экскурсии включен перекус пицца и чай но на самом деле питание за доп плату. Было неприятно Гид сказал, все претензии к сайту, у них на официальном сайте информация другая. А сама прогулка замечательная, особенно после вчерашней обзорной, ты уже узнаешь большую часть объектов
В
Валерия
1 сен 2022
Ещё 43 отзыва
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