Что вас ожидает:

Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку по центру столицы от причала Нескучный сад до Кремля с возвращением к Парку Горького. Самое выгодное предложение на Москве-реке!

С борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой.

Меню ланча:

кусок пиццы (100-110 гр.);

напиток на выбор (150 мл.) — чай/сок/вода.

Важно: