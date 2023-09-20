1 час 10 минут 11 секунд
Водная прогулка
Речная прогулка от причала Нескучный сад до Кремля и обратно
Начало: Причал "Нескучный сад" (м. "Фрунзенская")
Расписание: Ежедневно в 11:02, 13:47, 17:02, 19:47, 20:02
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
600₽ за человека
8 часов
Водная прогулка
Новый год-2024 на теплоходе Ривер Палас «All inclusive»
Начало: Причал «Фрунзенская набережная»
Расписание: 31 декабря в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от 26 900₽ за человека
1 час 15 минут 36 секунд
Водная прогулка
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Начало: Причал «Фрунзенская набережная»
Расписание: Ежедневно в 12:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила20 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномПрекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.
- РРоман18 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномНам понравилось, что есть открытые и закрытые палубы. Обзор на верхней палубе идеальный. Не хватало музыкального сопровождения, чтобы не было слышно разговоров людей за соседними столиками.
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