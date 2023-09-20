Причал Фрунзенский – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Причал Фрунзенский» в Москве, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Речная прогулка от причала Нескучный сад до Кремля и обратно
На теплоходе
65 отзывов
1 час 10 минут 11 секунд
Водная прогулка
Речная прогулка от причала Нескучный сад до Кремля и обратно
Начало: Причал "Нескучный сад" (м. "Фрунзенская")
Расписание: Ежедневно в 11:02, 13:47, 17:02, 19:47, 20:02
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
600 за человека
Новый год-2024 на теплоходе Ривер Палас «All inclusive»
На теплоходе
8 часов
Водная прогулка
Новый год-2024 на теплоходе Ривер Палас «All inclusive»
Начало: Причал «Фрунзенская набережная»
Расписание: 31 декабря в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
от 26 900 за человека
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
На теплоходе
4 отзыва
1 час 15 минут 36 секунд
Водная прогулка
Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
Начало: Причал «Фрунзенская набережная»
Расписание: Ежедневно в 12:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    20 сентября 2023
    Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
    Прекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.
  • Р
    Роман
    18 сентября 2023
    Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином
    Нам понравилось, что есть открытые и закрытые палубы. Обзор на верхней палубе идеальный. Не хватало музыкального сопровождения, чтобы не было слышно разговоров людей за соседними столиками.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Причал Фрунзенский»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Речная прогулка от причала Нескучный сад до Кремля и обратно
  2. Новый год-2024 на теплоходе Ривер Палас «All inclusive»
  3. Дневной рейс на теплоходе «Ривер Лаунж» к деловому центру столицы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  3. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Зарядье
  9. Храм Христа Спасителя
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Причал Фрунзенский" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 26 900. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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