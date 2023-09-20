Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином

Р Роман

Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужином

Нам понравилось, что есть открытые и закрытые палубы. Обзор на верхней палубе идеальный. Не хватало музыкального сопровождения, чтобы не было слышно разговоров людей за соседними столиками.