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Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
- ННина27 мая 2024Прогулка понравилось, напрягает громкость звука мотора а в целом всё 👍
- ВВладимир26 мая 2024Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
- ДДиана22 мая 2024Понравилось, все супер! Покатались с собачкой, по реке Москве.
- ЛЛюдмила20 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномПрекрасная экскурсия. Вкусная кухня. Приветливые официаты. Остались довольны.
- РРоман18 сентября 2023Прогулка на яхте класса люкс «Palma De Сочи» с обедом или ужиномНам понравилось, что есть открытые и закрытые палубы. Обзор на верхней палубе идеальный. Не хватало музыкального сопровождения, чтобы не было слышно разговоров людей за соседними столиками.
- ВВасильев4 сентября 2023Речная прогулка по центру Москвы от причала КиевскийВсе понравилось. Единственное было плохо слышно аудиогида. В остальном все хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Круговой теплоходный маршрут»
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