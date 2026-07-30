Предлагаем вам разнообразить вашу прогулку по Коломенскому и посмотреть на заповедник с воды.
И великолепная шатровая церковь Вознесения, и новая стильная набережная, и маленькие острова предстанут как на ладони. А ещё вы увидите древний Николо-Перервинский монастырь и советский Сабуровский мост.
И великолепная шатровая церковь Вознесения, и новая стильная набережная, и маленькие острова предстанут как на ладони. А ещё вы увидите древний Николо-Перервинский монастырь и советский Сабуровский мост.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Коломенское» — Храм Вознесения Господня — Дьяково городище — Парк технических видов спорта — Сабуровские мосты (оборот) — Перервинский деривационный канал (ворота шлюза № 10 Канала имени Москвы) — Перервинский архипелаг — Излучина Москвы-реки («Татищевская лука») — Шлюзовой остров — Малый остров — Перервинская ГЭС — Дальний остров — Курьяново — Николо-Перервинский монастырь (оборот) — Причал «Коломенское»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Император» или «Марина Цветаева». На борту есть туалет и тёплые пледы
- Прогулка доступна гостям с животными, велосипедами и детскими колясками
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1000 ₽
|Детский с 6 до 12 лет
|800 ₽
|Детский до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Коломенское»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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