Мои заказы

Романтика и музыка: диско-хиты 80-90-х гг. на теплоходе River Palace

Зажигательный отдых с с видом на главные достопримечательности Москвы
Представляем уникальную возможность насладиться концертом на корабле, где каждый момент наполнен очарованием и великолепием.

Сидя за столиками, вы сможете любоваться Кремлем, Храмом Христа Спасителя и другими шедеврами архитектуры, плывя по Москве-реке.

А с верхней палубы откроется ещё более широкий обзор – идеальное место для фотографий и романтических мгновений.
5
5 отзывов
Романтика и музыка: диско-хиты 80-90-х гг. на теплоходе River Palace
Романтика и музыка: диско-хиты 80-90-х гг. на теплоходе River Palace
Романтика и музыка: диско-хиты 80-90-х гг. на теплоходе River Palace

Описание экскурсии

Маршрут

Национальный центр «Россия» — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — разворот — Национальный центр «Россия»

В программе концерта самые популярные хиты советской и мировой эстрады 80-90 годов.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе River Palace вместимостью до 250 пассажиров. Открытая и закрытая палубы, есть туалет
  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
  • Запрещено приносить любые продукты питания и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стоимостьь одного билета за столиком на 4 человека3000 ₽
Стоимость одного билета за столиком на 10 человек3500 ₽
Стоимость одного билета за столиком на 4 или 2 человека4000 ₽
стоимость одного билета за столиком на 12 человек5000 ₽
стоимость одного билета за столиком на 4 или 2 человека6000 ₽
стоимость одного билета за столиком на 4 или 2 человека10 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале Москва-Сити
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18220 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
читать дальшеуменьшить

мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Очень необычный концерт получился, сразу масса впечатлений – целых тридцать три удовольствия! Голос солиста классный, музыканты тоже справились отлично. Звук, конечно, не как в зале филармонии, но для такого места вполне приличный. Меню понравилось, цены адекватные, и обслуживание на уровне. Ещё здорово, что на верхней палубе в паузах выдают пледы – можно уютно посидеть и согреться.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Были там вчера, впечатления приятные. Программа достаточно разнообразная, но при этом не слишком насыщенная. Формат показался необычным и интересным, обслуживание на уровне. На втором этаже есть палуба с оборудованием, что добавляет комфорта. Летом обязательно вернёмся, уверен, с солнечной погодой впечатления будут еще лучше.
Вам был полезен этот отзыв?
И
В целом поездка оставила только хорошие впечатления, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Время провели здорово, концерт понравился.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Провели вечер отлично, концерт был очень классный.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Романтика и музыка: диско-хиты 80-90-х гг. на теплоходе River Palace»

Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
3 часа
24 отзыва
Групповая
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Проплыть по Москве-реке на теплоходе «Легенда» и потанцевать на палубе под зажигательные хиты
Начало: На причале «Крымский мост»
19 июл в 15:35
20 июл в 19:00
1190 ₽ за человека
Стендап и музыка на теплоходе в Москве (18+)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
2 часа
-
5%
32 отзыва
Групповая
Стендап и музыка на теплоходе в Москве (18+)
Вечернее путешествие по Москва-реке - с юмором, мировыми хитами и волшебными видами столицы
Начало: Причал Лужники-Северный, ул. Лужники, 24с33
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:45
2936 ₽3090 ₽ за человека
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
3.5 часа
772 отзыва
Групповая
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Завтра в 16:00
18 июл в 16:00
1650 ₽ за человека
От причала в Москва-Сити - на дизайнерском теплоходе
На теплоходе
Круизы
3 часа
13 отзывов
Групповая
От причала в Москва-Сити - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами и центром города с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала "Национальный центр"Россия " " (Сити-Экс...
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:15
3390 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
3000 ₽ за человека