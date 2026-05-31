Представляем уникальную возможность насладиться концертом на корабле, где каждый момент наполнен очарованием и великолепием.
Сидя за столиками, вы сможете любоваться Кремлем, Храмом Христа Спасителя и другими шедеврами архитектуры, плывя по Москве-реке.
А с верхней палубы откроется ещё более широкий обзор – идеальное место для фотографий и романтических мгновений.
Сидя за столиками, вы сможете любоваться Кремлем, Храмом Христа Спасителя и другими шедеврами архитектуры, плывя по Москве-реке.
А с верхней палубы откроется ещё более широкий обзор – идеальное место для фотографий и романтических мгновений.
Описание экскурсии
Маршрут
Национальный центр «Россия» — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — разворот — Национальный центр «Россия»
В программе концерта самые популярные хиты советской и мировой эстрады 80-90 годов.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе River Palace вместимостью до 250 пассажиров. Открытая и закрытая палубы, есть туалет
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
- Запрещено приносить любые продукты питания и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стоимостьь одного билета за столиком на 4 человека
|3000 ₽
|Стоимость одного билета за столиком на 10 человек
|3500 ₽
|Стоимость одного билета за столиком на 4 или 2 человека
|4000 ₽
|стоимость одного билета за столиком на 12 человек
|5000 ₽
|стоимость одного билета за столиком на 4 или 2 человека
|6000 ₽
|стоимость одного билета за столиком на 4 или 2 человека
|10 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Москва-Сити
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18220 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень необычный концерт получился, сразу масса впечатлений – целых тридцать три удовольствия! Голос солиста классный, музыканты тоже справились отлично. Звук, конечно, не как в зале филармонии, но для такого места вполне приличный. Меню понравилось, цены адекватные, и обслуживание на уровне. Ещё здорово, что на верхней палубе в паузах выдают пледы – можно уютно посидеть и согреться.
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В
Были там вчера, впечатления приятные. Программа достаточно разнообразная, но при этом не слишком насыщенная. Формат показался необычным и интересным, обслуживание на уровне. На втором этаже есть палуба с оборудованием, что добавляет комфорта. Летом обязательно вернёмся, уверен, с солнечной погодой впечатления будут еще лучше.
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И
В целом поездка оставила только хорошие впечатления, рекомендую!
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В
Время провели здорово, концерт понравился.
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И
Провели вечер отлично, концерт был очень классный.
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