Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином

Проплыть по Москве-реке на теплоходе «Легенда» и потанцевать на палубе под зажигательные хиты

Групповая
Отправляемся в круиз с вкуснейшим ужином и настоящей дискотекой! На теплоходе, где с комфортом разместится до 120 пассажиров, вы проплывете через весь центр Москвы, посмотрите на башни Кремля и небоскребы Сити, насладитесь речной прохладой и плеском волн.

А дополнят прогулку всеми любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов.
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По Москве-реке — с дискотекой!

С борта теплохода вы полюбуетесь главными достопримечательностями столицы: небоскрёбами Москва-Сити, Воробьёвыми горами и парком Горького, увидите знаменитый памятник Петру Великому и золотые купола храма Христа Спасителя, сосчитаете башни Московского Кремля и луковки собора Василия Блаженного. И всё это — в сопровождении плеска волн и зажигательной дискотеки: на борту для вас будут звучать кавер-версии хитов 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (отправление) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — СК «Лужники» — Церковь Св. троицы на Воробьевыхгорах — МГУ им. М. В. Ломоносова — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук (РАН) — Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — Крымский мост — Центральный дом художника — Памятник Петру Великому — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Дом на Набережной — Кремль (разворот) — Причал «Международная выставка» (прибытие).

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Легенда», где могут разместиться до 120 человек. Сопровождение гида не предполагается.
  • Вы можете выбрать билет без питания или со включенным в стоимость ужином

Меню обеда/ужина (при выборе билета с питанием)

  • Сет № 1: салат овощной с киноа, филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном, пана кота/пирожное, чай/кофе растворимый/сок/ вода без газа
  • Сет № 2: салат овощной с киноа, медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином, пана кота/пирожное, чай/кофе растворимый/сок/ вода без газа
  • Детское меню: овощные палочки с соусом тар-тар, куриное филе на шпажке с картофелем фри, пирожное/мороженое, сок яблочный/вода без газа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
причал «Международная выставка»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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