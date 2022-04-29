Что вас ожидает

По Москве-реке — с дискотекой!

С борта теплохода вы полюбуетесь главными достопримечательностями столицы: небоскрёбами Москва-Сити, Воробьёвыми горами и парком Горького, увидите знаменитый памятник Петру Великому и золотые купола храма Христа Спасителя, сосчитаете башни Московского Кремля и луковки собора Василия Блаженного. И всё это — в сопровождении плеска волн и зажигательной дискотеки: на борту для вас будут звучать кавер-версии хитов 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» (отправление) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — СК «Лужники» — Церковь Св. троицы на Воробьевыхгорах — МГУ им. М. В. Ломоносова — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук (РАН) — Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — Крымский мост — Центральный дом художника — Памятник Петру Великому — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Дом на Набережной — Кремль (разворот) — Причал «Международная выставка» (прибытие).

Организационные детали

Прогулка проходит на теплоходе «Легенда», где могут разместиться до 120 человек. Сопровождение гида не предполагается.

Вы можете выбрать билет без питания или со включенным в стоимость ужином

Меню обеда/ужина (при выборе билета с питанием)