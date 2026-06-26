Отправляемся в круиз с вкуснейшим ужином и дискотекой! На теплоходе, где с комфортом разместится до 120 пассажиров, вы проплывете через весь центр Москвы, посмотрите на башни Кремля, насладитесь речной прохладой и плеском волн. А дополнят прогулку всеми любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов.
Описание экскурсии
По Москве-реке — с дискотекой!
С борта теплохода вы увидите главные достопримечательности столицы: Воробьёвы горы, Парк Горького, памятник Петру I, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного. И всё это — в сопровождении плеска волн и зажигательной дискотеки: на борту для вас будут звучать кавер-версии хитов 80-х, 90-х и 2000-х годов.
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Легенда», где могут разместиться до 120 человек. Сопровождение гида не предполагается
- Вы можете выбрать билет без питания или с включенным в стоимость обедом/ужином
- На борт теплохода запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны (при наличии чека из магазина). Рекомендуем позаботиться о посуде для своего алкоголя, так как на корабле она не предоставляется
Меню обеда/ужина (при выборе билета с питанием)
- Сет № 1: салат овощной с киноа, филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном, булочки пшеничные или ржаные, морс
- Сет № 2: салат овощной с киноа, медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином, булочки пшеничные или ржаные, морс
- Детское меню: овощные палочки с соусом тар-тар, куриное филе на шпажке с картофелем фри, морс
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский, с 6 до 12 лет, без питания, ЧТ, ПТ, СБ—ВС
|1190 ₽
|Взрослый, Без питания, ЧТ, ПТ, СБ—ВС
|1690 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет, Питание включено, ЧТ, ПТ, СБ—ВС
|2190 ₽
|Взрослый, Сет №1, Питание включено, ЧТ, ПТ, СБ—ВС
|2890 ₽
|Взрослый, Сет №2, Питание включено, ЧТ, ПТ, СБ—ВС
|2990 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет, без питания, дни, ПН, ВТ, СР
|1190 ₽
|Взрослый, без питания, дни, ПН, ВТ, СР
|1490 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет, с ужином, дни, Питание включено, ПН, ВТ, СР
|1990 ₽
|Взрослый, Сет №1, Питание включено, ПН, ВТ, СР
|2790 ₽
|Взрослый, Сет №2, Питание включено, ПН, ВТ, СР
|2890 ₽
|Детский, до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 19557 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Откровенно говоря на сайте мало информации о прогулке,судила по отзывам уже побывавших на теплоходе.
Но особой благодарностью хочу отметить сотрудников компании Трипстера,которые незамедлительно решили мою проблему(мы опоздали на рейс) и перенесли прогулку,давая нам возможность насладиться прекрасными видами Московского побережья,подышать речным воздухом и провести время в компании.
Рекомендую!
Но особой благодарностью хочу отметить сотрудников компании Трипстера,которые незамедлительно решили мою проблему(мы опоздали на рейс) и перенесли прогулку,давая нам возможность насладиться прекрасными видами Московского побережья,подышать речным воздухом и провести время в компании.
Рекомендую!
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собрались девочками и отлично провели время. корабль комфортабельный. места заранее распределены. верхняя палуба комфортная, но было холодновато, в основном были внизу, ведь там….1. исгал саксофонист 🎷 и это было прекрасное начало вечера. и 2. после была дискотека 2000и раньше. это было классно. танцевали все 2 часа!
обратила внимание, что на корабле отмечали юбилей, годовщину свадьбы - неплохая идея!
обратила внимание, что на корабле отмечали юбилей, годовщину свадьбы - неплохая идея!
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Добрый день!
Вечерняя прогулка замечательная, произвела большое впечатление от которого остались отличные воспоминания, фото и видео.
Живая музыка (саксофон), диджей, атмосфера супер, хорошая еда мы в восторге! Всем советую! Спасибо организаторам за отличное настроение и приятные воспоминания! Теперь когда будем в Москве обязательно снова пойдем на Московскую гранд - прогулку с музыкальной программой и ужином!!!
Вечерняя прогулка замечательная, произвела большое впечатление от которого остались отличные воспоминания, фото и видео.
Живая музыка (саксофон), диджей, атмосфера супер, хорошая еда мы в восторге! Всем советую! Спасибо организаторам за отличное настроение и приятные воспоминания! Теперь когда будем в Москве обязательно снова пойдем на Московскую гранд - прогулку с музыкальной программой и ужином!!!
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С
В целом прогулка понравилась. Музыка только не очень (скучная, не танцевальная), ужин так себе (аппетита не вызывает, хлеб-черная, черствая булка).
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В
Очень вкусная еда, хорошая музыка, атмосфера была супер!
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Ю
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
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