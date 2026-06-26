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Л Лилия Откровенно говоря на сайте мало информации о прогулке,судила по отзывам уже побывавших на теплоходе.

Но особой благодарностью хочу отметить сотрудников компании Трипстера,которые незамедлительно решили мою проблему(мы опоздали на рейс) и перенесли прогулку,давая нам возможность насладиться прекрасными видами Московского побережья,подышать речным воздухом и провести время в компании.

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Маргарита собрались девочками и отлично провели время. корабль комфортабельный. места заранее распределены. верхняя палуба комфортная, но было холодновато, в основном были внизу, ведь там….1. исгал саксофонист 🎷 и это было прекрасное начало вечера. и 2. после была дискотека 2000и раньше. это было классно. танцевали все 2 часа!

обратила внимание, что на корабле отмечали юбилей, годовщину свадьбы - неплохая идея! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Боровкова Добрый день!

Вечерняя прогулка замечательная, произвела большое впечатление от которого остались отличные воспоминания, фото и видео.

Живая музыка (саксофон), диджей, атмосфера супер, хорошая еда мы в восторге! Всем советую! Спасибо организаторам за отличное настроение и приятные воспоминания! Теперь когда будем в Москве обязательно снова пойдем на Московскую гранд - прогулку с музыкальной программой и ужином!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана В целом прогулка понравилась. Музыка только не очень (скучная, не танцевальная), ужин так себе (аппетита не вызывает, хлеб-черная, черствая булка). Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Валерия Очень вкусная еда, хорошая музыка, атмосфера была супер! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет