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Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином

Проплыть по Москве-реке на теплоходе «Легенда» и потанцевать на палубе под зажигательные хиты
Отправляемся в круиз с вкуснейшим ужином и дискотекой! На теплоходе, где с комфортом разместится до 120 пассажиров, вы проплывете через весь центр Москвы, посмотрите на башни Кремля, насладитесь речной прохладой и плеском волн. А дополнят прогулку всеми любимые хиты 80-х, 90-х и 2000-х годов.
4.8
24 отзыва
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином
Московская гранд-прогулка с музыкальной программой и ужином

Описание экскурсии

По Москве-реке — с дискотекой!

С борта теплохода вы увидите главные достопримечательности столицы: Воробьёвы горы, Парк Горького, памятник Петру I, Храм Христа Спасителя, Московский Кремль, Собор Василия Блаженного. И всё это — в сопровождении плеска волн и зажигательной дискотеки: на борту для вас будут звучать кавер-версии хитов 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Легенда», где могут разместиться до 120 человек. Сопровождение гида не предполагается
  • Вы можете выбрать билет без питания или с включенным в стоимость обедом/ужином
  • На борт теплохода запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта 1 бутылка крепкого алкоголя на 2 персоны (при наличии чека из магазина). Рекомендуем позаботиться о посуде для своего алкоголя, так как на корабле она не предоставляется

Меню обеда/ужина (при выборе билета с питанием)

  • Сет № 1: салат овощной с киноа, филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном, булочки пшеничные или ржаные, морс
  • Сет № 2: салат овощной с киноа, медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином, булочки пшеничные или ржаные, морс
  • Детское меню: овощные палочки с соусом тар-тар, куриное филе на шпажке с картофелем фри, морс

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский, с 6 до 12 лет, без питания, ЧТ, ПТ, СБ—ВС1190 ₽
Взрослый, Без питания, ЧТ, ПТ, СБ—ВС1690 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, Питание включено, ЧТ, ПТ, СБ—ВС2190 ₽
Взрослый, Сет №1, Питание включено, ЧТ, ПТ, СБ—ВС2890 ₽
Взрослый, Сет №2, Питание включено, ЧТ, ПТ, СБ—ВС2990 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, без питания, дни, ПН, ВТ, СР1190 ₽
Взрослый, без питания, дни, ПН, ВТ, СР1490 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, с ужином, дни, Питание включено, ПН, ВТ, СР1990 ₽
Взрослый, Сет №1, Питание включено, ПН, ВТ, СР2790 ₽
Взрослый, Сет №2, Питание включено, ПН, ВТ, СР2890 ₽
Детский, до 6 лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 19557 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Откровенно говоря на сайте мало информации о прогулке,судила по отзывам уже побывавших на теплоходе.
Но особой благодарностью хочу отметить сотрудников компании Трипстера,которые незамедлительно решили мою проблему(мы опоздали на рейс) и перенесли прогулку,давая нам возможность насладиться прекрасными видами Московского побережья,подышать речным воздухом и провести время в компании.
Рекомендую!
Откровенно говоря на сайте мало информации о прогулке,судила по отзывам уже побывавших на теплоходе.
Откровенно говоря на сайте мало информации о прогулке,судила по отзывам уже побывавших на теплоходе.
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Маргарита
собрались девочками и отлично провели время. корабль комфортабельный. места заранее распределены. верхняя палуба комфортная, но было холодновато, в основном были внизу, ведь там….1. исгал саксофонист 🎷 и это было прекрасное начало вечера. и 2. после была дискотека 2000и раньше. это было классно. танцевали все 2 часа!
обратила внимание, что на корабле отмечали юбилей, годовщину свадьбы - неплохая идея!
собрались девочками и отлично провели время. корабль комфортабельный. места заранее распределены. верхняя палуба комфортная, но было
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Боровкова
Добрый день!
Вечерняя прогулка замечательная, произвела большое впечатление от которого остались отличные воспоминания, фото и видео.
Живая музыка (саксофон), диджей, атмосфера супер, хорошая еда мы в восторге! Всем советую! Спасибо организаторам за отличное настроение и приятные воспоминания! Теперь когда будем в Москве обязательно снова пойдем на Московскую гранд - прогулку с музыкальной программой и ужином!!!
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С
В целом прогулка понравилась. Музыка только не очень (скучная, не танцевальная), ужин так себе (аппетита не вызывает, хлеб-черная, черствая булка).
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В
Очень вкусная еда, хорошая музыка, атмосфера была супер!
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Ю
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
Прогулка очень классная! Хотите скоротать вечер, всем сюда!!
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