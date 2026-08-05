Сначала вы окажетесь в этнографическом парке, где за один день можно пройти путь от русской избы до восточной пагоды. Затем перенесётесь в атмосферу русской деревни: поучаствуете в шуточных хозяйственных испытаниях и познакомитесь с народными обычаями. А если захотите увезти с собой особенный сувенир, сможете расписать деревянную ложку или подкову и забрать её на память.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание мастер-класса

Путешествие по «Этномиру»

Вы посетите один из самых необычных этнопарков России, где на огромной территории собраны архитектура, ремёсла и традиции десятков народов мира. Во время прогулки увидите:

улицу Мира с павильонами разных стран

русские, азиатские, европейские и восточные этнодворы

традиционные жилища и предметы быта разных народов

музеи, посвящённые культуре и народным промыслам

Деревенские забавы и старинные ремёсла

Вас пригласят в гости к колоритным хозяевам крестьянской избы, которым срочно нужна помощь перед праздником. В игровой форме вы попробуете себя в привычных для русской деревни занятиях:

перенесёте воду

попилите дрова

попробуете прясть

поучаствуете в весёлых народных состязаниях

Славянский календарь и народные праздники

Затем вы отправитесь в путешествие по колесу года и познакомитесь с тем, как природные циклы определяли жизнь наших предков. Узнаете:

почему для славян солнце было главным ориентиром

какие обряды сопровождали смену времён года

как отмечали Гуканье весны, Зажинки, Дожинки, Богач и зимние Святки

какие традиции сохранились до наших дней

Свободное время в парке

После экскурсионной программы вы сможете самостоятельно исследовать территорию «Этномира». Здесь легко найти занятие по душе:

посетить тематические музеи

познакомиться с животными на этноферме

заглянуть в ремесленные мастерские

попробовать блюда национальных кухонь

покататься на лодке или посетить верёвочный парк

Все дополнительные активности оплачиваются самостоятельно по тарифам парка.

Мастер-класс по росписи деревянного сувенира (по желанию)

За дополнительную плату можно принять участие в творческом мастер-классе. Под руководством мастера вы распишете деревянную ложку или подкову традиционными орнаментами, узнаете значение старинных символов и создадите сувенир своими руками.

Организационные детали

В стоимость входят проезд на комфортабельном туристическом автобусе, входной билет в «Этномир», экскурсия по парку и анимационная программа

Мы вправе изменить порядок посещения объектов без сокращения программы экскурсии

Детям до 16 лет предоставляется скидка 100 ₽

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (оплачиваются при бронировании программы)