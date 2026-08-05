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Русские забавы в «Этномире» (из Москвы)

Деревенские игры, путешествие по славянскому календарю и знакомство с традициями народов мира
Сначала вы окажетесь в этнографическом парке, где за один день можно пройти путь от русской избы до восточной пагоды.

Затем перенесётесь в атмосферу русской деревни: поучаствуете в шуточных хозяйственных испытаниях и познакомитесь с народными обычаями.

А если захотите увезти с собой особенный сувенир, сможете расписать деревянную ложку или подкову и забрать её на память.
Русские забавы в «Этномире» (из Москвы)
Русские забавы в «Этномире» (из Москвы)
Русские забавы в «Этномире» (из Москвы)

Описание мастер-класса

Путешествие по «Этномиру»

Вы посетите один из самых необычных этнопарков России, где на огромной территории собраны архитектура, ремёсла и традиции десятков народов мира. Во время прогулки увидите:

  • улицу Мира с павильонами разных стран
  • русские, азиатские, европейские и восточные этнодворы
  • традиционные жилища и предметы быта разных народов
  • музеи, посвящённые культуре и народным промыслам

Деревенские забавы и старинные ремёсла

Вас пригласят в гости к колоритным хозяевам крестьянской избы, которым срочно нужна помощь перед праздником. В игровой форме вы попробуете себя в привычных для русской деревни занятиях:

  • перенесёте воду
  • попилите дрова
  • попробуете прясть
  • поучаствуете в весёлых народных состязаниях

Славянский календарь и народные праздники

Затем вы отправитесь в путешествие по колесу года и познакомитесь с тем, как природные циклы определяли жизнь наших предков. Узнаете:

  • почему для славян солнце было главным ориентиром
  • какие обряды сопровождали смену времён года
  • как отмечали Гуканье весны, Зажинки, Дожинки, Богач и зимние Святки
  • какие традиции сохранились до наших дней

Свободное время в парке

После экскурсионной программы вы сможете самостоятельно исследовать территорию «Этномира». Здесь легко найти занятие по душе:

  • посетить тематические музеи
  • познакомиться с животными на этноферме
  • заглянуть в ремесленные мастерские
  • попробовать блюда национальных кухонь
  • покататься на лодке или посетить верёвочный парк

Все дополнительные активности оплачиваются самостоятельно по тарифам парка.

Мастер-класс по росписи деревянного сувенира (по желанию)

За дополнительную плату можно принять участие в творческом мастер-классе. Под руководством мастера вы распишете деревянную ложку или подкову традиционными орнаментами, узнаете значение старинных символов и создадите сувенир своими руками.

Организационные детали

  • В стоимость входят проезд на комфортабельном туристическом автобусе, входной билет в «Этномир», экскурсия по парку и анимационная программа
  • Мы вправе изменить порядок посещения объектов без сокращения программы экскурсии
  • Детям до 16 лет предоставляется скидка 100 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (оплачиваются при бронировании программы)

  • Обед в кафе – 900 ₽
  • Мастер-класс «Роспись по дереву»: взрослый – 580 ₽, ребёнок 6–12 лет – 480 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Взрослый5690 ₽
Пенсионеры5640 ₽
Дети от 6 до 16 лет5590 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 63 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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