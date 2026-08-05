Затем перенесётесь в атмосферу русской деревни: поучаствуете в шуточных хозяйственных испытаниях и познакомитесь с народными обычаями.
А если захотите увезти с собой особенный сувенир, сможете расписать деревянную ложку или подкову и забрать её на память.
Описание мастер-класса
Путешествие по «Этномиру»
Вы посетите один из самых необычных этнопарков России, где на огромной территории собраны архитектура, ремёсла и традиции десятков народов мира. Во время прогулки увидите:
- улицу Мира с павильонами разных стран
- русские, азиатские, европейские и восточные этнодворы
- традиционные жилища и предметы быта разных народов
- музеи, посвящённые культуре и народным промыслам
Деревенские забавы и старинные ремёсла
Вас пригласят в гости к колоритным хозяевам крестьянской избы, которым срочно нужна помощь перед праздником. В игровой форме вы попробуете себя в привычных для русской деревни занятиях:
- перенесёте воду
- попилите дрова
- попробуете прясть
- поучаствуете в весёлых народных состязаниях
Славянский календарь и народные праздники
Затем вы отправитесь в путешествие по колесу года и познакомитесь с тем, как природные циклы определяли жизнь наших предков. Узнаете:
- почему для славян солнце было главным ориентиром
- какие обряды сопровождали смену времён года
- как отмечали Гуканье весны, Зажинки, Дожинки, Богач и зимние Святки
- какие традиции сохранились до наших дней
Свободное время в парке
После экскурсионной программы вы сможете самостоятельно исследовать территорию «Этномира». Здесь легко найти занятие по душе:
- посетить тематические музеи
- познакомиться с животными на этноферме
- заглянуть в ремесленные мастерские
- попробовать блюда национальных кухонь
- покататься на лодке или посетить верёвочный парк
Все дополнительные активности оплачиваются самостоятельно по тарифам парка.
Мастер-класс по росписи деревянного сувенира (по желанию)
За дополнительную плату можно принять участие в творческом мастер-классе. Под руководством мастера вы распишете деревянную ложку или подкову традиционными орнаментами, узнаете значение старинных символов и создадите сувенир своими руками.
Организационные детали
- В стоимость входят проезд на комфортабельном туристическом автобусе, входной билет в «Этномир», экскурсия по парку и анимационная программа
- Мы вправе изменить порядок посещения объектов без сокращения программы экскурсии
- Детям до 16 лет предоставляется скидка 100 ₽
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (оплачиваются при бронировании программы)
- Обед в кафе – 900 ₽
- Мастер-класс «Роспись по дереву»: взрослый – 580 ₽, ребёнок 6–12 лет – 480 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|5690 ₽
|Пенсионеры
|5640 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|5590 ₽