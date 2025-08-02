Приглашаю вас на прогулку по Введенскому кладбищу — одному из самых удивительных музеев под открытым небом в Москве! Это место хранит богатую историю, которая берёт начало в 18 веке. Здесь каждый памятник отражает эпоху и судьбы людей.
Вы узнаете интересные факты о знаменитых захоронениях и откроете для себя красоту этого необычного места.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Изначально Введенское кладбище было создано как место захоронения жертв эпидемии чумы. Однако сегодня оно превратилось в музей скульптуры под открытым небом.
Вы увидите:
- Следы памятника, который говорит о тишине
- Уникальные надгробия — от мраморных ангелов и величественных склепов до необычных сооружений, украшенных кандалами и настоящим авиационным пропеллером
- Статую Христа, с ладони которого собирали целебную воду
- Места захоронения выдающихся архитекторов, актёров, режиссёров и художников
- Склеп, построенный по проекту Ф. Шехтеля и украшенный мозаичным образом, созданным Петровым-Водкиным
И узнаете:
- Где загадывают желания
- Где находится «Остров мёртвых»
- Какие легенды связаны с кладбищем
- Где расположена «Голгофа»
- Какая связь у флорентийской мозаики кладбища с мозаиками в московском метро
Организационные детали
Программа подойдёт участникам с 12 лет.
Важно: заказы на выходные принимаются не позднее 5 дней до дня проведения экскурсии и требуют подтверждения со стороны администрации некрополя.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Лефортово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Елена, я более 20 лет создаю и провожу экскурсии и путешествия по Москве и её окрестностям. Веду новостной канал про гастрономические проекты, организую литературные мероприятия в книжном клубе для взрослых и детей. Жду вас в Москве — будем открывать новые страницы нашей столицы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
2 авг 2025
С большим интересом и удовольствием посетили небольшой компанией сегодня экскурсию Елены на Введенском кладбище. Крайне интересно и познавательно прогулялись по аллеям и тенистым тропкам старого кладбища,где у каждого уголка своя
Светлана
9 июл 2025
Елена - очень знающий и вовлеченный человек. Неожиданно, оказалось много интресного. Я ужасная торопыга, задаю много вопросов. Здорово, что Елена терпеливо и вдумчиво отвечала на них, она не боится неожиданных вопросов, всегда открыта и доброжелательна.
Фото нет. Как-то на кладбище фотографировать мне показалось слишком…
Пойду ещё раз на эту экскурсию Елены, и на другие.
В
Василий
7 июл 2025
Неожиданная для нас экскурсия. Никогда не думал что прогулка по кладбищу(!) может быть настолько интересной и необычной. По факту история в лицах. Как раньше была серия книг Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ). В общем однозначно рекомендуем.
