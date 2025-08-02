Приглашаю вас на прогулку по Введенскому кладбищу — одному из самых удивительных музеев под открытым небом в Москве! Это место хранит богатую историю, которая берёт начало в 18 веке. Здесь каждый памятник отражает эпоху и судьбы людей. Вы узнаете интересные факты о знаменитых захоронениях и откроете для себя красоту этого необычного места.

Изначально Введенское кладбище было создано как место захоронения жертв эпидемии чумы. Однако сегодня оно превратилось в музей скульптуры под открытым небом.

Вы увидите:

Следы памятника, который говорит о тишине

Уникальные надгробия — от мраморных ангелов и величественных склепов до необычных сооружений, украшенных кандалами и настоящим авиационным пропеллером

Статую Христа, с ладони которого собирали целебную воду

Места захоронения выдающихся архитекторов, актёров, режиссёров и художников

Склеп, построенный по проекту Ф. Шехтеля и украшенный мозаичным образом, созданным Петровым-Водкиным

И узнаете:

Где загадывают желания

Где находится «Остров мёртвых»

Какие легенды связаны с кладбищем

Где расположена «Голгофа»

Какая связь у флорентийской мозаики кладбища с мозаиками в московском метро

Организационные детали

Программа подойдёт участникам с 12 лет.

Важно: заказы на выходные принимаются не позднее 5 дней до дня проведения экскурсии и требуют подтверждения со стороны администрации некрополя.