Семь Сталинских сестер. Легенды высоток Москвы

Эти колоссальные небоскребы стали самым узнаваемым символом Москвы, наряду с Кремлем и Собором Василия Блаженного. Мы их величаем сталинскими высотками, а на Западе их совершенно официально называют «Семь сестер».

Какие уникальные способы строительства были впервые в мире применены при возведении московских небоскребов? Об этом пойдет рассказ на нашей интереснейшей экскурсии.
Описание экскурсии

Загадки «советских пирамид» Эти монументальные величественные сооружения являются вершиной архитектурного стиля «сталинский ампир». С момента своего появления они окутаны завесой тайны, а мы приглашаем вас проникнуть в загадки советских «пирамид». Вы увидите Главное здание МГУ — самую высокую из семи сестер-высоток, которая до 90-х годов прошлого века была самым высоким зданием в Европе! Это настоящий город в городе, под которым, по слухам, находится еще один, подземный, уходящий вниз на глубину 37 этажей. Мы побываем у высотки на Котельнической набережной, которая выделяется изящным, стройным силуэтом, великолепными скульптурными группами на фасаде. Вы полюбуетесь «героиней» фильмов «Покровские ворота», «Москва слезам не верит» и «Стиляги», сериала «Бригада» и узнаете, за что ее негласно называли «Домом артистов и чекистов». Вы полюбуетесь самой «маленькой» сестрой — высоткой гостиницы Ленинградская и узнаете, чем она должна была сразить наповал иностранных туристов, за что она попала в Книгу Рекордов Гиннеса, а также почему ее архитекторы по окончании строительства едва не отправились за решетку. Также увидите здание МИД на Смоленской площади, которое Хрущев назвал «памятником Глупости», и узнаете, почему шпиль этой высотки (единственной среди семи сестер) не увенчан звездой. В ходе экскурсии мы рассмотрим колоссальное здание «Дома авиаторов», как назвали в народе сталинскую высотку на Баррикадной. Квартиры здесь предоставлялись сотрудникам авиационной отрасли, знаменитым летчикам-испытателям и советским космонавтам. Кстати, уличные съемки эпизода у сталинской высотки в фильме «Москва слезам не верит» проходили у одного из 14 подъездов именно этой высотки. Так что высотка на Баррикадной — тоже «героиня» любимого фильма. В советское время в этом здании находился легендарный Гастроном №15, в котором лотками продавали красную и черную икру, осетрину самой первой свежести, крабов, изысканные колбасы и другие деликатесы. Это был самый большой продовольственный магазин в Советском Союзе. Сейчас на месте Гастронома №15 располагается фешенебельный итальянский ресторан BALZI ROSSI. Также мы побываем у административно-жилого здания возле «Красных Ворот», у подножия которого вы узнаете, какой прием, не имевший аналогов в мире по технической смелости и инженерному искусству, был использован при возведении этой высотки, а также за что ее величают «Московской Пизанской башней». Также в ходе нашей экскурсии вы узнаете:
  • вокруг какого здания-гиганта согласно сталинскому замыслу должны были сгруппирроваться восемь сестер-высоток;
  • как появились шпили на высотках;
  • о судьбе «советского Икара» и почему прорабы боялись подниматься на верхние этажи строившихся высоток;
  • с кого лепили скульптурные группы на Котельнической набережной;
  • где находится секретный объект, который охраняют сотрудники ФСБ, и какие технологии были применены при строительстве высоток, аналогов которым не было и нет ни в одной стране мира;
  • у какого архитектора отобрали Сталинскую Премию и за что;
  • кто утверждал списки жильцов высоток;
  • почему не возвели восьмую высотку;
где проходит Метро-2. Завершает нашу экскурсию один из колоссальных памятников сталинского ампира - бывшая гостиница "Украина". Мы узнаем, за что ее называют "последним подарком Сталина". Ныне здесь располагается самый масштабный на территории европейского континента «пятизвездочный» гостиничный комплекс «Рэдиссон Ройал Москва» с фешенебельным номерным фондом, лучшими видовыми ресторанами, панорамными площадками под самым шпилем высотки, флотилией респектабельных яхт-ресторанов и даже «собственным» официальным салоном «Rolls-Royce». Среди величественных высоток на Кутузовском проспекте она была и остаётся одной из самых роскошных. На момент открытия «Украина» была крупнейшей гостиницей не только в СССР, но и во всей Европе: в ней насчитывалось 1026 номеров. Окончание экскурсии у гостиницы "Украина". Все желающие после окончания экскурсии самостоятельно посетят бывшую гостиницу "Украина" с возможностью увидеть помпезный холл гостиницы с уникальной коллекцией подлинников живописи и колоссальным количеством скульптур советской эпохи, а также посетить диораму «Москва – столица СССР», где представлено изображение города с жилыми и общественными зданиями, инфраструктурой и зелёными насаждениями времён 70-х годов ХХ века. Она «исколесила» полмира, произвела фурор на многих международных выставках, а несколько лет назад была выкуплена на аукционе специально для гостиницы «Украина». Говорят, уникальную диораму хотел приобрести астронавт Нил Армстронг, но ему отказали («Москва не продается!»). В уютном лобби-баре сможете попробовать уникальный кофе-капучино с изображением на пенке высотки, желающие смогут подняться в Панорамный итальянский ресторан BUONO, где вам откроется потрясающий вид на всю Москву (посещение гостиницы самостоятельно после окончания экскурсии) Важная информация:.
Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Главное здание МГУ
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Высотка гостиницы Ленинградская
  • Здание МИД на Смоленской площади
  • Сталинская высотка на Баррикадной
  • Административно-жилое здание возле «Красных Ворот»
  • Гостиница «Украина»
Что включено
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсионное обслуживание
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Боярский переулок
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

