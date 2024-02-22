Исследовать место, столь полюбившееся москвичам после реставрации, и узнать его историю
Северный речной вокзал — место далеко не новое, долгие годы простоявшее в аварийном состоянии.
Впечатляющая реконструкция вдохнула новую жизнь в здание: каждые выходные его посещают до 30 тысяч людей! Чем же так привлекает этот вокзал и москвичей, и путешественников? Мы изучим его территорию, рассмотрим архитектурные элементы и обсудим его прошлое и настоящее.
Впечатляющая реконструкция вдохнула новую жизнь в здание: каждые выходные его посещают до 30 тысяч людей! Чем же так привлекает этот вокзал и москвичей, и путешественников? Мы изучим его территорию, рассмотрим архитектурные элементы и обсудим его прошлое и настоящее.
Ближайшие даты:
22
фев
фев
29
фев
фев
1
мар
мар
5
мар
мар
7
мар
мар
12
мар
мар
14
мар
мар
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Самый красивый речной вокзал Москвы и мира
Северный речной вокзал был важным стратегическим объектом сталинской эпохи, а значит должен был поражать воображение не только советских граждан, но и зарубежных гостей. Вы убедитесь, что художники и архитекторы справились с поставленной задачей на высшем уровне. Тогда же Москву стали называть портом пяти морей, ведь с причалов Северного речного вокзала уходили теплоходы, лайнеры и грузовые суда в Азовское, Балтийское, Белое, Каспийское и Чёрное моря.
Наша программа
Сначала мы пройдём через благоустроенный парк «Дружба», где рассмотрим памятники, обсудим историю их появления и раскроем секреты двух скульптурных композиций. Увидим 400-метровый ручей — точную копию канала им. Москвы. После чего пойдём любоваться самим зданием вокзала.
Вы узнаете:
- Почему материалы о строительстве Северного речного вокзала находились в ведении НКВД и были засекречены
- Что объединяет московский Северный речной вокзал и венецианский Дворец дожей
- Какую премию получил наш вокзал
- С чем сравнивают его здание и сколько же на самом деле у него этажей
- Какой символический смысл заложен в фонтанах и скульптурах
- Действительно ли шпиль вокзала украшает кремлёвская звезда
- Где на Северном речном вокзале маяк, как он работает и сколько раз приходил в действие
- Съёмки каких фильмов проходили здесь
- Что изображено на медальонах и почему
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Речной вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1347 туристов
Москва — это город, сочетающий в себе несочетаемые на первый взгляд элементы: неторопливость бульваров, суету автомобильных дорог, тишину старинных улочек. Это смешение архитектурных стилей и религий, разнообразие парков и садов. Москва уникальна своей многоликостью. И только в руках умелого сопровождающего она сможет открыть тайны: улиц, домов, храмов, людей. Она как истинная старушка любит внимание и бережное к ней отношение. Как профессиональный гид я покажу вам город моими глазами, через его истории, события, легенды, жителей и предания.
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
по договоренности
Завтра
22 фев
23 фев
24 фев
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
у входа в парк возле Ленинградского шоссе
Завтра
22 фев
24 фев
27 фев
6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
По адресу школы
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
2 500₽ за человека