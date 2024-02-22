Северный речной вокзал - архитектурное чудо столицы
Индивидуальная экскурсия в Москве

Исследовать место, столь полюбившееся москвичам после реставрации, и узнать его историю

Северный речной вокзал — место далеко не новое, долгие годы простоявшее в аварийном состоянии.

Впечатляющая реконструкция вдохнула новую жизнь в здание: каждые выходные его посещают до 30 тысяч людей! Чем же так привлекает этот вокзал и москвичей, и путешественников? Мы изучим его территорию, рассмотрим архитектурные элементы и обсудим его прошлое и настоящее.
Северный речной вокзал - архитектурное чудо столицы
Северный речной вокзал - архитектурное чудо столицы
Северный речной вокзал - архитектурное чудо столицы
Ближайшие даты:
22
фев
29
фев
1
мар
5
мар
7
мар
12
мар
14
мар
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Самый красивый речной вокзал Москвы и мира

Северный речной вокзал был важным стратегическим объектом сталинской эпохи, а значит должен был поражать воображение не только советских граждан, но и зарубежных гостей. Вы убедитесь, что художники и архитекторы справились с поставленной задачей на высшем уровне. Тогда же Москву стали называть портом пяти морей, ведь с причалов Северного речного вокзала уходили теплоходы, лайнеры и грузовые суда в Азовское, Балтийское, Белое, Каспийское и Чёрное моря.

Наша программа

Сначала мы пройдём через благоустроенный парк «Дружба», где рассмотрим памятники, обсудим историю их появления и раскроем секреты двух скульптурных композиций. Увидим 400-метровый ручей — точную копию канала им. Москвы. После чего пойдём любоваться самим зданием вокзала.

Вы узнаете:

  • Почему материалы о строительстве Северного речного вокзала находились в ведении НКВД и были засекречены
  • Что объединяет московский Северный речной вокзал и венецианский Дворец дожей
  • Какую премию получил наш вокзал
  • С чем сравнивают его здание и сколько же на самом деле у него этажей
  • Какой символический смысл заложен в фонтанах и скульптурах
  • Действительно ли шпиль вокзала украшает кремлёвская звезда
  • Где на Северном речном вокзале маяк, как он работает и сколько раз приходил в действие
  • Съёмки каких фильмов проходили здесь
  • Что изображено на медальонах и почему

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеПешеходныеДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеПаркиПрирода и пейзажиСССРСеверный речной вокзалПопулярные местаДля студентовРечные прогулкиВодные развлеченияНа теплоходеРечной порт

Похожие туры из Москвы

Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
по договоренности
Завтра
22 фев
23 фев
24 фев
18 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Северному речному вокзалу
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
у входа в парк возле Ленинградского шоссе
Завтра
22 фев
24 фев
27 фев
6 500 за всё до 6 чел.
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
По адресу школы
Сегодня
Завтра
22 фев
23 фев
2 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM