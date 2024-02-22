Северный речной вокзал — место далеко не новое, долгие годы простоявшее в аварийном состоянии. Впечатляющая реконструкция вдохнула новую жизнь в здание: каждые выходные его посещают до 30 тысяч людей! Чем же так привлекает этот вокзал и москвичей, и путешественников? Мы изучим его территорию, рассмотрим архитектурные элементы и обсудим его прошлое и настоящее.

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Описание

Что вас ожидает

Самый красивый речной вокзал Москвы и мира

Северный речной вокзал был важным стратегическим объектом сталинской эпохи, а значит должен был поражать воображение не только советских граждан, но и зарубежных гостей. Вы убедитесь, что художники и архитекторы справились с поставленной задачей на высшем уровне. Тогда же Москву стали называть портом пяти морей, ведь с причалов Северного речного вокзала уходили теплоходы, лайнеры и грузовые суда в Азовское, Балтийское, Белое, Каспийское и Чёрное моря.

Наша программа

Сначала мы пройдём через благоустроенный парк «Дружба», где рассмотрим памятники, обсудим историю их появления и раскроем секреты двух скульптурных композиций. Увидим 400-метровый ручей — точную копию канала им. Москвы. После чего пойдём любоваться самим зданием вокзала.

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