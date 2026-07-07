Этот вокзал — не просто транспортный узел, а один из самых необычных памятников архитектуры середины 20 века.
На экскурсии вы увидите его роскошные интерьеры и поймёте, почему долгое время создание вокзала и канала имени Москвы было засекречено. Прогуляетесь по восстановленному парку 1950-х годов. А в тёплое время года по желанию продолжите экскурсию атмосферной прогулкой на теплоходе.
На экскурсии вы увидите его роскошные интерьеры и поймёте, почему долгое время создание вокзала и канала имени Москвы было засекречено. Прогуляетесь по восстановленному парку 1950-х годов. А в тёплое время года по желанию продолжите экскурсию атмосферной прогулкой на теплоходе.
Описание экскурсии
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Вы посетите один из самых красивых вокзалов Москвы, построенный в виде огромного многопалубного корабля. Полюбуетесь интерьерами с мрамором, витражами и майоликой.
Парк Северного речного вокзала
Прогуляетесь по парку, который восстановили по историческим фотографиям. Увидите фонтаны, павильоны и 400-метровый макет канала имени Москвы с действующими миниатюрными шлюзами.
Парк «Дружба»
Познакомитесь с его памятниками и скульптурами, среди которых работы Веры Мухиной и другие интересные монументы.
На пешеходной экскурсии вы узнаете:
- как вокзал связан с Дворцом Дожей в Венеции
- правда ли, что шпиль вокзала венчает кремлёвская звезда
- сколько раз работал уникальный выдвижной механизм 85-метрового «сталинского маяка»
- что находится в одном из «потайных залов»
- какие фильмы снимались в интерьерах вокзала
Теплоходная прогулка (по желанию, за доплату, с мая по октябрь)
Маршрут (без остановок): причал «Северный речной вокзал» — парк «Северное Тушино» — музейный комплекс истории ВМФ России — Северный порт — Ленинградский мост — Химки — причал «Северный речной вокзал»
Организационные детали
- Продолжительность пешеходной экскурсии — 2 часа
- Теплоходная прогулка оплачивается дополнительно по желанию: взрослый билет — 1000 ₽, детский билет до 12 лет — 800 ₽
- Номер причала и расписание уточняйте у гида на месте. На теплоход вы садитесь самостоятельно
- Отказаться от речной прогулки и вернуть стоимость можно за 3 дня до её проведения
- На экскурсии с вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Речной вокзал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1218 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Северный речной вокзал: дворец и порт пяти морей»
-
5%
Квест
до 5 чел.
Квест «Загадочная история Северного речного вокзала»
Пройти по следам речных богов и архитектурных секретов
Начало: У входа в парк Северного речного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5700 ₽
6000 ₽ за всё до 5 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Северный речной вокзал: экскурсия с фотографом
Полюбоваться видами канала Москва-Волга и запечатлеть себя в одном из самых атмосферных мест столицы
Начало: На Северном речном вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7225 ₽
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
На речном трамвайчике от Киевского вокзала до парка «Фили»
Узнать секреты сталинских высоток, небоскрёбов «Москва-Сити» и мостов Москвы-реки
Начало: Возле Киевского вокзала
Расписание: в будние дни в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
Начало: У входа в парк возле Ленинградского шоссе
Завтра в 09:00
10 июл в 09:30
от 7100 ₽ за всё до 6 чел.
1490 ₽ за человека