Этот вокзал — не просто транспортный узел, а один из самых необычных памятников архитектуры середины 20 века. На экскурсии вы увидите его роскошные интерьеры и поймёте, почему долгое время создание вокзала и канала имени Москвы было засекречено. Прогуляетесь по восстановленному парку 1950-х годов. А в тёплое время года по желанию продолжите экскурсию атмосферной прогулкой на теплоходе.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

Экскурсия по Северному речному вокзалу

Вы посетите один из самых красивых вокзалов Москвы, построенный в виде огромного многопалубного корабля. Полюбуетесь интерьерами с мрамором, витражами и майоликой.

Парк Северного речного вокзала

Прогуляетесь по парку, который восстановили по историческим фотографиям. Увидите фонтаны, павильоны и 400-метровый макет канала имени Москвы с действующими миниатюрными шлюзами.

Парк «Дружба»

Познакомитесь с его памятниками и скульптурами, среди которых работы Веры Мухиной и другие интересные монументы.

На пешеходной экскурсии вы узнаете:

как вокзал связан с Дворцом Дожей в Венеции

правда ли, что шпиль вокзала венчает кремлёвская звезда

сколько раз работал уникальный выдвижной механизм 85-метрового «сталинского маяка»

что находится в одном из «потайных залов»

какие фильмы снимались в интерьерах вокзала

Теплоходная прогулка (по желанию, за доплату, с мая по октябрь)

Маршрут (без остановок): причал «Северный речной вокзал» — парк «Северное Тушино» — музейный комплекс истории ВМФ России — Северный порт — Ленинградский мост — Химки — причал «Северный речной вокзал»

Организационные детали