Школьные экскурсии в городе профессий A4 KIDS CITY: инновационный маршрут

Инженерия и IT - примерить на себя профессии будущего, которое уже наступает
Ребята окажутся в самом центре технологического будущего и превратятся в инженеров, IT-специалистов и исследователей. Каждый этап маршрута — это практическое задание, которое развивает мышление и креативность. А ещё помогает понять, как технологии меняют жизнь и какие профессии станут востребованными завтра.
Школьные экскурсии в городе профессий A4 KIDS CITY: инновационный маршрут
Описание мастер-класса

Инновационный маршрут составлен совместно со «Сбер»:

  • Сбер Автотех — ребята станут инженерами-конструкторами и разработают концепцию автомобиля будущего
  • Сбер Аr/Vr Lab — починят навигатор в виртуальной реальности
  • Нейролаборатория — научатся ставить и проверять гипотезы
  • Работа. ру — прокачают навыки командной работы, необходимые в любой профессии

Организационные детали

Школьные экскурсии в А4 KIDS CITY разработаны совместно с Департаментом культуры города Москвы и проходят в формате программы для класса до 30 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
A4 KIDS CITY
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Радости на лицах — будем веселиться! Наш город профессий для детей в Москве — уникальное место, пронизанное философией продвинутого детства в стиле А4, блогера, известного каждому ребёнку России. Здесь не важно,
читать дальше

сколько тебе лет. Важно, на что ты способен. Конечно, не в одиночку — а в компании таких же крутых ребят. Конечно, без занудства — с искренним интересом и любопытством. Здесь экспериментируют, бросаются в челленджи, по-доброму шутят и, конечно, крепко дружат!

Входит в следующие категории Москвы

