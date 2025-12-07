Ребята окажутся в самом центре технологического будущего и превратятся в инженеров, IT-специалистов и исследователей. Каждый этап маршрута — это практическое задание, которое развивает мышление и креативность. А ещё помогает понять, как технологии меняют жизнь и какие профессии станут востребованными завтра.
Описание мастер-класса
Инновационный маршрут составлен совместно со «Сбер»:
- Сбер Автотех — ребята станут инженерами-конструкторами и разработают концепцию автомобиля будущего
- Сбер Аr/Vr Lab — починят навигатор в виртуальной реальности
- Нейролаборатория — научатся ставить и проверять гипотезы
- Работа. ру — прокачают навыки командной работы, необходимые в любой профессии
Организационные детали
Школьные экскурсии в А4 KIDS CITY разработаны совместно с Департаментом культуры города Москвы и проходят в формате программы для класса до 30 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
A4 KIDS CITY
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Радости на лицах — будем веселиться! Наш город профессий для детей в Москве — уникальное место, пронизанное философией продвинутого детства в стиле А4, блогера, известного каждому ребёнку России. Здесь не важно,
