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которых они зародились и продолжают успешно развиваться. Направление промышленного туризма — одно из молодых на рынке путешествий. Наша команда состоит из представителей бизнеса разных отраслей, обладающих компетенциями и возможностями в организации концептуально нового предложения для отдыха. Отправляйтесь в путешествие с нами и станьте одним из тех, кто получит уникальный опыт и незабываемые впечатления от атмосферы производства!