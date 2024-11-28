Приглашаем вас открыть столицу с вкусной стороны! Мы посетим две фабрики и самую высокую шоколадную линию в мире. Вы увидите, как работают современные производства, и оцените их мастерство в кондитерском искусстве. Пообедаете на смотровой площадке башни «Федерация». А также продегустируете разные сладости и сами сделаете конфеты на мастер-классе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание мастер-класса
- Музей истории шоколада и какао. Вы узнаете историю возникновения и становления шоколадного производства в России.
- Кондитерская фабрика «Бабаевский». Познакомитесь с технологиями фабрики и попробуете её сладкую продукцию.
- Panorama360. Посетите самую высокую в мире производственную линию шоколада «Чистая Линия». Здесь вас ждёт дегустация свежеприготовленного лакомства, а также шикарные виды Москвы с высоты 327 метров.
- Шоколадное приключение на фабрике French Kiss. Вы исследуете современное производство и вместе с ведущим приготовите конфеты на мастер-классе.
Примерный тайминг экскурсии
- 09:30 — музей + фабрика «Бабаевский».
- 11:00 — трансфер до Panorama360.
- 11:45 — экскурсия по Panorama360.
- 12:30 — обед (борщ, цезарь с курицей, курица с ананасами в кисло-сладком соусе и картофельное пюре, напитки) + свободное время.
- 13:45 — трансфера до фабрики French Kiss.
- 14:30 — экскурсия по фабрике + мастер-класс.
- 16:00 — окончание программы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобилях Mercedes-Benz Vito, Hyundai Staria, Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Hiace, Peugeot Traveller (в зависимости от количества человек).
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет.
- Обед и дегустации входят в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красносельская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Москве
Всем привет! Мы — российский оператор промышленного туризма, предлагающий погрузиться в корпоративную культуру и производственные процессы реальных промышленных предприятий страны, а также познакомиться с культурно-историческими достопримечательностями и «духом» городов, вЗадать вопрос
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