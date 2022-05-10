Отличная экскурсия, большего всего понравилось крыша "Красного октября" и проход на неё)

О Ольга

Замечательный гид Виктория!!!! Для наших детей это оказался не просто маршрут, а целый квест от Феи Карамельки с интересными заданиями на конфетных фантиках и сладким призом в конце! Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурси!