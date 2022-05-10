2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
8900₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по дубайскому шоколаду в Москве
Погрузится в мир кондитерского искусства на легендарной фабрике «Красный Октябрь»
Начало: На Берсеневской набережной
10 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Шоколадная Москва: путешествие в мир сладостей
Узнать секреты «Бабаевского», стать кондитером на мастер-классе по конфетам и попробовать всё
Начало: У метро «Красносельская»
12 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena10 мая 2022Отличная экскурсия, большего всего понравилось крыша "Красного октября" и проход на неё)
- ООльга31 октября 2021Замечательный гид Виктория!!!! Для наших детей это оказался не просто маршрут, а целый квест от Феи Карамельки с интересными заданиями на конфетных фантиках и сладким призом в конце! Спасибо Виктории за интересную и увлекательную экскурси!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по изготовлению шоколада»
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