Мастер-классы по изготовлению шоколада – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы по изготовлению шоколада» в Москве, цены от 8900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
8900 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по дубайскому шоколаду в Москве
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мастер-класс по дубайскому шоколаду в Москве
Погрузится в мир кондитерского искусства на легендарной фабрике «Красный Октябрь»
Начало: На Берсеневской набережной
10 000 за всё до 5 чел.
Шоколадная Москва: путешествие в мир сладостей
На автобусе
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Шоколадная Москва: путешествие в мир сладостей
Узнать секреты «Бабаевского», стать кондитером на мастер-классе по конфетам и попробовать всё
Начало: У метро «Красносельская»
12 000 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по изготовлению шоколада»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Шоколадная Москва: путешествие в мир сладостей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Василия Блаженного
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Александровский сад
  10. Воробьевы Горы
Сколько стоит экскурсия по Москве в марте 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы по изготовлению шоколада" можно забронировать 3 экскурсии от 8900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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