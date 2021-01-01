  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

"Символ веры" Святыни Москвы

Наталья К.
Наталья К. – Гид из Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы

Что вы увидите

  • Собор Казанской иконы Божией матери
  • монастыри Никольской улицы
  • Храмы Иверского благочиния.
Храмы, списки чудотворных икон, исторические потрясения и настоящие детективные истории 📖 раскроются перед нами по пути от Иверской часовни до храма под Вязом. Дорога от веры к неверию, от безбожия к покровительству Божией матери: через известную всему миру Красную площадь, Никольскую улицу, по спрятанным в переулках жемчужинам православной архитектуры, до храма, в котором хранится великая святыня христианской веры - частица Покрова Богородицы
Мы начнём наше путешествие по прошлому и настоящему христианской культуры у Воскресенских ворот - святых врат, через которые в Москву входили все, приезжающие в столицу: любой человек, впервые посетивший первопрестольную или возвратившийся из дальнего путешествия, был обязан сначала посетить часовню Иверской иконы Божией матери и совершить поклон перед ней. Эта традиция настолько свято сохранялась народом, что нарушение её считалось святотатством. Пройдя по Никольской улице, мы узнаем о благочестивых традициях жителей Москвы и традициях греческой диаспоры, имевшей большое возлияние на русских монархов. Посетим мужской монастырь, где начал своё восхождение к вершинам науки Михайло Ломоносов. Увидим старинный храм, построенный в русской архитектурной традиции "иже под колоколы" и узнаем, какое отношение он имеет к первому печатному изданию Руси. Посещая храмы и монастыри, мы сможем помолиться о своих родных и близких, подать записки для соборной молитвы и увидеть величайшие святыни православия, хранящиеся в московских приходах.
Что входит
  • Для группы более 5 человек я предоставляю индивидуальные комплекты звукоусиливающего оборудования.
Что не входит
  • Свечи
  • записки
  • продукция в церковных лавках.
Начало
🚩 проезд Воскресенские Ворота, 1А
Место завершения
🏁 Новая площадь
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы
"Символ веры" Святыни Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья К.
Наталья К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Наталья К. проводит ещё 2 экскурсии

Интерактивное путешествие "Айда в кино!"
5 000
3 часа
Интерактивное путешествие "Айда в кино!"
9 отзывов
"Метро: путешествие во времени"
4 000
3 часа
"Метро: путешествие во времени"
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов