Храмы, списки чудотворных икон, исторические потрясения и настоящие детективные истории 📖 раскроются перед нами по пути от Иверской часовни до храма под Вязом. Дорога от веры к неверию, от безбожия к покровительству Божией матери: через известную всему миру Красную площадь, Никольскую улицу, по спрятанным в переулках жемчужинам православной архитектуры, до храма, в котором хранится великая святыня христианской веры - частица Покрова Богородицы

Мы начнём наше путешествие по прошлому и настоящему христианской культуры у Воскресенских ворот - святых врат, через которые в Москву входили все, приезжающие в столицу: любой человек, впервые посетивший первопрестольную или возвратившийся из дальнего путешествия, был обязан сначала посетить часовню Иверской иконы Божией матери и совершить поклон перед ней. Эта традиция настолько свято сохранялась народом, что нарушение её считалось святотатством. Пройдя по Никольской улице, мы узнаем о благочестивых традициях жителей Москвы и традициях греческой диаспоры, имевшей большое возлияние на русских монархов. Посетим мужской монастырь, где начал своё восхождение к вершинам науки Михайло Ломоносов. Увидим старинный храм, построенный в русской архитектурной традиции "иже под колоколы" и узнаем, какое отношение он имеет к первому печатному изданию Руси. Посещая храмы и монастыри, мы сможем помолиться о своих родных и близких, подать записки для соборной молитвы и увидеть величайшие святыни православия, хранящиеся в московских приходах.