Сказочные терема Коломенского

Сказочные терема Коломенского
Сказочные терема Коломенского
Сказочные терема Коломенского
Сказочные терема Коломенского
Сказочные терема Коломенского
Сказочные терема Коломенского
Сказочные терема Коломенского
Экскурсия во дворец царя Алексея Михайловича.
Восхищавшее всех современников восьмое чудо света, которое так любил отец Петра I царь Алексей Михайлович. Стены и потолки здесь украшены растительной, «травной» росписью, печи облицованы многоцветными изразцами, комнаты обставлены с роскошью. Дворец разделён на две половины – мужскую и женскую, каждая из которых жила своей особой жизнью.
Во дворце проводил время Пётр I, здесь проходили богатые царские пиры и приёмы иностранных послов.
На экскурсии узнаем как жила царская семья, как проходили царские пиры, как принимали иностранных послов, как менялся быт царской семьи с течением времени, как повлиял дворец на интересы и взгляды Петра I, чем отличалась жизнь мужской половины дворца от женской.
Увидим воссозданный теремной дворец 17 века, мужские хоромы и женские, комнаты, расписанные «травами разметными», кабинет царя, кабинет Петра, мыльню, т. е. баню и многое другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: станция метро «Каширская», 3 выход
Завершение: Андропова пр-т, 39 строение 69
Когда и сколько длится?
Когда: вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30

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