вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30

Восхищавшее всех современников восьмое чудо света, которое так любил отец Петра I царь Алексей Михайлович. Стены и потолки здесь украшены растительной, «травной» росписью, печи облицованы многоцветными изразцами, комнаты обставлены с роскошью. Дворец разделён на две половины – мужскую и женскую, каждая из которых жила своей особой жизнью.
Во дворце проводил время Пётр I, здесь проходили богатые царские пиры и приёмы иностранных послов.
На экскурсии узнаем как жила царская семья, как проходили царские пиры, как принимали иностранных послов, как менялся быт царской семьи с течением времени, как повлиял дворец на интересы и взгляды Петра I, чем отличалась жизнь мужской половины дворца от женской.
Увидим воссозданный теремной дворец 17 века, мужские хоромы и женские, комнаты, расписанные «травами разметными», кабинет царя, кабинет Петра, мыльню, т. е. баню и многое другое.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.