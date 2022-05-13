вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30

Экскурсия во дворец царя Алексея Михайловича.

Восхищавшее всех современников восьмое чудо света, которое так любил отец Петра I царь Алексей Михайлович. Стены и потолки здесь украшены растительной, «травной» росписью, печи облицованы многоцветными изразцами, комнаты обставлены с роскошью. Дворец разделён на две половины – мужскую и женскую, каждая из которых жила своей особой жизнью.

Во дворце проводил время Пётр I, здесь проходили богатые царские пиры и приёмы иностранных послов.

На экскурсии узнаем как жила царская семья, как проходили царские пиры, как принимали иностранных послов, как менялся быт царской семьи с течением времени, как повлиял дворец на интересы и взгляды Петра I, чем отличалась жизнь мужской половины дворца от женской.

Увидим воссозданный теремной дворец 17 века, мужские хоромы и женские, комнаты, расписанные «травами разметными», кабинет царя, кабинет Петра, мыльню, т. е. баню и многое другое.